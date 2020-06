Artmarket.com : Artmarket.com sort renforcé de la crise du Covid-19, " Tout ce que nous pensions mettre dix ans à réaliser est en passe de se concrétiser entre 5 et 10 mois ".

Artmarket.com n'est pas l'auteur de cette citation audacieuse dont la paternité revient à Mark Thompson, PDG du New York Times relatif à l'explosion des abonnements numériques, qui déclare dans un entretien au Financial Times « Même avant le Covid-19, il y a avait des forces qui perturbaient l'industrie. Tout ce que nous pensions mettre dix ans à réaliser est en passe de se concrétiser entre 5 et 10 mois ».

Cette période sans précèdent a donné du temps aux Internautes pour assouvir leur soif de connaissances et d'informations. Le Wall Street Journal, le New York Times, The Guardian, Le Monde etc... ont par exemple, comme de nombreux médias dans le monde, connu une explosion à la hausse de leurs abonnements numériques.

Ces trois mois, sous le joug d'une crise sanitaire mondiale sans précédent, ont modifié radicalement nos modes de vie et de consommation sur les cinq continents.

Il a fallu revoir en toute urgence nos fonctionnements et nos circuits de consommation. Selon le consensus mondial, ces habitudes prises s'inscrivent définitivement dans notre mode de vie, quel que soit le continent.

C'est en particulier le cas des achats via Internet mais c'est aussi le cas du Marché de l'Art dans son ensemble qui, à l'image d'autres secteurs, a vu une accélération massive de sa migration vers la dématérialisation.

Les musées, galeries et foires communiquent désormais sur leur visite virtuelle en 360°, les Maisons de Ventes sur leurs ventes aux enchères en ligne, les artistes contemporains s'exposent en ligne.

A contrario de beaucoup d'entreprises qui ont enregistré, hélas, une baisse tragique de leur chiffre d'affaires pendant la crise du Covid-19 et qui voient leurs activités encore impactées, Artmarket.com a non seulement maintenu ses revenus mais surtout a acquis de nouveaux clients rétifs jusqu'alors à l'Internet comme principal outil.

Dans le secteur du Marché de l'Art, de très nombreuses Maisons de Ventes ont choisi de basculer vers les ventes en ligne : Artcurial, Drouot, Christie's ou encore Sotheby's dont cette dernière casse les codes en organisant pour la première fois de son histoire une vente de prestige sans public. La liste est longue …

Personne ne peut douter encore désormais de la dématérialisation du Marché de l'Art dont Artmarket et son département Artprice sont historiquement à l'origine depuis 1987. Les plus grandes Maisons de Ventes démarraient alors l'expérience numérique avec la seule société au monde qui possédait un savoir-faire unique : Xylogic (Suisse) dès les prémices de l'Internet et qui a fait l'objet d'un rachat à 100% par Artprice.

Ce constat sans appel est très positif pour Artmarket.com, avec sa place de Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, qui profitera de ce changement accéléré de paradigme. Artmarket.com constate en effet de véritables bascules dans l'univers d'Internet de grands comptes à l'existence centenaire qui jusqu'à présent ne consacraient qu'une faible partie de leur budget au numérique. Sa filiale américaine à New York, Artprice Inc., est très sollicitée pour qu'Artmarket.com prenne en charge 100% de la vie numérique de ces grands comptes.

« Notre filiale américaine Artprice Inc. (ex Sound View Press 1991) présidée par Peter Hastings Falk constitue un témoin économique de très grande qualité. Fidèles à leur culture de battants, nos clients américains et notamment new-yorkais en pleine crise sanitaire sont déjà en train d'inventer avec nous le monde d'après pour le Marché de l'Art ».

En effet, après une période de sidération, les acteurs du Marché de l'Art ont compris que l'avenir du Marché de l'Art passait par la dématérialisation intégrale pour survivre à cette crise.

Cette mutation sans pareille est d'autant plus spectaculaire que le Marché de l'Art, selon les différentes études d'Artmarket.com avec son département Artprice depuis des années, accusait un immense retard en matière de culture numérique.

Ce changement de paradigme est très bien décrit par le Vice-Président Satya Nadella VP Microsoft dans Les Échos : « Avec le Covid-19 impactant chaque aspect de notre vie, nous avons vu l'équivalent de deux années de transformation numérique en deux mois ».

Cette phrase résume parfaitement le temps présent d'Artmarket et son avenir vis-à-vis de ses clients, membres et prospects.

Une des conséquences directes du COVID-19 : succès croissant pour la Place de Marché Normalisée d'Artmarket.com.

Le nombre d'annonces en ligne d'œuvres d'art sur la Place de Marché Normalisée est en augmentation constante. C'est d'autant plus remarquable qu'un certain nombre d'œuvres d'art disparaissent quotidiennement en raison de transactions réalisées via la Place de Marché Normalisée d'Artmarket.

Ce succès démontre à lui seul la valeur offerte par Artmarket.com à travers le volume d'annonces d'œuvres d'art en ligne à prix fixe ou aux enchères et les données essentielles payantes pour acheter et vendre dans les meilleures conditions.

Pour mémoire, au 31 juillet 2005, tout juste 5 mois après son lancement, la Place de Marché Normalisée enregistrait en cumul 26 701 œuvres mises en vente. Aujourd'hui, cette dernière approche des 70 000 œuvres d'art en ligne. C'est la démonstration de la pertinence de l'offre d'Artmarket.com et du besoin croissant des professionnels, artistes, collectionneurs et amateurs d'Art.

