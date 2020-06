L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'Artmarket.com s'est réunie à son siège social le 26 juin 2020 à 14h00. Elle a été présidée par Monsieur Thierry EHRMANN, Président Directeur Général.

Selon décision du Conseil d'Administration réuni le 27 avril 2020, il a été décidé que l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2020 se tiendrait à huis clos afin de garantir la santé des salariés, des actionnaires, des administrateurs et mandataires sociaux, ainsi que des commissaires aux comptes et conseils de la société. Cette décision a été prise en application de l'article 4 de l'Ordonnance N° 2020-321 du 25 mars 2020, elle-même prise en application de la Loi N°2020-290 du 23 mars 2020.

En conséquence, aucun actionnaire, quel que soit son nombre de titres, n'a eu le droit d'assister à cette assemblée, à l'exception des administrateurs et mandataires sociaux.

L'ensemble des actionnaires a voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'Artmarket.com du 26 juin 2020. Les votes ont représenté 31,46 % des titres de la société et 47,69 % des droits de vote.

Durant l'Assemblée générale, il a été rappelé que les questions écrites et/ou votes des actionnaires ne sont valables que s'ils respectent la réglementation en vigueur. Artmarket est consciente que le formalisme, imposé par les dispositions légales et/ou réglementaires, est quelquefois lourd mais néanmoins il s'impose à la société comme à ses actionnaires. Les actionnaires sont donc invités à lire attentivement les consignes qui sont détaillées, notamment dans les avis de convocation qui paraissent au BALO et dans un Journal d'Annonces Légales.

Le Président a rappelé l'ordre du jour, à savoir :

ORDRE DU JOUR DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :

► Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2019,

► Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice,

► Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes consolidés clos le 31 décembre 2019,

► Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice,

► Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,

► Affectation du résultat de l'exercice,

► Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise,

► Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Conseil sur le Gouvernement d'Entreprise,

► Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations réalisées au titre des options de souscriptions ou d'achat d'actions visées par l'article 225-184 du Code de Commerce,

► Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations d'attribution d'actions gratuites visées par l'article 225-197-4 du Code de Commerce,

► Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et décision à cet égard,

► Validation de la politique de rémunération des administrateurs et mandataires sociaux et fixation de la rémunération globale allouée au Conseil d'Administration,

► Remplacement d'un administrateur démissionnaire,

► Questions diverses,

► Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les résolutions de l'Assemblée concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés, l'affectation du résultat de l'exercice, la gouvernance d'entreprise, les opérations réalisées au titre des options de souscription ou d'achat d'actions ou au titre des attributions d'actions gratuites, les conventions réglementées, la politique de rémunération des administrateurs et mandataires sociaux, la fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration, la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire et le pouvoir au porteur de copies pour remplir toutes les formalités de droit ont ensuite été soumises aux votes des actionnaires et adoptées.

Les résolutions mises au vote ont été adoptées de la manière suivante :

VPC TOTAL Etat adoption En % ACTIONS 2 092 262 2 092 262 VOIX 4 177 298 4 177 298 1 AGO Pour 4 170 158 4 170 158 Adoptée 99,83 Contre 7 140 7 140 Abstention 0 0 2 AGO Pour 4 170 158 4 170 158 Adoptée 99,83 Contre 7 140 7 140 Abstention 0 0 3 AGO Pour 4 170 158 4 170 158 Adoptée 99,83 Contre 7 140 7 140 Abstention 0 0 4 AGO Pour 4 170 072 4 170 072 Adoptée 99,83 Contre 7 226 7 226 Abstention 0 0 5 AGO Pour 4 170 158 4 170 158 Adoptée 99,83 Contre 7 140 7 140 Abstention 0 0 6 AGO Pour 4 153 586 4 153 586 Adoptée 99,43 Contre 23 712 23 712 Abstention 0 0 7 AGO Pour 4 170 072 4 170 072 Adoptée 99,83 Contre 7 226 7 226 Abstention 0 0 8 AGO Pour 4 170 158 4 170 158 Adoptée 99,83 Contre 7 140 7 140 Abstention 0 0 9 AGO Pour 4 170 158 4 170 158 Adoptée 99,83 Contre 7 140 7 140 Abstention 0 0 10 AGO Pour 4 170 158 4 170 158 Adoptée 99,83 Contre 7 140 7 140 Abstention 0 0

Monsieur Thierry Ehrmann, Président de l'Assemblée Générale, a ensuite acté la fin de la séance et remercié le collège des Commissaires aux comptes, les Conseils extérieurs dont l'Huissier de justice qui permet d'assurer la parfaite régularité de l'Assemblée Générale, comme chaque année.

