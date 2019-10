Le Marché de l'Art Contemporain connaît +1 800% de croissance en 19 ans, un indice des prix de l'art contemporain en forte progression de +22% et une présence intégrale sur les 5 continents.

Pour rappel, le Marché de l'Art Contemporain est passé de 103m$ en 2000 à 1,9Mrd$ en 2019 de chiffre d'affaires annuel mondial.

Artprice by Art Market, fondée et présidée par thierry Ehrmann réalise en collaboration avec son partenaire institutionnel chinois, le groupe Artron/AMMA (Art Market Monitor of Artron) fondé et présidé par WAN Jie, son 22ème rapport sur le Marché de l'Art.

L'augmentation remarquable et parfaitement homogène des trois principaux indicateurs de l'évolution du Marché de l'Art Contemporain - chiffre d'affaires mondial, nombre de lots vendus et indice des prix- démontre incontestablement que nous assistons à un développement extrêmement rapide et équilibré des ventes d'Art Contemporain dans le monde sur une période de 20 ans, qui a pourtant connu, sur le plan géopolitique, économique et financier, des crises historiques jamais vues jusqu'alors.

La progression de l'indice des prix s'élève désormais à +22% pour les œuvres contemporaines et se distingue en termes de rendement pour les investisseurs dans le contexte des taux négatifs ou quasi nuls qui laminent l'épargne liquide et le capital dans le monde.

Pour thierry Ehrmann, Fondateur et Président d'Artprice by Art Market : « Collectionner, c'est chercher à acquérir la bonne œuvre, du bon artiste, la bonne traçabilité avec bien sûr la belle histoire parfaite. Lorsque tous ces indicateurs sont à leur niveau maximum, une transaction devient alors historique.

C'est justement le cas du record de Banksy par sa peinture monumentale « Le Parlement des singes / Devolved Parliament » vendu aux enchères publiques pour 11,1 millions d'euros chez Sotheby's le 3 octobre 2019 où l'artiste provoque par une peinture qui singe le Parlement britannique et en cette période de Brexit intenable. »



« Je crois que dans une société qui est en train de tuer toute forme de singularité, l'Art Contemporain reste le dernier geste singulier qui affirme la présence de l'humain face au monde numérique d'où cette passion croissante avec désormais 120 millions de collectionneurs, de professionnels et d'investisseurs.»

La Frieze ouvre le bal quelques jours avant la FIAC : musées, galeries et Maisons de Ventes montrent la force de la place de marché londonienne, quelle que soit l'issue du Brexit, Londres restera incontournable sur le Marché de l'Art car elle est capable de réunir le meilleur de l'art ancien (avec cette année un tableau rarissime de Botticelli) jusqu'aux œuvres les plus enflammées comme « Devolved Parliament » de l'artiste anonyme Banksy, vendue pour 12m$ (9,9 m£) chez Sotheby's le 3 octobre 2019 à Londres.

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 d'Artprice by Art Market est l'outil indispensable pour les grandes foires d'automne, la Frieze et la Fiac notamment ? Il est accessible gratuitement à l'adresse suivante :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Les points clés du Rapport Annuel du Marché de l'Art Contemporain d'Artprice by Art Market :

L'analyse du Marché de l'Art présentée dans ce rapport est réalisée sur la base des résultats de ventes aux enchères publiques de Fine Art.

Cette analyse concerne donc spécifiquement les peintures, sculptures, installations, dessins, photographies, estampes, vidéos, à l'exclusion des biens culturels anonymes et du mobilier.

La période étudiée s'étend du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Les artistes contemporains sont définis comme ceux étant nés après 1945.

Tous les prix sont indiqués en dollar américain. Ils tiennent compte du prix au marteau ainsi que des frais acheteurs.

Un marché mature et stable (2018/19 vs. 2017/18).

Le chiffre d'affaires mondial a doublé en 10 ans, pour atteindre 1,89Mrd$.

Pour rappel, nous sommes passés de 103m$ en 2000 à 1,89Mrd$ en 2019.

Le taux d'invendus mondial est parfaitement stable à 39%.

L'indice des prix de l'Art Contemporain progresse de +22%.

Demande et ventes en hausse (2018/19 vs. 2017/18)

Record absolu du nombre d'œuvres contemporaines vendues dans le monde : 71.400 lots

Le nombre d'œuvres contemporaines vendues progresse de +480% depuis 2000

21.996 artistes contemporains vendus : le chiffre a doublé en 10 ans

284 nouvelles enchères millionnaires

L'art vivant de plus en plus cher (2018/19 vs. 2017/18)

20.000 nouveaux records qui affirment la puissance de ce marché mondial.

Renouvellement du record absolu pour tout artiste vivant: 91m$ pour Jeff Koons (Rabbit)

Second artiste vivant le plus coté, David Hockney culmine à 90,3m$ (Portrait of an Artist)

Banksy, champion catégorie estampe: 382.000$, Avon and Somerset Constabulary (10 ex.)

Kaws culmine à 14,8m$ pour une œuvre vendue 15 fois son estimation haute à Hong Kong

Répartition géographique du Marché de l'Art Contemporain

Les États-Unis, le Royaume-Uni, Hong Kong et la Chine concentrent 89% du CA mondial

Les États-Unis et l'Asie se partagent 66% du CA mondial

Essoufflement du Marché britannique (435m$) dont la performance chute de -20%

Les 3 autres pays européens : France (43,9m$), Allemagne (21m$), Italie (11,8m$)

Belle performance pour Hong Kong (247,7m$), qui devance Pékin (226,7m$)

Hong Kong réalise désormais près de 14% du CA mondial

Le Japon (20m$) prend la 7ème position mondiale, derrière l'Allemagne

Forte dégradation du Marché singapourien : -64% (655.000$)

Les Maisons de Ventes aux enchères publiques

Sotheby's, Christie's et Phillips réalisent 70% du CA mondial pour 10% des lots vendus

Le trio emporte 85 des 100 meilleures adjudications 2018/2019

Sotheby's est la première société de ventes mondiale, avec 623m$ (+17%)

Sotheby's : 32,9% du Marché (623m$)

Christie's : 25,4% du Marché (481m$)

Phillips : 11,9% du Marché (225m$)

China Guardian (73,5m$) est la première société chinoise

Progression des sociétés françaises : Artcurial (+5%), Cornette de St-Cyr (+18%), Piasa (+67%)

Les femmes dans les classements mondiaux

Seules 4 femmes se hissent dans le top 100 des adjudications 2018/19

12 femmes pour 88 hommes se classent dans le top 100 des CA 2018/19

Jenny Saville (28,8m$) passe de la 158ème à la 11ème place du top 500

Julie Mehretu (8,9m$) passe de la 66ème à la 36ème place du top 500

Dana Schutz (8m$) passe de la 231ème à la 37ème place du top 500

Barbara Kruger (3,7m$) passe de la 157ème à la 70ème place du top 500

Tracey Emin (4,4m$) passe de la 126ème à la 58ème place du top 500

L'intégralité du rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 d'Artprice by Art Market, est accessible gratuitement à l'adresse suivante :

