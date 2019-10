Artmarket com : L'AGE historique d'Artprice valide Artmarket.com pour englober l'ère du tout numérique en tant qu'acteur global du Marché de l'Art

L'AGE historique d'Artprice valide Artmarket.com pour englober l'ère du tout numérique en tant qu'acteur global du Marché de l'Art L'AGE historique réunie le 30 Septembre 2019a validé en tous points la stratégie de changement de dénomination et d'extension de l'objet social d'Artprice.comvers Artmarket.comainsi que ses statuts. L'ensemble des actionnaires a parfaitement compris et plébiscité par ses votes notre stratégie. thierry Ehrmann, Fondateur et Président d'Artprice, accompagné de tous ses collaborateurs, les remercient de leur confiance. thierry Ehrmann : « S'appeler ArtMarket.comen bourse (code mnémonique inchangé PRC) est déjà un véritable actif incorporel d'une très forte valeur ajoutée. En effet, en dehors de la valeur propre du DNS, cela va propulser notre groupe dans les moindres interstices des méandres d'Internet et des moteurs de recherches dans le monde entier. Comment parler véritablement du Marché de l'Art dans le monde sans employer "Art Market" ? Quoi de plus fédérateur ? Nous devenons incontournables, c'est un véritable Graal qui, sur Internet, va absorber de manière rationnelle et scientifique la quasi intégralité de l'information sur le Marché de l'Art. S'appeler ArtMarket.comest l'équivalent instantané d'une véritable campagne mondiale de communication et de notoriété de plusieurs dizaines de millions d'euros et nul doute de son retentissement positif sur le plan boursier d'autant que nous attendons cette année un résultat record. » En 2019, Artprice et Cision (PRNewswire) reconduisent leur accord cadre avec Artmarket.com, diffusant son contenu unique et propriétaire en temps réel sur les 5 continents en 18 langues sur 2,1 milliards d'individus (Constat d'huissier 2019, Maître Pons). Cette alliance inégalée entre deux leaders mondiaux du Marché de l'Art et du Wire, après 20 ans de collaboration, aboutit à la plus grande agence de presse sur le Marché de l'Art. Dans cette ère du tout numérique, Artmarket.compermet à Artprice.comd'accompagner ce changement de paradigme unique dans l'Histoire du monde qui se dématérialise et de devenir ainsi l'acteur global du Marché de l'Art. Nous sommes par ailleurs très fiers de représenter, entre autres, la haute technologie française, la French Tech (avec la reconduction de notre label étatique BPI entreprise innovante pour 3 ans supplémentaires) dans le monde numérique où les Leaders mondiaux sont très majoritairement Anglo-saxons. Pour rappel, en Juin 2019, les économistes d'Artprice ont recensé 37 sociétés dans le monde qui depuis 2000 ont fait une levée de fonds supérieure à 50 millions $ et dont l'objet social était proche du nôtre. Le bilan est sans appel. 100% de ces sociétés ont déposé le bilan ou ont fait une cessation d'activité, faute de cash, ce qui confère à Artmarket.comun vaste territoire où la barrière d'entrée est désormais un obstacle majeur, tant par les fonds propres nécessaires que par le temps qui est, par nature, incompressible.