Droits de vote :

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de Commerce, la société Artmarket.com informe ses actionnaires qu'au 26 juin 2020, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale, le nombre de droits de vote s'élevait à 8 759 223.

L'AG étant clôturée Monsieur le Président Thierry Ehrmann remercie l'ensemble des personnes assistant en ligne à cette assemblée et passe à la présentation de la situation d'Artmarket.com à ce jour ainsi que les perspectives.

Accélération des revenus pour Artmarket.com

Artmarket.com sort indiscutablement renforcée de la crise du Covid-19 qui perdure de plus belle dans le monde et notamment aux USA.

En témoigne l'excellence des revenus enregistrés au mois de Juin 2020, en très nette hausse par rapport à l'année dernière, signant ainsi sa plus belle performance depuis 1997.

Rien d'étonnant, cette période sans précèdent a donné du temps aux Internautes pour assouvir leur soif de connaissances et d'informations. Le Wall Street Journal, le New York Times, The Guardian, Le Monde etc... ont par exemple, comme de nombreux médias dans le monde, connu une explosion à la hausse de leurs abonnements numériques.

Mark Thompson, PDG du New York Times déclare dans un entretien au Financial Times relatif à l'explosion des abonnements numériques « Même avant le Covid-19, il y a avait des forces qui perturbaient l'industrie. Tout ce que nous pensions mettre dix ans à réaliser est en passe de se concrétiser entre 5 et 10 mois ».

Ces trois mois, sous le joug d'une crise sanitaire mondiale sans précédent, ont modifié radicalement nos modes de vie et de consommation sur les cinq continents.

En matière numérique les habitudes prises sont irréversibles, ce qui constitue pour Artmarket.com un gage de croissance exceptionnel.

Les investisseurs ne s'y trompent pas.

La surperformance du Nasdaq par rapport aux autres marchés le démontre sans la moindre ambiguïté. Le Nasdaq, bourse des valeurs technologiques, vient de se payer le luxe d'atteindre un nouveau record absolu de toute son histoire alors que la crise sanitaire du coronavirus aux USA est loin très d'être terminée, sans parler du contexte social tendu à quelques mois des élections présidentielles américaines. Les investisseurs misent donc clairement sur la croissance perpétuelle de l'industrie numérique qu'ils considèrent donc indéniablement très résistante aux crises diverses.

Artmarket.com bénéficie donc d'une double résilience face aux crises, celle d'une entreprise 100% numérique où notamment le télétravail des cadres et des salariés existe depuis plus de 10 ans et profite également de la résilience spécifique au Marché de l'Art, valeur refuge historique depuis toujours où Artprice by Artmarket est le Leader mondial depuis 1997.

Le Marché de l'Art dans sa globalité a vu une accélération massive de sa migration vers la dématérialisation. Pour preuve, Artmarket.com et son département Artprice sont très sollicités en ce moment pour promouvoir les ventes à venir de très célèbres Maisons de Ventes, via le site et les réseaux sociaux plus que jamais pertinents. Les Maisons de Ventes s'affranchissent des ventes aux enchères traditionnelles devant un public.

Les musées, galeries et foires communiquent désormais sur leur visite virtuelle en 360° et les artistes contemporains s'exposent en ligne.

A contrario de beaucoup d'entreprises qui ont enregistré hélas une baisse tragique de leur chiffre d'affaires pendant la crise du Covid-19 et qui voient leurs activités encore impactées, Artmarket.com a non seulement maintenu ses revenus mais surtout a acquis de nouveaux clients rétifs jusqu'alors à l'Internet comme principal outil.