La Place de Marché Normalisée d'Artprice by Artmarket, depuis 16 ans, est un véritable écosystème qui a vu passer au fil des ans plus de 30 places de marché concurrentes ayant levé chacune un minimum de 50 millions $ qui ont toutes abandonné ou été mises en liquidation judiciaire. Dernières en date : Auctionata et Paddle8 en 2020 qui avaient levé plus de 200 millions de dollars auprès de grands investisseurs et qui n'ont pas pu rivaliser contre la Place de Marché Normalisée d'Artmarket puisqu'elles ont été liquidées.

Ce qui donne une idée de ce que pourrait être la valorisation de la seule Place de Marché Normalisée qu'est celle d'Artprice by Artmarket qui continue à prospérer depuis 16 ans, dans l'attente d'être rémunérée sur les enchères en ligne comme le permet la juridiction américaine a contrario des règles françaises qui ne sont pas adaptées aux pratiques courantes de l'Internet.

La Place de Marché Normalisée d'Artprice by Artmarket aux enchères et à prix fixe, protégée au titre de la propriété intellectuelle, connaît chaque semestre une version améliorée par son retour d'expérience clients incomparable dans le temps, véritable gage de sa réussite.

La Place de Marché Normalisée aux enchères et prix fixe d'Artprice by Artmarket va migrer prochainement aux USA, à New-York, et réalisera sereinement en fonction de la conjoncture boursière un projet d'IPO où le « book » sera principalement ouvert aux acteurs du Marché de l'Art. Cette migration obéit à une logique économique, celle d'être au cœur du Marché de l'Art mondial avec une législation parfaitement adaptée.

Artmarket.com a anticipé depuis bien longtemps les changements de modèle économique, mis en évidence par la crise sanitaire, pour entrer dans le troisième millénaire : télétravail, masse salariale réduite, banques de données et prestations dématérialisées, totale indépendance industrielle sans sous-traitance, salles blanches et clouds sur différents continents, valorisation d'un contenu unique mais aussi respect de l'environnement.

En effet, Artmarket.com se situe parmi les entreprises les moins polluantes, tant en termes d'émission de CO² que de déchets. Ces derniers critères sont à même de séduire de nombreux fonds éthiques existants ou à venir. Ceci est confirmé par l'audit annuel de la RSE défini par la norme ISO26000 figurant dans le document de référence de l'AMF formulée comme suit :

« Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société, prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales et est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations ».

La suite pour Artmarket s'écrit en 5G, Intelligence Artificielle, Big Data, Réalité augmentée et/ou virtuelle, 8K, Blockchain ...

Artmarket.com a ainsi démontré son savoir-faire, en particulier sur la vision 360° en Pro2 8K du leader mondial Insta360 (référence mondiale pour Apple®) pour laquelle le laboratoire d'Artmarket est bêta testeur depuis plusieurs années et sur lequel elle est pionnière et référente Google déjà depuis de très nombreuses années.

À travers les visites virtuelles de son siège social le Musée d'Art Contemporain l'Organe, notamment par les casques de VR Oculus de Facebook, que l'on peut d'ores et déjà comptabiliser sur des supports tels que Google, Facebook, Flickr, Instagram avec ses 9 millions d'abonné(e)s, la popularité d'Artmarket ne cesse de s'étendre au niveau international par son siège social.

Artprice images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens. Artprice images® a vocation à être accessible en Réalité Augmentée par Artmarket. Sotheby's Institute of Art, un fidèle client d'Artmarket sera le premier à tester pour ses étudiants cette Réalité Augmentée du fonds d'images d'Artmarket à travers les siècles.

Des studios à très haute technologie de numérisation 3D, se mettent en place pour les clients d'Artmarket.com et notamment les 6 300 maisons de ventes partenaires. La photo 2D servile est appelée à disparaître pour restituer enfin la véritable œuvre en 3D avec un traitement d'intelligence artificielle. Une jeune génération de photographes explore avec passion cette révolution de leur métier.

Désormais, l'Intelligence Artificielle supplante définitivement le photographe pour la photographie industrielle de grande qualité, telle celle des catalogues de ventes.

Seule la culture numérique d'Artmarket initiée en 1987 avec Groupe Serveur, pionnier de l'Internet en Europe (cf. TIME Magazine 2001), pouvait la conduire à cette avant-garde technologique qui accompagnera inéluctablement le Marché de l'Art dans sa globalité au cours des années qui viennent par sa dématérialisation avec une accélération historique pour le 2S 2020 du fait de la pandémie tragique du Covid-19.

Artmarket.com est donc idéalement positionnée, par sa place de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art (Artprice), pour asseoir cette fois, sa position d'acteur global au sein de l'univers dématérialisé du Marché de l'Art (Artmarket) qui profitera des avancées technologiques dans le domaine de la restitution d'images et de l'augmentation exponentielle des débits Internet qui vont ouvrir un nouveau champ des possibles (5G, fibre optique, satellites orbites basses).

Le Marché de l'Art depuis l'an 2000, soit 20 ans d'observation, a fait preuve d'une maturité à toute épreuve, affrontant la crise du NASDAQ, les événements du 11 septembre 2001, la 2ème guerre d'Irak et bien sûr la crise financière et économique sans précédent de 2008, la tension géopolitique mondiale (USA / CHINE) avec en outre, l'apparition des taux négatifs, nuls ou voisins de zéro laminant les épargnants.

Désormais à l'épreuve du Covid-19, nul doute qu'encore une fois, comme il l'a fait depuis toujours, le Marché de l'Art s'érigera en valeur refuge et sortira par le haut de cette crise sans précédent depuis des décennies.

Copyright 1987-2020 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 730 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2019

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (4,8 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,3 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : ir@artmarket.com







Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xmtvYMhrlWablZxrkptlaGSVmm1ox2GUlmiaxGNsaZacbGtixWdnZ52aZm9knWVm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63800-artmarket-reprise-cotation-communication-9-juin-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews