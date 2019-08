Artprice.com : Artprice : 2T 2019 croissance à 2 chiffres, changement de dénomination sociale en Artmarket.com, AGE avec perspectives 2019 historiques

Chiffre d'affaires en K€ 2T2019 2T2018 en % Internet 1424 1253 +14 Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée * * Indices et prestations 73 92 -21 Total 2ème trimestre 1497** 1345 +11

** NB: Le CA du T2 2019 ne comporte pas la Chine, Hong Kong et Taïwan qui figurent dans le T2 2018 et le S1 2018. Le CA manquant est désormais contractuellement géré par Artron pour 2019.

Chiffre d'affaires en K€,1S2019,1S2018, variation en %

Internet : 3692/ 3598 (2018) +3%

Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée*

Indices et autres prestations : 130/ 254 -49%

Total 1er semestre 3842**/ 3852 (avec Chine, Hong Kong et Taïwan)

* Place de Marché Normalisée non significatif en cours de transfert en Asie

** NB: Le CA S1 2019 ne comporte pas la Chine, Hong Kong et Taïwan qui figurent dans le T2 2018 et le S1 2018. Le CA manquant est désormais contractuellement géré par Artron pour 2019.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Artprice du T2 2019 est en remarquable progression, avec une croissance à 2 chiffres de 11%, en dépit d'un contexte économique dégradé. Ce chiffre d'affaires est amené à croître fortement. A titre indicatif, pour le T3 2019, le mois de Juillet 2019, qui est le mois de référence de l'exercice annuel suivant pour le Marché de l'Art, est le mois record en chiffre d'affaires dans l'histoire d'Artprice à périmètre constant hors Chine, Hong Kong et Taïwan. Ce chiffre d'affaires est amené à croître fortement pour les raisons suivantes :

Tous les clignotants d'Artprice sont au vert.

1. Changement de dénomination sociale en artmarket.com avec modification statutaire et extension de l'objet social : le 8 août 2019 s'est tenu le Conseil d'Administration d'Artprice validant le rétro planning conduisant à l'AGE le 30 Septembre 2019 à 17h pour l'approbation de la stratégie globale Art Market. Pour rappel : https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/09/artprice_com-va-s_appeler-artmarket_com-pour-devenir-un-acteur-global-du-marche-de-l_art

Après validation et concernant la future cotation boursière sur Euronext, les actionnaires d'Artprice.com deviendront automatiquement actionnaires d'Artmarket.com sans aucun impact sur le nombre de titres détenus et leurs droits attachés.

Une des principales extensions logique face à l'état de la science de l'objet social est l'analyse et le traitement de métadonnées sur le Marché de l'Art pour son compte ou le compte de tiers.

A l'image d'Amazon qui ne s'est pas cantonné éternellement à la vente de livres, ce changement majeur nous ouvre de multiples possibilités de croissance puisque Artmarket.com ne sera plus limité statutairement à la seule vente d'indices et de cote d'artistes, comme ce fut le cas pour Artprice.com.

Ce changement de nom historique va permettre d'englober définitivement le Marché de l'Art dans son ensemble et ne plus se cantonner au seul secteur des "prix de l'Art", qui est un sous-ensemble du Marché de l'Art.

C'est la même démarche entreprise avec succès par Google qui est devenu Alphabet pour ne pas être réduit au seul secteur des moteurs de recherches.

A ce titre, la marque Artprice, mondialement connue depuis plus de 20 ans, demeure la marque de référence pour Artmarket.com concernant le très rentable département des banques de données sur les prix et les indices de l'art.

thierry Ehrmann : « Artmarket.com va propulser notre savoir-faire, notre contenu et nos marques comme jamais une entité opérant sur le Marché de l'Art ne pourra le faire, grâce notamment à l'indexation naturelle sur les moteurs de recherches mondiaux de tout contenu relatif au Marché de l'Art, dont la traduction est Art Market en langue anglaise qui est la langue propre au Marché de l'Art dans tous les pays. »

« C'est une évolution boursière et économique majeure. »

Artprice a pu acquérir en son temps les DNS les plus prestigieux et puissants que sont artmarket.com .net et .org qui absorbent le plus légalement des millions de requêtes/mois sur la demande générique « Art Market » sur Google.com.

Artmarket.com est n°1 sur 4,01 milliards de résultats sur la requête Art Market sur Google.com (Constat d'huissier SCP Pons-Mergui). A titre de comparaison, la requête Artprice sur Google.com aboutit à 2,5 millions de résultats, avec bien sûr en n°1 artprice.com.