Dans le secteur du Marché de l'Art, de très nombreuses Maisons de Ventes ont choisi de basculer vers les ventes en ligne : Artcurial, Drouot, Christie's ou encore Sotheby's dont cette dernière casse les codes en organisant pour la première fois de son histoire une vente de prestige sans public. La liste est longue …

Personne ne peut douter encore désormais de la dématérialisation du Marché de l'Art dont Artmarket et son département Artprice sont historiquement à l'origine depuis 1987.

Les plus grandes Maisons de Ventes démarraient alors l'expérience numérique avec la seule société au monde qui possédait un savoir-faire unique : Xylogic (Suisse) dès les prémices de l'Internet et qui a fait l'objet d'un rachat à 100% par Artprice.

Ce constat sans appel est très positif pour Artmarket.com, avec sa place de Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, qui profitera de ce changement accéléré de paradigme.

Artmarket.com constate en effet de véritables bascules dans l'univers d'Internet de grands comptes à l'existence centenaire qui jusqu'à présent ne consacraient qu'une faible partie de leur budget au numérique. Sa filiale américaine à New York, Artprice Inc., est très sollicitée pour qu'Artmarket.com prenne en charge 100% de la vie numérique de ces grands comptes.

« Notre filiale américaine Artprice Inc. (ex Sound View Press 1991) présidée par Peter Hastings Falk constitue un témoin économique de très grande qualité. Fidèles à leur culture de battants, nos clients américains et notamment new-yorkais, en pleine crise sanitaire, sont déjà en train d'inventer avec nous le monde d'après pour le Marché de l'Art ».

En effet, après une période de sidération, les acteurs du Marché de l'Art ont compris que l'avenir du Marché de l'Art passait par la dématérialisation intégrale pour survivre à cette crise.

Cette mutation sans pareille est d'autant plus spectaculaire que le Marché de l'Art, selon les différentes études d'Artmarket.com avec son département Artprice depuis des années, accusait un immense retard en matière de culture numérique.

Perspectives d'Artmarket 2020/2021

La 5G fait entrer l'Internet mobile dans le monde de l'instantanéité.

Dans ce monde numérique en perpétuelle évolution, la 5G va donner un très grand coup d'accélérateur aux modes de consommation de la data, modifiant en profondeur les limites des consultations via smartphone et Internet mobile. Les très haut débits attendus vont permettre à chacun de consulter en quelques secondes ou dixièmes de secondes des images ou des banques de données d'Artmarket.com.

Il faut préciser que 91% des clients d'Artmarket.com consultent les banques de données d'Artprice en Internet Mobile.

La 5G n'est pas un futur proche. La 5G est pour maintenant. La France, dernier pays occidental à passer à cette technologie, sera opérationnelle au 4T 2020. En effet, la 5G est déjà utilisée dans de très nombreux pays européens comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Scandinavie, la Suisse et bien sûr en Asie et aux États-Unis où Artprice constate une explosion de son trafic avec son opérateur historique Verizon, sachant que la 5G couvre 85 % des grandes villes américaines avec une multitude d'opérateurs. Preuve est donc donnée que la 5G, pour les banques de données Artprice, est un accélérateur de croissance fabuleux, sans coût supplémentaire.

Pour le futur projet d'IPO de sa Place de Marché Normalisée® sur le marché américain, la 5G sera l'élément indispensable d'Artmarket.com pour assurer la parfaite synchronisation des offres des acheteurs lors des sessions d'enchères, avec une rigueur juridique et scientifique dépassant de très loin les enchères physiques ou électroniques.

L'avenir de la Place Normalisée d'Artmarket.com s'inscrit en lettres d'or.

Cette bascule du Marché de l'Art dans le monde numérique, constatée partout dans le monde, fait également le bonheur de la MarketPlace d'Artmarket.com : la Place de Marché Normalisée. Le nombre d'annonces en ligne d'œuvres d'art sur la Place de Marché Normalisée est en augmentation constante. C'est d'autant plus remarquable qu'un nombre impressionnant d'œuvres d'art disparaît quotidiennement en raison de transactions réalisées via la Place de Marché Normalisée d'Artmarket.

