Chiffre d'affaires en K€ 3T2019 3T2018 en % Internet 2 181 1 864 +17 Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée * * Indices et prestations 37 29 +28 Total 3ème trimestre 2 218** 1 893 +17

* NS

** NB : Le CA du T3 2019 ne comporte pas la Chine, Hong Kong et Taïwan qui figurent dans le T3 2018 et le S1 2018. Le CA manquant est désormais contractuellement géré par Artron depuis le 1er janvier 2019 (voir paragraphe ci-dessous).

Le chiffre d'affaires affiche une progression remarquable de +17% au T3 ce qui démontre tout d'abord notre capacité à élargir constamment notre clientèle et prendre des parts de marché, plus de 20 ans après notre naissance, grâce à notre capacité de fournir à notre clientèle des services en perpétuelle évolution, nous plaçant ainsi en permanence en position de précurseur, en nous donnant ce temps d'avance gagnant qui caractérise les Leaders.

C'est aussi la validation de notre postulat pour ArtMarket.com notre nouvelle dénomination sociale, « le Marché de l'Art » qui se dématérialise soudainement en 2019/2020 pour rattraper son retard face aux autres secteurs économiques avec ArtMarket qui dispose de tous les produits et services pour combler ce retard abyssal qu'aucun autre secteur macro-économique égalise.

Depuis l'AGE historique du 30 Septembre 2019 qui a validé en tous points la stratégie de changement de dénomination et d'extension de l'objet social d'Artprice.com vers Artmarket.com ainsi que ses statuts, nous constatons chaque jour de très nombreuses retombées positives, garantes de la pérennité de notre croissance.

Notre communication se fait désormais en artmarket.com par le réseau le plus puissant au monde PRNewswire Cision (120 ans d'existence et coté au NYSE) qui diffuse en 18 langues chaque semaine sur les 5 continents nos dépêches d'informations qui touchent 2,1 milliards d'utilisateurs finaux (constat d'Huissier sur compte rendu de diffusion PRNewswire Cision).

Nous pensions à juste titre que s'appeler Artmarket.com était déjà un véritable actif incorporel d'une très forte valeur ajoutée. En effet, en dehors de la valeur propre du DNS, nous savions qu'il était inévitable de passer par la sémantique Art Market pour parler véritablement du Marché de l'Art dans le monde comme le font 100% des médias de presse écrite, audiovisuelle et Internet.

Cela se traduit notamment par une explosion de la fréquentation quotidienne de nos banques de données.

Selon les chiffres officiels donnés par Google Analytics, pour le mois d'Octobre 2019, en mode payant et gratuit Google constate 23,3 millions d'users, avec une progression de 28,81%, ce qui est le présage d'un chiffre d'affaires en très forte croissance.

Rien d'étonnant en effet car il n'existe pas de terme plus fédérateur comme « Artmarket » pour parler du Marché de l'Art. Nous devenons incontournables. C'est une véritable machine de guerre médiatique dans l'industrie numérique qui, sur Internet, absorbe de jour en jour, de manière rationnelle et scientifique, la quasi-intégralité de l'information sur le Marché de l'Art.

S'appeler ArtMarket.com est l'équivalent instantané d'une véritable campagne mondiale de communication et de notoriété de plusieurs dizaines de millions d'euros sur plusieurs années. Nul doute de son retentissement positif sur le plan boursier d'autant plus que nous attendons cette année un résultat record.

Pour s'en rendre compte factuellement, il suffit de consulter Google News réservé à la presse, avec la requête Art Market :

https://news.google.com/search?q=art%20market&hl=fr&gl=FR&ceid=FR%3Afr

Autre impact positif d'Artmarket.com : les Maisons de Ventes nous sollicitent plus que jamais pour assurer la promotion de leurs ventes futures.

Les Maisons de Ventes ont été les premières à comprendre l'impact d'Artmarket.com. En effet, ces dernières nous sollicitent de plus en plus pour assurer la promotion de leurs ventes futures via nos banques de données, mais aussi en lançant des publications calibrées sur nos réseaux sociaux. L'hypothèse qu'Artmarket.com devienne instantanément une marque mondiale fédératrice et consensuelle par rapport à Artprice sur ce nouveau secteur est amplement vérifiée, bien au-delà de toutes nos projections de 2019.