Artmarket.com .net .org sont donc l'atout maître sur Internet pour capter le Marché de l'Art Mondial.

De plus, Art Market est le titre universel depuis l'après-guerre que reprennent à 100% tous les journaux économiques financiers et artistiques pour parler du Marché de l'Art comme le Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times, Bloomberg, Reuters, The Art Newspaper, The Guardian, BBC, CNN, Euronews, AFP, Yahoo! Finance, Cision (PR Newswire), etc.

Artmarket.com ouvre en grand les portes du futur, qui ne peut être que 100% numérique au moment de la concentration du secteur économique du Marché de l'Art avec l'Internet mobile (4,5 milliards de smartphones et la 5G déjà opérationnelle dans plusieurs pays). Cet électrochoc numérique se traduit économiquement et scientifiquement par Artmarket.com avec une avance considérable grâce à sa R&D.

Ce nom générique et universel Artmarket.com agira puissamment comme vecteur de changement de périmètre économique, d'opérations capitalistiques et de toute IPO sur d'autres places boursières, en excluant toute augmentation de capital.

De plus, Artmarket pourra après l'AGE, bénéficier du prestigieux nom de domaine (DNS) Artmarket.art, déjà enregistré par notre service informatique. C'est l'aboutissement de plusieurs années de démarches juridiques contraignantes auprès de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et de l'entité TMCH (TradeMark ClearingHouse).

Nous notons également qu'il s'agit de la même stratégie suivie par tous les majors de l'Art, tels que le Guggenheim.art ou encore le Louvre.art ou le CentrePompidou.art pour ne citer qu'eux parmi une très longue liste impressionnante qui reflète les acteurs majeurs de l'Histoire de l'Art dans le monde.

2. L'actif incorporel unique du nom de domaine artmarket.com pourrait être estimé autour de 120 millions de dollars. Pour rappel :https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/25/addendum-artmarket_com-l_actif-incorporel-unique-du-nom-de-domaine-artmarket_com-pourrait-etre-estime-autour-de-120-millions-de

3. IPO artmarket.com. Rien ne sert de se presser pour éviter de commettre des erreurs irréparables. Faire ne compte pas, ce qui compte c'est de réussir. Artmarket observe attentivement le contexte économique, avec la mutation vers un possible nouvel ordre économique qui semble se dessiner au fil du temps. C'est donc vers une place boursière forte, au sein d'une économie forte, avec une réelle demande d'investisseurs, qu'Artprice privilégie cette phase de développement pour la mener à bien. Artprice est particulièrement attentive au lancement récent du Nasdaq chinois le 22 Juillet 2019, STAR Market, dont les premières cotations ont fait apparaître un appétit voraces vers les sociétés du numérique.

Pour information nous avons déposé cette semaine la marque Artmarket en chinois dont la traduction, fait rare, a une correspondante parfaitement identique en idéogrammes.

Les Échos, le 05 août 2019 au soir, publiaient un réquisitoire implacable sur l'absence d'acteurs du numérique dans Euronext. Plus symptomatiquement, le Président de la BPI France (auprès de laquelle Artprice est labellisée « société innovante » depuis 2015) décrivait la Tech française comme « une forêt de bonzaïs » avec quelques rares succès, devenus des leaders mondiaux comme Artprice, qui cachent la forêt.

4. Artprice Artron. La mise en place de la vente des abonnements Artprice via Artron se poursuit, après l'adaptation aux directives gouvernementales chinoises consécutives au discours du 18 Décembre 2018 ainsi que l'application des règles administratives visant notamment les banques de données d'information en Février 2019 puis des nouvelles formalités draconiennes de juillet 2019 en réponse à la guerre économique USA / Chine.

Un des principaux obstacles est la demande du gouvernent chinois qui oblige les opérateurs à vérifier si le client a franchi ou non les limites en devises dont le plafond est régulièrement révisé par l'administration, selon le statut des personnes physiques ou morales. La somme, du fait du conflit USA/Chine, est à la baisse (pour avril 2019 = 3000 $/an au lieu de 50000$/an précédemment) et les conditions d'achat d'exportation par les consommateurs chinois d'Artprice sont de plus en plus draconiennes. C'est pour cela qu'Artron a développé en urgence une plateforme de paiement sino-chinoise pour répondre à cette exigence.