La Place de Marché Normalisée d'Artprice by Artmarket, depuis 16 ans, est un véritable écosystème qui a vu passer au fil des ans plus de 30 places de marché concurrentes ayant levé chacune un minimum de 50 millions $ qui ont toutes abandonné ou été mises en liquidation judiciaire. Dernières en date : Auctionata et Paddle8 en 2020 qui avaient levé plus de 200 millions de dollars auprès de grands investisseurs et qui n'ont pas pu rivaliser contre la Place de Marché Normalisée d'Artmarket puisqu'elles ont été liquidées.

Ceci donne une idée de ce que pourrait être la valorisation de la seule Place de Marché Normalisée qu'est celle d'Artprice by Artmarket qui continue à prospérer depuis 16 ans, dans l'attente d'être rémunérée sur les enchères en ligne comme le permet la juridiction américaine, a contrario des règles françaises qui ne sont pas adaptées aux pratiques courantes de l'Internet.

La Place de Marché Normalisée aux enchères et à prix fixe d'Artprice by Artmarket, protégée au titre de la propriété intellectuelle, connaît chaque semestre une version améliorée par son retour d'expérience clients incomparable dans le temps, véritable gage de sa réussite.

Elle va migrer prochainement aux USA à New-York, où elle est présente depuis 2000 par le rachat du Leader Américain Sound View Press, et réalisera sereinement, en fonction de la conjoncture boursière, un projet d'IPO où le « book » devra être principalement ouvert aux acteurs du Marché de l'Art selon l'exigence d'Artmarket aux banques introductrices.

Cette migration obéit à une logique économique, celle d'être au cœur du Marché de l'Art mondial avec une législation parfaitement adaptée, où la France fait cruellement défaut avec une législation totalement inadaptée au numérique.

Artmarket.com fournit donc les annonces des œuvres, permet le rapprochement de l'acheteur et du vendeur, tout comme les Maisons de Ventes, mais en temps réel et leur fournit en plus les indispensables données pour opérer en toute intelligence et sérénité. C'est la véritable valeur ajoutée d'Artmarket.com qu'aucune autre société au monde ne peut proposer.

En effet, dès qu'une œuvre référencée et tracée par Artprice est présentée sur la Place de Marché Normalisée d'Artmarket.com les algorithmes propriétaires d'Artprice fournissent instantanément sur les 4,5 millions de membres ceux qui recherchent précisément cette œuvre-là.

Aucune Maison de Ventes ne peut avoir une telle précision qui repose sur des milliards de logs comportementaux, en respect des lois en vigueur sur la vie privée tant en Europe qu'en Amérique du Nord et en Asie.

Artmarket.com idéalement positionnée dans la concentration de l'industrie numérique des acteurs historiques .

Sotheby's, Christie's, comme d'autres Maisons de Ventes affichent désormais et clairement une stratégie de long terme basée sur le tout numérique.

Cela sied parfaitement à Artmarket.com qui fournit aux acteurs du Marché de l'Art les si précieuses données pour opérer dans les meilleures conditions sur ce féroce marché - acteurs qui conçoivent désormais comme indispensable de posséder ces informations vitales avant tout achat/vente d'une œuvre d'Art provenant de requêtes sur les banques de données d'Artprice by Artmarket.com Leader mondial de l'Information du Marché de l'Art.

Ces informations à très haute valeur ajoutée sont vitales pour lutter à armes égales dans le domaine de la connaissance du vendeur, de l'acheteur et de la Maison de Ventes, afin de donner le juste prix d'une œuvre ou ses limites.

Artmarket.com s'inscrit donc dans une tendance de fond extrêmement positive compte tenu de ses spécificités et de l'orientation du Marché de l'Art vers le monde numérique.

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 730 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in) les annonces déposées par ses Membres qui constituent la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket, par son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2019

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (4,8 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice

http://web.artprice.com/video

dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,3 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : ir@artmarket.com