Doit-on rappeler également le rachat récent de Sotheby's (OPR) réussi par l'homme des Networks et des opérateurs Telecom M. Drahi pour comprendre que le Marché de l'Art n'échappe pas lui non plus à la digitalisation et à la dématérialisation ? Artprice avait, en fait, beaucoup d'avance sur son temps, près de 20 ans. Si au début un grand nombre doutait et souriait même parfois de cette mutation et adaptation du Marché de l'Art aux nouvelles technologies (NTI), nous étions convaincus du contraire. Notre place de Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art s'est bâtie sur cette conviction profonde. Pendant que certains continuaient à consigner secrètement le résultat des ventes, contribuant ainsi à l'opacité du Marché de l'Art qui se cantonnait à une caste d'initiés, Artprice numérisait et annotait des centaines de millions d'illustres documents par ses historiens et documentalistes, avec un identifiant (ID) pour chaque artiste et chaque œuvre, pour élaborer les plus grandes banques de données existantes et accessibles à chacun(e) sur le Marché de l'Art, pour acheter et vendre dans les meilleures conditions et/ou s'instruire. Durant ces deux décennies, Artprice a imposé sa normalisation du Marché de l'Art et fait désormais autorité auprès de tous les acteurs de ce marché, quels que soient leur taille et continent. Il faut préciser qu'Artprice a acquis de véritables mines d'or scientifiques et historiques à travers le monde qui vont enfin donner leur pleine mesure avec Artmarket.comgrâce à l'extension de l'objet social et aux modifications statutaires. Ce temps d'avance nous a permis de vaincre. Notre travail, nos idées et nos convictions ont contribué à rendre le Marché de l'Art plus compréhensible, de le démocratiser, au point que le savoir détenu jusqu'alors par une poignée d'initiés est désormais accessible pour chacun(e) de nos clients. Le nombre de transactions a explosé simultanément, avec une fluidité croissante du Marché de l'Art, pour en faire désormais un marché efficient, au même titre que les marchés financiers, avec un rendement impressionnant, comme nous l'avons maintes fois expliqué dans nos précédents communiqués. Depuis 2000, le chiffre global du Marché de l'Art a progressé de 383% avec un rendement, selon l'indice Artprice100®, de 16% au 1er semestre 2019, face aux rendements des placements monétaires proches de zéro. Internet a lui-même évolué de manière exponentielle. Si autrefois la consultation n'était possible que depuis les ordinateurs de bureau ou à domicile, désormais, avec l'Internet mobile représentant 5,4 milliards de Smartphones dans le monde, il est aisé d'avoir les mêmes services peu importe où on se trouve : galeries, salles de ventes, marchands d'Art, cabinets d'expertise, foires, musées ... La 4G, la Wi-Fi par la fibre et maintenant la 5G avec le très haut débit, facilitent et accélèrent encore plus le processus pour Art Market et ses clients dans le monde. Nous estimons qu'avec Artmarket nous sommes actuellement à moins de 10 % de notre potentiel à 5 ans.

Ainsi, le Marché de l'Art ne pouvait pas indéfiniment ignorer le numérique et Internet. Ce secteur économique, comparé à bien d'autres, accuse, en termes de culture du numérique, un retard unique en son genre de près de 30 ans, ce qui fait évidemment la richesse à venir d'Artmarket. La suite s'écrit en Intelligence Artificielle, en Big Data, en Réalité augmentée et/ou virtuelle, en 8K, en Blockchain ... Là aussi, hors de question de passer à côté pour Artmarket.com. Il suffit de lire l'article du 24.9.2019 "L'intelligence artificielle entre au Musée", paru dans Les Echos, pour en cerner les perspectives. Quoi de plus symbolique que le siège social d'Artmarket.com, situé au cœur du Musée d'Art Contemporain L'Organe gérant l'ERP La Demeure du Chaos / Abode of Chaos dixit NY Times, classé 1er musée d'Art Contemporain en France par les avis Google (PV d'huissier Maître Pons, classement du 4.09.2019) pour en être le fer de lance ? Lors des dernières Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2019, le succès des portes ouvertes d'Artprice dans son Musée d'Art Contemporain a été au rendez-vous avec 18 000 visiteurs, grâce à notre connaissance approfondie des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Nous avons pu expérimenter, in situ, de nombreux procédés de haute technologie et de R&D pour l'industrie muséale® dont nous sommes les concepteurs pour aider nos visiteurs sur leur parcours de 9000 m2 incluant 6300 œuvres. Nous avons ainsi, démontré notre savoir-faire, en particulier sur la vision 360° en Pro2 8K du leader mondial Insta360 pour lequel le laboratoire d'Artmarket est bêta testeur et sur lequel nous sommes des pionniers et référents Google déjà depuis de très nombreuses années. A travers les visites virtuelles de notre siège social, notamment par les casques de VR Oculus de Facebook, que l'on peut d'ores et