Nouvelle clownerie du jour :

"Les carnets d'ordres (CO) de ces 10 derniers jours révèlent incontestablement des anomalies propres aux Trading Haute Fréquence (THF) mais aussi au déclenchement intempestif d'internalisateurs systématiques ainsi que des dérives par certains opérateurs qui utilisent des CFD leur permettant de contourner l'autorité de marché Euronext qui classe Artmarket.com en SRD Long Only.

Par les CFD, Artmarket est « shortée » à la baisse du titre."

Encore une fois c'est la faute des autres....

Peut il pour autant expliquer en quoi la valeur vaut 7 ou 8 fois le CA ?

Bah non puisqu'il passe son temps à annoncer un déluge de ruptures, de disruptions aussi mensongères que grotesques. Et il ose déclarer que le terme "artmarket" est "le générique rêvé pour absorber le Marché de l'Art".

Non mais il est énorme TE. Il ne prend même plus de gants pour raconter son habituel grand n'importe quoi.

Il suffit donc d'utiliser des termes génériques pour s'approprier un pan du marché de l'art. Mais bien sûr amis charlots, personne n'y avait pensé. Non mais lol. Et derrière les termes génériques, on fait quoi de la non disruptivité, du non blast, du non kiosque 4G, de la non ouverture du marché asiatique, du CA grotesque à l'échelle minimoy ?

De la non-AK à 120M€ (tu m'étonnes que personne veuille mettre des billes dans un ventilateur à fausses annonces)

Pas un seul analyste, pas un investisseur digne de ce nom, pas de notoriété, croissance faible, CA ridicule, introuvable sur internet avec pourtant des mots simples utilisés sur les moteurs de recherche, pas un seul apprt en K pour accélérer son BM....rien de rien de tangible en terme de business.

Par contre pour parler des évènements liés à l'art où Artmarket n'est jamais concerné, là TE est champion. A brasser autant de vent il va finir par concurrencer les énergéticiens dans l'éolien.

Ha-llu-ci-nant.