Cette mise en conformité imprévue des multiples directives chinoises 2019, amenant à une nouvelle stratégie, décale quelque peu les objectifs d'Artprice qui restent inchangés. Il faut consulter le Rapport Financier Annuel 2018 du 16/04/2019 et le document de référence Artprice 2018 déposé à l'AMF le 25 juin 2019 (le chapitre 4.2.1) dans lesquels l'intégralité des opérations entre Artprice et Artron sont décrites avec minutie, incluant l'ensemble des nouvelles directives et les règlements de l'État Chinois qui évoluent au gré du conflit USA / Chine.

Artprice a su anticiper un des pires conflits économiques mondiaux qui perdure et qui s'est à nouveau matérialisé cette première quinzaine d'août 2019 par la déclaration de la poursuite de guerre économique menée par Donald Trump, contre toute attente, avec des taxes protectionnistes exorbitantes.

Cette troisième attaque a provoqué une très forte baisse des marchés boursiers mondiaux, avec un effondrement du CAC 40 le 2 août 2019 qui a signé sa pire journée depuis 3 ans et l'effondrement des marchés cette semaine par la réplique chinoise avec la dévaluation violente du yuan face au dollar. En réponse ce 7 août 2019 le Trésor Américain a franchi une étape supplémentaire en inscrivant la Chine sur la liste des "manipulateurs de devises".

Artprice a donc su adopter une stratégie qui concilie ses deux marchés privilégiés, à savoir les USA et la Grande Asie, dans une logique diplomatique, économique et juridique qui est complexe et lourde à gérer dans le temps. Mais cette stratégie donne une véritable assurance aux actionnaires de la croissance pérenne de ces deux marchés quels que soient les scénarios envisagés.

Artprice, quels que soient les scénarios futurs du fait du conflit USA/Chine, garde une ligne de conduite, en matière de propriété intellectuelle, inchangée depuis 21 ans à savoir :

- Artprice ne vend pas, ne concède pas et n'héberge pas ses banques de données en dehors de ses propres machines,

- Artprice s'interdit de fusionner différentes sources propriétaires dans ses banques de données,

- Le savoir-faire et la chaîne des process traitant des données d'Artprice restent sa pleine propriété sans aucune concession ni cession,

- Artprice a construit ses banques de données en mandarin depuis 10 ans sans aucune aide extérieure et n'est donc pas dépendant d'une quelconque entité chinoise.

Pour mémoire, partenaires depuis 2009, Artron et Artprice ont signé en octobre 2018 un accord historique pour créer une "nouvelle route de la soie de l'art", cette alliance s'inscrivant dans le plan "One Belt One Road" (OBOR) / "Belt and Road Initiative" (BRI), lancé en 2013 et connu en Europe sous le nom de "Nouvelle Route de la Soie".

Le label "Nouvelles Routes de la Soie de l'Art" qu'ont reçu Artprice et Artron par la Chine continue de plus belle avec Artmarket.com et les difficultés rencontrées par la guerre sino-américaine et la loyauté d'Artprice ne font que renforcer cette alliance prestigieuse aux yeux des autorités chinoises. Dans ce cadre le projet d'IPO bénéficierait du prestigieux label BRI et de ses fonds associés, garants d'une opération hors-normes.

Pour conclure, le marché n'a jamais pris en compte l'alliance Artprice / Artron (pricing) dans le cours de l'action PRC, du fait de la guerre économique qui est apparue concomitamment. Force est de constater que les solutions d'Artprice / Artron, pour s'adapter aux différents règlements en vigueur ou à venir, n'ont aucun impact sur l'action PRC.

5. Le trésor des données.

Grâce à Artmarket.com, dès le 30 Septembre 2019, le nouveau Groupe pourra posséder et commercialiser, le plus légalement en conformité avec les différentes lois et directives internationales, les métadonnées essentielles pour appréhender le Marché de l'Art. Le Big Data d'Artmarket.com associé aux algorithmes propriétaires et l'IA (intelligence artificielle) permettront désormais d'opérer n'importe quelle requête sur cette collecte de milliards de métadonnées sur 21 ans.

Ces données sont un immense trésor immédiatement exploitable pour les Maisons de Ventes, galeries et marchands, à l'heure de la mutation très tardive mais obligatoire du Marché de l'Art vers le numérique, pour comprendre, évaluer et surtout anticiper les tendances du Marché de l'Art dans son ensemble. Qui recherche quoi, où et comment ? Ce côté prédictif est le Graal de tout acte commercial.

La Direction Informatique du groupe Artmarket.com va procéder à des embauches très qualitatives de data scientists et data analysts.