En projet : vers des ventes aux enchères « made in Artmarket.com »

Nous sommes, entre autres, particulièrement attentifs à l'évolution de la régulation des Ventes aux enchères volontaires en France, à travers la proposition de loi, tout récemment votée par le Sénat, que nous avons accompagnée avec le SYMEV, afin d'en moderniser la pratique et de tenter de rendre à ce secteur son aura d'antan où la France détenait plus de 50 % du marché mondial jusqu'en 1970 alors qu'aujourd'hui elle n'en détient que 3,6 %.

En parallèle, nous sommes en train d'auditionner de jeunes commissaires-priseurs français ou étrangers ainsi que des Maisons de Ventes pour nous permettre de pratiquer nous-mêmes des Ventes aux Enchères dématérialisées par notre Place de Marché Normalisée® pour notre compte ou celui de Maisons de Ventes, tant sur les places historiques du Marché de l'Art dans le monde qu'au sein même de notre siège social, vu comme le prototype du Musée du futur selon L'Obs et les grands acteurs du Marché de l'Art nationaux : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Partenariat industriel avec Vahumana, du Groupe TRSb, un des principaux Leaders européens de l'Intelligence Artificielle

Comme annoncé début octobre 2019, Artmarket.com développe très rapidement son partenariat industriel avec notamment Vahumana, du Groupe TRSb, un des principaux Leaders européens de l'Intelligence Artificielle.

Artmarket a pour objet social de modifier structurellement le Marché de l'Art à l'heure où notamment Sotheby's passe dans l'ère du tout numérique avec l'OPR de Patrick Drahi ; tout comme Christie's et d'autres Maisons de ventes dans le monde qui préparent en réponse leur révolution 4.0 activement où Artmarket .com est l'atout majeur pour combler leur retard.

Artmarket.com bénéficie par son renommé département d'économétrie Artprice, du label étatique « Entreprise Innovante » de la Banque Publique d'Investissement (BPI) qui a pleine vocation à accompagner ces projets.

En effet, il faut préciser qu'Artmarket.com est la seule société cotée en bourse dans le monde sur un marché réglementé dont l'industrie unique est de générer chaque année, d'une part, des milliards de métadonnées propriétaires et normalisées sur le Marché de l'Art mondial depuis des siècles et d'autre part, de stocker et traiter désormais en temps réel par l'Intelligence Artificielle et le Big Data des milliards de requêtes structurées (Log) entrantes annuelles, gratuites ou payantes.

Les salles blanches d'Art Market savent gérer des Téraoctets d'information avec des processeurs issus de la R&D qui vont permettre grâce à nos algorithmes et programmes d'Intelligence Artificielle de convertir progressivement en nouveaux clients des millions de prospects qu'Artmarket.com possède grâce à son département Artprice et son historique de 20 ans dans le strict respect des réglementations en vigueur dans chaque pays.

Ces multi-partenariats privés/publics donneront à ArtMarket, dès la fin du T4 2019, la pleine capacité à modéliser des produits et services payants intégralement personnalisés pour les millions de collectionneurs et professionnels de l'Art qui jusque-là ne trouvaient pas de réponses complètes et adaptées à leur démarche éclectique dans les abonnements standards d'Artprice.

Toutes les études le confirment, l'intégration de l'IA dans la relation client génère immédiatement une très forte progression des ventes. Ce n'est pas pour rien que tous les GAFAs ont intégré ce dispositif d'IA (AI) pour obtenir des croissances à 3 chiffres de leurs revenus.

Ainsi, un abonnement très haut de gamme sera lancé au premier trimestre 2020.

Concrètement, cet abonnement permettra de satisfaire les demandes des acteurs institutionnels du Marché de l'Art, des grands collectionneurs et des professionnels de l'Art, qui sont perpétuellement à la recherche des meilleures informations.

Grâce à la gestion de l'IA, ils pourront interroger en temps réel nos métadonnées et lancer des requêtes qui étaient jusqu'à présent réservées à notre propre département d'économétrie et dont l'accès aux résultats demandait beaucoup de temps. En résumé, cet abonnement très haut de gamme d'Artmarket.com fournira, en temps réel, un état permanent de la situation du Marché de l'Art dans le monde, sur simple demande.

