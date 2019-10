Artmarket.com : Artprice by Art Market : la France collectionne les succès, avec Cimabue, les Lalanne et Paris Photo 2019

Un petit tableau représentant Le Christ moqué, attribué par le cabinet d'expertise Eric Turquin à Cimabue, a été acheté 26,8 m$ ce 27 octobre 2019 à l'Hôtel des ventes de Senlis. Il s'agit ni plus ni moins du plus beau coup de marteau frappé en France depuis le mois d'octobre 2017, avec la vente à 29,5 m$ de la sculpture Grande femme II (1960) d'Alberto Giacometti.

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'ArtMarket.com : "C'est la troisième fois en seulement deux semaines que la France réussit des choses très audacieuses sur le Marché de l'Art. Après un record sensationnel à 22,3 m$ pour une toile de Nicolas de Staël chez Christie's pendant la Fiac, puis l'immense succès de ‘L'Univers Lalanne' chez Sotheby's, c'est un petit panneau - humblement estimé entre 4,4 m$ et 6,6 m$ - attribué à l'un des pères de la Renaissance italienne, qui s'est envolé ce dimanche à Senlis. La France montre ainsi qu'elle n'est pas seulement capable de réunir des pièces exceptionnelles dans ses musées, mais aussi en salles de ventes. Avec Paris Photo, organisée la semaine prochaine, elle prouve également qu'elle reste une pionnière sur le Marché de l'Art".

Produit des ventes aux enchères de Claude et François-Xavier Lalanne (2000-2019*)

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/lalanne-artprice-fr.png]

L'alpha de la Renaissance italienne

Cenni di Pepo, dit Cimabue, symbolise certainement au mieux le début de la Renaissance en Italie. A partir de lui, qui fut le maître de Duccio et d'un petit berger appelé Giotto, qui joueront chacun un rôle majeur dans l'histoire des écoles siennoise et florentine, l'art occidental s'émancipe enfin de l'art byzantin. Sa technique est encore celle de la tempera à l'œuf mais il introduit des questions fondamentales liées à la représentation de l'espace, du corps et de la lumière, que la peinture italienne explorera pendant plusieurs siècles après lui.

Le seul tableau de Cimabue figurant dans un catalogue de vente aux enchères au cours des quarante dernières années, La Madone et l'Enfant appartenait au même polyptyque que Le Christ moqué. Mis en vente par Sotheby's en juillet 2000, cette oeuvre a finalement été acquise par la National Gallery de Londres. Le troisième panneau connu de ce polyptyque, La Flagellation du Christ, figure quant à elle dans la Collection Frick de New York depuis 1950.

La place de Cimabue dans l'Histoire de l'Art occidentale est fondamentale, et la rareté de ses œuvres justifie pleinement le prix de ce petit panneau : plus de 51 000 $ par cm². Cela reste bien en deçà toutefois des 150 000 $ par cm² payés pour le Salvator Mundi de Léonard de Vinci en novembre 2017. Ce tableau n'est toujours pas apparu au Louvre, où il est attendu dans l'exposition qui commémore les 500 ans de la mort du génie toscan.

96 % des lots vendus au-dessus des estimations pour "L'Univers Lalanne"

La capitale française excelle à montrer, avec une même ferveur, toutes les périodes de l'Histoire de l'Art. Ainsi, pendant que Christie's et Sotheby's organisaient des ventes dédiées à la première moitié du XXème siècle, et que l'Art Contemporain brillait au Grand Palais avec la Fiac, les musées de la ville mettaient en avant simultanément :

- l'Art d'Après-Guerre, avec Francis Bacon et Hans Hartung au Centre Pompidou et au MAM

- la modernité de Félix Fénéon au Musée de l'Orangerie

- la Renaissance italienne au Musée Jacquemart-André ainsi qu'au Louvre

- le mobilier de Charlotte Perriand à la Fondation Vuitton

Car la capitale française ne dédaigne pas l'art du design. L'un des moments clefs de ce mois d'octobre 2019 a été la dispersion de la Collection Claude & François-Xavier Lalanne chez Sotheby's. Organisée sur deux jours, cette session a vu la quasi-totalité des 274 lots partir au-dessus des estimations, pour un total qui a dépassé les 100 m$.

Parmi les plus belles envolées de prix : un ensemble de deux Lettres aux colombes d'Yves Saint Laurent, estimé entre 700 $ et 900 $, mais vendu 55 700 $. Tandis que le lot phare de cette collection, le Rhinocrétaire de François-Xavier Lalanne, estimé entre 780 000 $ et 1,1 m$, a atteint 5,4 m$.

Paris Photo : du 7 au 11 novembre 2019

La capitale française s'apprête à flamboyer une fois encore avant les grandes ventes new-yorkaises, grâce à Paris Photo, certainement la plus grande foire de la planète dédiée exclusivement à ce médium. L'événement réunit les plus prestigieux acteurs de ce marché, dont l'agence Magnum, les galeries Xippas, Karsten Greve, Lelong, Nathalie Obadia, les Filles du Calvaire, ainsi qu'une collaboration entre les galeries Gagosian et 1900-2000.

Le poids de la photographie dans le Marché de l'Art varie entre 0,9 % et 1,2 % du chiffre d'affaires mondial aux enchères seulement. Mais, contrairement à la peinture ou à la sculpture qui cherchent aujourd'hui à se renouveler, la photographie est un art en devenir, capable d'évoluer avec les nouvelles avancées technologiques et dont les artistes les plus recherchés sont ceux qui sont aujourd'hui en pleine création.

Le Marché de la photographie a néanmoins perdu un peu de vitesse sur les 5 dernières années. En 2014, les ventes aux enchères avaient atteint 220 m$ dans le monde, contre 135 m$ l'an dernier. Avec 17 000 lots vendus en 2018, ce marché n'a pourtant jamais été aussi intense. En 2019, qui avec 13 000 photographies vendues aux enchères pour plus de 100 m$, le marché de la photographie devrait retrouver le chemin la croissance.

*01/01/2000 - 30/10/2019