Intéressons-nous, d'une part, à la capitalisation de Facebook pour comprendre la valeur d'un fichier clients et/ou utilisateurs. Elle est actuellement de 562 milliards de dollars.

Le nombre d'utilisateurs de Facebook est d'environ 2,3 milliards au 31 Janvier 2019. Chaque utilisateur Facebook vaut donc 244 $. Pour rappel le nouveau Groupe Artmarket.com détiendra 4,5 millions de clients dans le monde avec plusieurs milliers de points de référence par profil sur une clientèle élitiste. Il y a 40 ans la fiche bristol succincte d'un client d'une Maison de Ventes se négociait déjà autour de 1800 à 2500 $ en Europe et aux USA.

D'autre part, pour le cas de l'OPR de Sotheby's menée par P. Drahi, acteur mondial du numérique et des networks, à la lecture des documents déposés auprès de la SEC (notamment ceux relatifs à l'OPR) et des communiqués de Sotheby's sur plusieurs années, il ressort, selon les déclarations des tiers, une projection amenant à une valorisation client autour de 5300$.

Chaque jour, de multiples fusions / acquisitions démontrent que les données valent de l'or. La citation majeure récurrente est celle-ci : "Les données personnelles ont plus de valeur que le Pétrole".

Nous avons la capacité de gérer des métadonnées par notre Big Data avec nos algorithmes propriétaires et l'IA (intelligence artificielle), sans le moindre coût de sous-traitance. Cette maîtrise de l'ensemble de la chaîne numérique, dans le cadre légal propre à chaque pays, allant du stockage à l'analyse de ces données, nous donne une avance irrattrapable sur le Marché de l'Art et une considérable valeur ajoutée grâce à Artmarket.com

6. Augmentation des tarifs.

Notre position de Leader mondial s'affirme et se renforce de jour en jour, avec les plus exhaustives banques de données sur la Marché de l'Art et nos outils exclusifs d'analyse. Cela nous permet de pratiquer et d'envisager des hausses de tarifs sans crainte de perte de la moindre clientèle, grâce à l'enrichissement chaque année de plusieurs dizaines de millions de données et de nouveaux outils d'aide à la décision, en perpétuelle amélioration. Notre relation clients, qui gère une clientèle élitiste, est irréprochable, avec une approche individuelle basée sur la confiance et la confidentialité.

7. Partenariat avec une banque ou établissement assimilé pour faciliter l'accès à l'Art sur la Place de Marché Normalisée et aux abonnements Artprice.

A l'instar d'Amazon, de Rakuten, de Booking.com, du New York Times, et de tous les grands sites marchands mondiaux qui l'ont déjà adopté, nous travaillons actuellement à la mise en place de la facilité de paiement en plusieurs fois, avec l'objectif de dynamiser les ventes. Selon les études en cours rapportées à Artprice, le paiement fragmenté en quatre échéances sans frais fait croître le chiffre d'affaires entre 18 et 25 %. L'effondrement des taux bancaires permet d'offrir ce service qui représente, dans les grands sites marchands, pour des produits supérieurs à 100$, plus de 55 % des actes d'achats. L'appel d'offres d'Artprice, auprès des banques et établissements assimilés, permet de retenir des candidats internationaux à un taux de crédit inférieur à 0,35 %.

8. La reconduction signée de l'alliance Artprice et Cision PR Newswire, enrichie avec Artmarket.com

Le réseau mondial de distribution de l'information par Cision PR Newswire permet à Artprice et Artmarket d'irriguer chaque semaine les médias mondiaux de l'information exclusive sur le Marché de l'Art. C'est donc la naissance de la première agence de presse dédiée à l'information sur le Marché de l'Art : Artpress agency ® et ArtMarketInsight® dont le groupe est propriétaire en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art. Depuis 120 ans, Cision PR Newswire a bâti peu à peu un réseau mondial de diffusion d'informations reconnu par plus de 100 000 clients notoirement connus sur les marchés financiers. Cision est le Leader mondial du logiciel de RP & Influence et de la recherche média. Avec sa base de données de 1.6 million de journalistes et de médias, Cision diffuse sur l'ensemble des 5 continents sans aucune exception une information qualitative.

Le partenariat stratégique désigne Cision PR Newswire en tant que seul fournisseur de services de distribution d'informations sur les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences de médias d'aujourd'hui, comprenant environ 7 200 publications de presse internationale. La mutation vers le nom générique désignant le Marché de l'Art, Artmarket.com, va considérablement accroître l'empreinte d'Artprice en langue anglaise à travers le monde. En effet, les requêtes Art Market sur les moteurs de recherche ramèneront inlassablement vers chacune des publications de ce partenariat stratégique avec Cision PR Newswire dans "Actualités" (type Google news).