déjà comptabiliser sur les supports tels que Google, Facebook, Flickr, Instagram avec nos 9 millions d'abonné(e)s, dont la popularité ne cesse de s'étendre au niveau international (8100 reportages), c'est là encore des retombées médiatiques pour Artmarket.comet donc une formidable campagne de publicité permanente 24/24h. Notre siège social, le Musée d'Art Contemporain l'Organe est n°2 en France, derrière le Centre Georges Pompidou suivi de près par la Fondation Louis Vuitton, selon les données Google et Flickr en nombre de visiteurs uniques virtuels en 360°4K et 8k (4,5 millions) relatifs à l'Art Contemporain. Artprice images®, qui permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par nos historiens, a vocation à être accessible en réalité augmentée par Artmarket. Sotheby's Institute of Art, un de nos fidèles clients sera le premier à tester pour ses étudiants cette réalité augmentée de notre fonds à travers les siècles. Des studios à très haute technologie de numérisation 3D, se mettent en place pour nos clients et notamment les 6300 maisons de ventes partenaires. La photo 2D servile est appelée à disparaître pour restituer enfin la véritable œuvre en 3D avec un traitement d'intelligence artificielle. Une jeune génération de photographes explore avec passion cette révolution de leur métier.

Désormais l'intelligence artificielle supplante définitivement le photographe pour la photographie industrielle, telle celle des catalogues de ventes. Il faut rappeler, pour simple exemple, que l'iPhone 11 Pro Max® traite instantanément 1000 milliards d'opérations par seconde (1 trilliard), source Apple USA, pour chaque photo avec sa puce A13. De 1997 à 2006 notre filiale directe Editing Server® a eu, par son PDG, la présidence du SAPHIR qui est membre de la Fédération Française des Agences de Presse (FFAP). Il siège notamment à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP), à la Commission professionnelle des photographes indépendants de l'Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA), d'où notre sensibilité et notre forte culture sur cette profession. Seule notre culture numérique initiée en 1987 avec Groupe Serveur, pionnier de l'Internet en Europe (cf. TIME Magazine 2001), pouvait nous conduire à cette avant-garde technologique qui accompagnera inéluctablement le Marché de l'Art dans sa globalité au cours des années qui viennent, et à ce rôle d'acteur global du Marché de l'Art car nous sommes les seuls à allier les flux de métadonnées et la capacité à les formater par nos algorithmes propriétaires pour les rendre intelligentes, au savoir-faire technologique en perpétuelle évolution, obstacle fatal pour nos concurrents qui n'ont pas su ou pu muter à temps. Cette sélection naturelle et impitoyable, opérée sur plusieurs décennies, fait aujourd'hui d'Artmarket.coml'acteur global du Marché de l'Art et de sa marque Artprice, le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art. Cette place d'acteur global du Marché de l'Art a pu se construire grâce à plus de 20 ans de travail acharné et passionné. Cette AGE historique valide et récompense définitivement l'immense travail accompli par le Groupe et nous permet de changer totalement de périmètre économique. Pour toutes autres questions nous vous invitons à lire le communiqué du 9 septembre 2019 Actusnews https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/09/09/artprice_com-va-s_appeler-artmarket_com-pour-etre-l_acteur-global-du-marche-de-l_art-a-son-age-du-30-septembre-2019 Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com- www.artmarket.com Au sujet d'Artron : Partenaires depuis 2009, Artron et Artprice ont signé en octobre 2018 un accord historique pour créer une "nouvelle route de la soie de l'art", cette alliance s'inscrivant dans le plan "One Belt One Road" (OBOR) / "Belt and Road Initiative" (BRI), lancé en 2013 et connu en Europe sous le nom de "Nouvelle Route de la Soie". Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an. A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF. Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens. Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce). Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art. Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018 Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018 Sommaire des communiqués d'Artprice : http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm https://twitter.com/artpricedotcom Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook et Twitter : https://www.facebook.com/artpricedotcom 4,5 millions d'abonnés https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom http://artmarketinsight.wordpress.com/ Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013 https://vimeo.com/124643720 Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice : https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (3,9 millions d'abonnés)

