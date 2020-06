Correctif : ARTMARKET.COM, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mardi 9 juin 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une erreur s'est glissée dans le titre de notre dernière dépêche sur ArtMarket.com, qui était la plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance.ARTMARKET.COM (+ 45,31% à 7,28 euros)Dans un communiqué, le groupe souligne que le marché de l'art dans son ensemble a vu une accélération massive de sa migration vers la dématérialisation en raison du Covid-19. " A contrario de beaucoup d'entreprises qui ont enregistré, hélas, une baisse tragique de leur chiffre d'affaires pendant la crise du Covid-19 et qui voient leurs activités encore impactées, Artmarket.com a non seulement maintenu ses revenus mais surtout a acquis de nouveaux clients rétifs jusqu'alors à l'Internet comme principal outil ", explique-t-il.