Cision PR Newswire avec son VP, a conclu, le vendredi 2 août 2019 à Lyon, qu'Artmarket.com serait dans cette alliance industrielle une plus-value unique au monde permettant, par le contenu, de détenir l'information primaire que recherchent les grands diffuseurs mondiaux de flux d'information (Wire).

9. Le Marché de l'Art se porte très bien et demeure une valeur refuge par excellence face à la perte de capital engendrée par les taux négatifs

Comme expliqué rationnellement dans le communiqué du 1er août 2019 :https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/08/01/artprice-pourquoi-le-marche-de-l_art-se-porte-tres-bien-au-1er-semestre-2019 le Marché de l'Art se trouve en position de force face à une conjoncture économique complexe, dans un contexte géopolitique inquiétant.

Les taux d'emprunts des états enfoncent actuellement de nouveaux planchers. Les investisseurs perdent donc de plus en plus d'argent en prêtant, ce qui est un véritable paradoxe. Naturellement, d'autres voies sont explorées, la Nature ayant horreur du vide.

Le Marché de l'Art mondial s'analyse aussi avec, comme exemple, l'Artprice100® (indice global et planétaire sur l'Art ancien, moderne et contemporain) qui affiche une progression de +457% depuis 2000. À propos de l'Artprice100® :

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/15/artprice100-copy-nbsp-les-blue-chips-du-marche-de-l_art-aussi-performantes-que-les-fleurons-de-l_economie-americaine

Pour rappel, l'Artprice100© enregistre une croissance de +16% sur le S1 2019.

Plus que jamais, les investisseurs se tournent vers le Marché de l'Art. L'information qualitative sur le Marché de l'Art et la gestion des métadonnées prennent parallèlement une valeur considérable, comme tous les marchés efficients, avec de véritables cours en continu qui ne cessent de croître, tant en volume qu'en progression des cours.

10. Déploiement ce 9 Août 2019 de la dernière version de l'extraordinaire moteur de recherches Artpricesearch® qui va devenir le 30/09 Artmarketsearch®

Déployé en bêta-test hier, les résultats immédiats sont très positifs au regard de l'analyse des requêtes en temps réel.

thierry Ehrmann: « Il va sans dire que le milieu du Marché de l'Art, de l'amateur au professionnel, est demandeur de recherches intuitives satisfaites. En effet quoi de plus frustrant de ne pas aboutir à l'artiste et/ou l'œuvre recherchés en raison d'une mauvaise orthographe ou syntaxe. La recherche s'effectuant majoritairement par des noms propres, ou titres d'œuvres en plus de 90 langues, notre moteur de recherche répond à un besoin essentiel dans l'Histoire de l'Art auquel personne n'avait répondu jusqu'à présent. Il s'agit bel et bien d'une killer application. »

Cette version 9.8 déployée début Août par Art Market pour la prochaine rentrée du Marché de l'Art, qui permettra, au-delà des requêtes dont les combinaisons de recherches se chiffrent déjà à plusieurs milliards de combinaisons possibles sur les banques de données d'Artprice, de faire appel à des ressources externes (par exemple des travaux de recherches universitaires, documentation étatique..) que va couvrir Artmarket.com.

Pour arriver à ce résultat, Artprice a mis en place une infrastructure de multiples serveurs dédiés exclusivement à son moteur de recherches R&D dont il possède, au titre de la propriété intellectuelle, ses lignes de programmation et son arborescence, qui sont déjà prêtes à recevoir les métadonnées d'Art Market.

Vous pouvez dès à présent comprendre et tester par le tutoriel cette version révolutionnaire de notre moteur de recherches : https://youtu.be/e2ODNz6CHsY

Dès l'AGE du 30 Septembre 2019 Artmarketsearch ® pourra intégrer des milliards de métadonnées qui feront aussi d'Artmarket.com le Google du Marché de l'Art.

Au sujet d'Artron :

Partenaires depuis 2009, Artron et Artprice ont signé en octobre 2018 un accord historique pour créer une "nouvelle route de la soie de l'art", cette alliance s'inscrivant dans le plan "One Belt One Road" (OBOR) / "Belt and Road Initiative" (BRI), lancé en 2013 et connu en Europe sous le nom de "Nouvelle Route de la Soie".

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an.

Artron.Net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.Net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

