Les métadonnées propriétaires d'Artprice, Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art depuis 1999, sont désormais à disposition d'Artmarket.com. Par l'extension de son objet social Artmarket.com annonce entre autres le partenariat industriel avec Vahumana, Groupe TRSb, un des principaux Leaders européens de l'Intelligence Artificielle.

Artmarket a pour objet social de modifier structurellement le Marché de l'Art à l'heure où notamment Sotheby's passe dans l'ère du tout numérique avec l'OPR de Patrick Drahi. Tout comme Christie's qui prépare en réponse sa révolution 4.0 activement.

Artmarket.com bénéficie par son célèbre département d'économétrie Artprice du label étatique « Entreprise Innovante » par la Banque Publique d'Investissement (BPI) qui a pleine vocation à accompagner ce projet.

En effet Artmarket.com est pratiquement la seule société cotée en Bourse à Euronext Paris sur le marché réglementé dont l'industrie unique est de générer chaque année, d'une part, des milliards de métadonnées propriétaires et normalisées sur un marché mondial depuis des siecles, et d'autre part de stocker et traiter désormais en temps réel par l'Intelligence Artificielle et le Big Data des milliards de requêtes structurées (Log) entrantes annuelles, gratuites ou payantes.

Les salles blanches d'Art Market savent gérer des Téraoctets d'information avec des processeurs issus de la R&D qui vont permettre grâce à ses algorithmes et programmes d'Intelligence Artificielle de convertir en clients des millions de prospects qu'Artmarket.com possède grâce à son département Artprice et son historique de 20 ans dans le strict respect des réglementations en vigueur dans chaque pays.

En effet, ce partenariat va permettre à Art Market dès la fin du T4 2019 de modéliser des produits et services payants intégralement personnalisés pour les millions de collectionneurs et professionnels de l'Art qui jusque-là ne trouvaient pas de réponses complètes et adaptées à leur démarche éclectique dans les abonnements standard de son département Artprice.

En parallèle, par ses milliards de requêtes historiques Artmarket.com va tirer le Marché de l'Art de sa léthargie où les normes académiques du début du siècle dernier, les références par défaut du Marché de l'Art, apparaissent totalement anachroniques pour un Marché de l'Art qui bascule brutalement dans le tout numérique pour combler son retard face à l'Internet mobile et ses 4.5 milliards d'utilisateurs en 4G, Wi-Fi/Fibre et la 5G avec le très haut débit.

Artmarket.com va donc amener des produits et services payants issus de l'IA et du Big Data, notamment à ses 6300 Maisons de Ventes partenaires par son Intranet propriétaire avec un concours inestimable, pour les accompagner dans l'ère du numérique en redéfinissant les segments et clusters du Marché de l'Art du 21ème siècle.

Pour toutes autres questions nous vous invitons à lire le communiqué du 9 septembre 2019 Actusnews

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/09/09/artprice_com-va-s_appeler-artmarket_com-pour-etre-l_acteur-global-du-marche-de-l_art-a-son-age-du-30-septembre-2019

