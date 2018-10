ACCORD ARTPRICE - ARTRON : VERS DES MARCHÉS DE L'ART CONCURRENTIELS ? VIA CONTREPOINTS.ORG

Le monde futur de l'art sans frontières sera probablement celui d'une véritable diversité créatrice plutôt que d'une uniformisation globale

Par Aude de Kerros.

Le 17 octobre, alors que l'on sable le champagne pour l'inauguration de la FIAC à Paris, un événement remet en cause trente années d'hégémonie d'Art contemporain, international, orchestré par New York : lors d'une conférence de presse est annoncée la signature d'un accord commercial entre les deux plus grandes banques de données sur l'art : Artprice et Artron.

Artprice est une société privée française, devenue le n°1 mondial du Big data dans domaine du marché de l'art. Elle est aussi une place de marché de l'art en ligne.

Artron est une société de services crée par l'État chinois pour assurer des fonctions, inexistantes jusque- là, indispensables au marché de l'art : salle des ventes, site Internet répertoriant oeuvres et artistes, production de livres d'art, etc. Elle a constitué également une banque de données pour l'art ancien, moderne et contemporain chinois. les artistes, y vivant aujourd'hui de leur art, sont évalués à 1 million.

Ces deux sociétés en s'alliant ont pour objectif de faire circuler entre elles les données du marché et abattre ainsi la double barrière qui isole encore la Chine du reste du monde : la langue et l'isolement numérique. D'une part, elles ont réalisé la traduction nécessaire des datas, d'autre part, par cet accord, la Chine qui se protège de l'hégémonie des GAFA en ayant son propre système Internet, donne à Artprice le privilège d'y entrer. Il en résulte que la coupure qui a longuement séparé les deux faces de l'Eurasie s'efface progressivement. Dans le domaine particulier de l'art, l'information va faire désormais le tour du monde.

Un troisième élément parachève cette transformation du marché : le commerce de l'art entre l'Est et l'Ouest devient fluide grâce à la vente en ligne passant pour le paiement par WeChat, application chinoise fonctionnant dans les deux sens. L'instrument informatique Xylogic acquis par Artprice permet la mise aux normes du marché chinois au marché mondial, réglant problèmes douaniers et fiscaux. Enfin l'utilisation de Blockchain garantit l'authenticité et traçabilité des oeuvres. Le 18 octobre, à l'heure où la FIAC ouvre ses portes, le titre d'Artprice a déjà pris 10 % en Bourse.

DEUX CONCEPTIONS DE L'ART SONT DÉSORMAIS CONCURRENTES

Depuis 2010, la Chine, par le montant de ses transactions, s'approche, égale ou dépasse le niveau du marché américain. Cependant, si elle pèse dans les salles des ventes en particulier chinoises, elle est plutôt tenue à l'écart des Foires, institutions internationales - à l'exception des artistes chinois pris en charge par le haut marché de l'Art contemporain occidental qui se plient à ses règles du jeu financières et critiques.

L'accord commercial Artron-Artprice, fort de ses datas, ses sites de vente et de la volonté politique chinoise de ne pas se soumettre entièrement aux diktats newyorkais, change la donne parce qu'elle fait apparaître une concurrence entre deux conceptions différentes de l'art.

Celle de New York défendant un art essentiellement conceptuel, imposé en amont par les réseaux fermés de collectionneurs à la richesse hors normes, et par un maillage mondial d'Institutions, Foires, maisons de ventes internationales respectant les caractéristiques du label « contemporain » et « international » ;

Celle de Thierry Ehrmann, grand « disrupteur », partisan du libéralisme, ayant foi en la vertu du marché débarrassé des intermédiaires parasites, alliée à celle de l'État chinois qui admet tous les courants, du conceptualisme le plus hard au classicisme le plus pur, en incluant les artistes singuliers, les arts ethniques, l'art brut, le street art, etc.





Or, une observation internationale non exclusive de l'art aujourd'hui montre en effet une grande diversité de courants esthétiques ou conceptuels, savants ou non. Ils sont là, à la fois contemporains et internationaux.

Artprice et Artron, avec les moyens dont ils disposent, peuvent rendre cette réalité beaucoup plus visible. Leur ambition est de faire ainsi émerger des marchés de la demande, ouverts à des amateurs de tous les niveaux de fortune, cultivés ou non - très différents du marché de l'offre, unique celui-là, propre à l'Art contemporain du système New York, conçu pour des collectionneurs hyper riches et affairistes plutôt qu'amateurs et cultivés. Ces marchés de la demande seront visibles en raison de leur différence et particularité et non pas de leurs cotations sidérantes, transgression spectaculaire, hyper visibilité médiatique. Cette conception réaliste et libérale de la création a de grandes chances d'être largement reconnue et adoptée au-delà du cercle Occidental.

Quelques faits récents confirment le changement de modèle en cours. Depuis 2012 on voit apparaître sur le très haut marché, réservé depuis 30 ans au « contemporain-conceptuel », de nombreuses oeuvres chinoises qui ont atteint les cotes du très haut marché, entre 1 M$ et 58 M$. Ce sont pourtant des peintres vivants, dans la suite de l'art, ne pratiquant pas la rupture systématique.

Ce fait est une légitimation par le marché d'un art jusque-là exclu. le monde futur de l'art sans frontières sera probablement celui d'une véritable diversité créatrice plutôt que d'une uniformisation globale. Il fera place à tous les courants, y compris aux pratiques cultivées et virtuoses, dans la suite des civilisations et pas seulement en rupture.

À la question posée par la presse à Jennifer Flay, grande maîtresse de la FIAC, comment se porte le marché de l'art ? Elle répond : « Le marché se porte bien pour les valeurs sûres », comprenez les oeuvres d'AC de plus d'1 M$. Ce qui veut dire que le problème structurel de ce marché est sa difficulté à se renouveler, par manque d'apports. Quand un art devient un produit financier, les garanties sont exigibles...

Article sur contrepoints.org : https://www.contrepoints.org/2018/10/24/328576-fin-de-lhegemonie-vers-des-marches-de-lart-concurrentiels

Référence du deuxième communiqué :

Artprice communique les chiffres actualisés d'Artron diffusés ce matin: Artron est le premier site Web d'art mondial avec 5,4 milliards de visites/an.

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/10/24/artprice-communique-les-chiffres-actualises-d_artron-diffuses-ce-matin-artron-est-le-premier-site-web-d_art-mondial-avec-5-4

La logique des chiffres certifiés d'Artron mettent en lumière l'impact sans précédent attendu sur le périmètre économique d'Artprice dès l'exercice 2019.

Référence du premier communiqué : Artprice et Artron donnent naissance au Media Mogul de l'Art :

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/10/17/artprice-et-artron-donnent-naissance-au-media-mogul-de-l_art

A propos d'Artprice :

Fondée par thierry Ehrmann (voir biographie certifiée de Who's who (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf ) à 1987,

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF .

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens. Artprice a été fondée par thierry Ehrmann son PDG (voir biographie certifiée de Who's who (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).

Artprice, labellisée par le BPI, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom&https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos 3,1 millions d'abonnés :http://goo.gl/zJssdhttps://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact ir@artprice.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ARTPRICE COM via Globenewswire