La machine learning d'Artmarket.com supervisée par un réseau de neurones artificiels amène déjà de nouvelles métadonnées inimaginables auparavant, d'autant plus qu'Artmarket.com est la seule société au monde capable de produire ces métadonnées, la confortant dans son statut d'acteur global du Marché de l'Art et de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

En parallèle, par ses milliards de requêtes historiques Artmarket.com va tirer le Marché de l'Art de sa léthargie où les normes académiques du début du siècle dernier, les références par défaut du Marché de l'Art, apparaissent totalement anachroniques pour un Marché de l'Art qui bascule brutalement dans le tout numérique pour combler son retard face à l'Internet mobile et ses 4,5 milliards d'utilisateurs en 4G, Wi-Fi/Fibre et la 5G avec son très haut débit qui est déjà opérationnelle dans de nombreux pays dont les USA et la Chine.

Artmarket.com, dès le T1 2020, va donc amener des produits et services payants issus de l'IA et du Big Data, notamment à ses 6 300 Maisons de Ventes partenaires par son Intranet propriétaire avec un concours inestimable, pour les accompagner dans l'ère du numérique en redéfinissant les segments et clusters du Marché de l'Art du 21ème siècle.

Artmarket et Artron.

La mise en place de la vente des abonnements Artprice by Artmarket via Artron se poursuit avec le solide espoir d'une accalmie sur le front des tensions sino-américaines, après l'adaptation des directives gouvernementales chinoises consécutives au discours du 18 Décembre 2018 ainsi que l'application des règles administratives visant notamment les banques de données d'information en Février 2019 puis des nouvelles formalités draconiennes de juillet et d'octobre 2019, en réponse à la guerre économique USA / Chine.

Cette mise en conformité imprévue des multiples directives chinoises 2019/2020, amenant à une nouvelle stratégie, décale les objectifs d'Artprice by Art Market qui restent sur le fond inchangés. Il faut consulter le Rapport Financier Annuel 2018 du 16/04/2019 et le document de référence Artprice 2018 déposé à l'AMF le 25 juin 2019 (le chapitre 4.2.1) dans lesquels l'intégralité des opérations entre Artprice et Artron sont décrites avec minutie, incluant l'ensemble des nouvelles directives et les règlements de l'État Chinois qui évoluent au gré du conflit USA / Chine.

Artmarket a donc su adopter une stratégie qui concilie ses deux marchés privilégiés, à savoir les USA et la Grande Asie, dans une logique diplomatique, économique et juridique qui est complexe et lourde à gérer dans le temps. Cette stratégie donne toutefois une véritable assurance aux actionnaires de la croissance pérenne de ces deux marchés quels que soient les scénarios envisagés.

Néanmoins, la semaine dernière, la visite en Chine du Président Macron qui inaugure le Centre Pompidou "West Bund Museum Project" (la première antenne du célèbre musée parisien Beaubourg à s'implanter hors Europe), est un très bon présage d'autant plus que Le Président Macron a rencontré de nombreux artistes et acteurs du Marché de l'Art Contemporain chinois qui travaillent régulièrement avec Artprice by ArtMarket.

L'axe diplomatique mené par la France concernant le dossier culturel et muséal aide particulièrement Artprice by Art Market d'autant plus que la Chine, qui est en guerre ouverte contre les USA, semble privilégier particulièrement cet échange culturel par son Président Xi Jinping. Des résultats devraient se faire ressentir prochainement.

Enfin, Artmarket n'a aucun emprunt obligataire et une absence de dette bancaire. Artmarket n'a jamais fait l'objet d'augmentation de capital, à la stricte exception des opérations antérieures de levées d'options réservées à ses salariés.

Ceci résulte d'une volonté affichée du Conseil d'administration d'Artmarket et de son PDG Fondateur thierry Ehrmann premier actionnaire par sa holding (qui n'a jamais vendu le moindre titre depuis de très nombreuses années) afin de ne pas diluer ses actionnaires, ni d'affaiblir le cours de l'action.

Le cours de bourse actuel amène son principal actionnaire Groupe Serveur, qui contrôle Artmarket, à convoquer comme annoncé récemment ses administrateurs et actionnaires pour réfléchir à un renforcement de sa participation historique de 22 ans et inchangée, sur Artmarket et son département Artprice par réallocation d'actifs.

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artmarket et son département Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » par la Banque Publique d'Investissement (BPI) (pour la deuxième fois en novembre 2018 pour une nouvelle période de 3ans) et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Le Rapport Annuel Artprice by Artmarket du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom (4,7 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,1 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://vimeo.com/124643720

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact d'Artmarket.com avec son département Artprice :

Contact ir@artmarket.com

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60952-t3-artmarket.pdf Information financière trimestrielle :- Information financière du troisième trimestre

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews