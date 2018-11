Artprice : 3T croissance à 2 chiffres, vers une mutation radicale du périmètre économique (CA) en 2019 avec Artron le 1er site Web d'art mondial.

Chiffre d'affaires en K€ 3T2018 3T2017 Variation en % Internet 1 964 1 741 +13 Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée (*MM type) ** ** Indices et autres prestations 29 36 -19 Total 3ème Trimestre 1 993 1 777 +12

* Place de Marché Normalisée * non significatif ** en cours de transfert

Chiffre d'affaires en K€ 1S2018 1S2017 Variation en % Internet 3 598 3 325 8 Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée (*MM type) ** ** Indices et autres prestations 254 209 22 Total 1er Semestre 3 852 3 534 +9

* Place de Marché Normalisée * non significatif ** en cours de transfert

Cette nouvelle accélération de +12 % de la croissance trimestrielle (juillet, août, septembre 2018) démontre qu'Artprice poursuit inexorablement avec succès sa conquête de nouveaux clients. Les entreprises cotées sur le marché réglementé affichant une progression organique à 2 chiffres de leurs revenus sont peu nombreuses.

A noter que ce chiffre d'affaires trimestriel n'est donc pas impacté par l'accord avec Artron signé ultérieurement le 12 Octobre 2018.

Le consulter :

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/10/17/artprice-et-artron-donnent-naissance-au-media-mogul-de-l_art

Perspectives 2019 :

Une nouvelle ère pour Artprice et ses actionnaires.

Artprice prévient le marché d'un changement radical de périmètre économique, capitalistique et principalement de chiffre d'affaires dès que les accords avec Artron (voir communiqué du 17 Octobre 2018 "Artprice et Artron donnent naissance au Media Mogul de l'Art") seront opérationnels et déjà optimisés, à savoir dès 2019, avant le Nouvel An Chinois, donc sur le T1 2019.

Afin de réduire au maximum le délai nécessaire à la mise en place de cette synergie, des équipes marketing et informatique d'Artprice sont dès ce mois de Novembre 2018 sur place en Chine, dont certaines resteront de manière permanente à Pékin auprès de leurs homologues d'Artron, afin de les former à la vente des services exclusifs d'Artprice dont principalement les abonnements haut de gamme qui correspondent selon Artron à la demande finale de ses clients.

En effet, le potentiel du relais de croissance pour Artprice, insufflé par cette journée historique, qui vient récompenser 7 ans de travail acharné, pourrait être à l'échelle de la Chine, dont la population représente 5 fois celle des États-Unis pour mémoire. La démesure contrôlée de ce pays, dont le niveau de vie ne cesse de progresser, son PIB qui croît de manière astronomique depuis des années désormais, sont autant de facteurs extrêmement positifs pour la croissance du Marché de l'Art en Chine.

En effet, un consensus général des experts crédite la grande Asie, dominée par la Chine, de 70% du Marché de l'Art et ce n'est qu'un début, selon cette fois l'avis unanime des grands acteurs du Marché de l'Art.

Fort de ces chiffres, Artprice superpose aussi l'avantage d'être une des rares sociétés occidentales à avoir pénétré l'Intranet chinois, grâce à l'aide et aux conseils d'Artron, fournissant ainsi ses données uniques au monde, en répondant à un besoin indispensable et nécessaire de la part des amateurs, collectionneurs et professionnels de l'Art en Chine.

Pour cela, Artprice a déployé, notamment sur ses banques de données Internet en mandarin (54 millions de pages en mandarin ayant demandé 7 ans de développement), Alipay et WeChat (1,8 milliard d'utilisateurs) qui sont des plateformes de paiement instantané chinoises (QR Code en mode kiosque débitant de suite le client Chinois au profit d'Artprice) obligatoires pour l'acheteur chinois. Pour information Google, Facebook, Twitter, etc... sont inaccessibles en Chine.

Le fameux kiosque d'Artprice dans son document d'introduction COB / AMF en 1999 dont certains contradicteurs juraient qu'il ne verrait jamais le jour est bien là en exploitation sur Artprice, alors que la France avec le Télétel avait un kiosque haut palier de 1,4 €/mn dès 1987 pour les banques de données professionnelles qui ont contribué la richesse de groupe Serveur (3629). Pour certains, le principe de réalité est un vrai problème.

Grâce aux conseils avisés d'Artron, Artprice satisfait en tous points au cahier des charges du grand firewall chinois « Grande Muraille Electronique » et ses conditions : Loi CL97 (1997) et suivantes ainsi que le protocole Golden Shield (1998).

Pour se conformer à la Loi CL97, Artprice a donc réécrit durant 2 ans l'ensemble de ses codes informatiques ainsi que ses banques de données en supprimant notamment les codes sources de sociétés de droit américain et européen dont les lignes de codes incluent, entre autres, des cookies, balises, Métadonnées ou Backdoors.

Le titre du communiqué d'Artron : « Artron and Artprice teamed up to create art 'silk road' » label étatique Chinois prend tout son sens. La Nouvelle Route de la Soie est la stratégie de la Chine (Soft Power) appelée OBOR en anglais pour conquérir le monde économiquement.

L'auteur de cette initiative est la Chine : la première puissance économique en PIB-PPA en 2017, selon le FMI, la Banque mondiale et CIA World FBK. Elle entraîne derrière elle plus de 65 pays, sur tous les continents.

Le concept de la Nouvelle Route de la Soie a été inventé par la République Populaire de Chine. Son investissement total s'élève à plusieurs milliers de milliards de dollars soit plusieurs trillions de dollars. Ce soft power s'inscrit notamment en faisant de la Chine, de manière irrévocable, le premier pays en terme de chiffres d'affaires sur le Marché de l'Art.

De même, l'industrie muséale® de la Chine est également la première au monde avec une programmation de nouveaux musées gigantesques jusqu'en 2025, par la volonté de l'État Chinois et de ses grands collectionneurs. Cette programmation de nouveaux musées est donc la caution d'une économie vertueuse où 80% des records d'enchères proviennent des acquisitions des musées et non de crises d'ego de milliardaires, ce qui pour Artprice est une assurance supplémentaire d'une réelle économie du Marché de l'Art par la billetterie et la notoriété des musées.

En effet, l'Histoire de l'Art en Chine s'inscrit sur 4000 ans contre 300 ans pour l'Histoire de l'Art aux Usa numéro deux mondial.

Après sept années de travail en commun, d'apprentissage des cultures respectives, de déplacements réguliers entre la Chine et l'Europe, les deux Présidents fondateurs respectifs d'Artron et d'Artprice, Wan Jie et thierry Ehrmann, qui ont exactement le même âge, les mêmes engagements, partagent rigoureusement la même vision du Marché de l'Art mondial et la passion de l'Art avec une amitié et un respect indéfectibles.

Le siège social d'Artprice et de groupe Serveur, qui est le Musée d'Art contemporain l'Organe, comprend des œuvres d'inspiration chinoise depuis près de 30 ans par son auteur thierry Ehrmann, en tant que sculpteur plasticien, ce qui explique l'osmose entre les deux dirigeants.

Ceci a permis d'insuffler aux deux groupes la capacité à œuvrer de manière extrêmement rapide et sans aucune barrière culturelle pour donner naissance à "La Route de la Soie de l'Art".

Par analogie, c'est exactement comme si Google et Baidu fusionnaient leurs savoirs respectifs.

Pour le lancement et la commercialisation de ses services en Chine, Artprice va bénéficier de toute la logistique d'Artron, en matière de communication sur Internet et dans le monde physique, grâce à sa puissance et sa notoriété.

Artron est, il faut le souligner, le premier site Web d'Art mondial, avec des chiffres qui se passent de tout commentaire : 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, 3 millions de membres professionnels soit 450 millions de visiteurs/mois sur leur site Internet et 5,4 milliards de visiteurs passionnés d'art par an.

Artron est aussi le plus grand imprimeur de livres d'Art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'Art chinois. Cet axe est fondamental pour Artprice car la légitimité du « Beau livre d'Art » et des catalogues de ventes aux enchères de prestige permet de toucher les grands collectionneurs, professionnels et institutionnels de l'Art.

C'est aussi pour Artprice, qui est un éditeur et auteur historique de beaux livres d'Art par ses rachats de fonds historiques dans le monde (21 ans de fusions acquisitions de célèbres fonds comme : Editions Enrique Mayer, Sound View Press (USA), Monogrammes et Signatures de Caplan (USA), Bayer (USA), Dictionnaire des Ventes d'Art H. Mireur en 7 volumes (1700/1900), Editions Van Wilder, L'Argus du livre de collection, etc.), de revenir par la grande porte avec le Leader Mondial de l'imprimerie de livres d'Art Artron avec ses 500 récompenses mondiales.

Artron produit l'intégralité des catalogues des maisons de ventes chinoises et se charge de l'expédition postale ou numérique aux clients finaux des maisons de ventes. Les abonnements Artprice vendus en exclusivité par Artron en Chine pourront ainsi toucher directement le cœur de cible et le client final.

Pour être clair : La Chine possède plus de 1,2 million d'artistes contemporains vivants contre 120 000 en Europe et aux USA. Elle compte 3 millions de professionnels de l'Art qui sont déjà sur Artron contre 270 000 en Europe et aux USA.

Sur Arte France et Allemagne, le film "Chine, un million d'artistes", très récemment diffusé, du célèbre réalisateur Jean-Michel Carré, spécialiste historique de la Chine, signe un documentaire exceptionnel de 52mn montrant selon Arte " Le gigantisme des ateliers, la prolifération des artistes et des lieux d'exposition, écoles d'art qui ne désemplissent pas : décryptage de la frénésie d'art contemporain qui a saisi l'Empire du Milieu, avec de grands noms comme Ai Weiwei, Cang Xin ou He Yunchang."

Selon Jean-Michel Carré, réalisateur de ce documentaire pour Arte, thierry Ehrmann, sculpteur plasticien depuis 36 ans et fondateur d'Artprice, est le seul intervenant occidental à apparaître dans cette production majeure, car Artprice historiquement a été la première au Monde à briser le tabou en certifiant en 2012, chiffres et audits à l'appui : "La Chine est n°1 mondial du Marché de l'Art devant les USA".

Enfin, en 2018 la Chine comptait pour 45 % des échanges en ligne mondiaux, réalisant 12 fois plus de transactions en ligne que les USA. La Chine a l'immense avantage sur l'Occident de construire son économie de marché directement sur la base d'Internet (SourceGEAB/LEAP 2020).

De même, d'un avis unanime, la Grande Asie va peser 70% du Marché de l'Art dès 2020. Artprice, en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, se devait d'être au cœur de son marché. Pour rappel, la France pesait 4% du Marché de l'Art mondial au 1S 2018.

Selon Artron, seule l'expertise économétrique d'Artprice (associée à Artron) va pouvoir donner une fluidité extraordinaire au Marché de l'Art en Chine sur les différentes provinces et régions autonomes et satisfaire les autorités fiscales, administratives et douanières.

Cette demande, d'après Artron et son Président Wan Jie, est colossale et seul un tiers certificateur comme Artprice, Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, faisant autorité dans le monde, peut la satisfaire en toute légitimité.

C'est l'exemple type d'un marché intérieur que seul un acteur central du marché de l'Art chinois connaît. Cette information capitale n'est jamais sortie par voie de presse et/ou n'a jamais été commentée par des économistes, des journalistes et des sociologues.

Pour information, les provinces de Chine sont la plus haute division administrative en République populaire de Chine. Il existe trente-quatre divisions de cette sorte, réparties en vingt-trois provinces, quatre municipalités, cinq régions autonomes et deux régions administratives spéciales.

Les abonnements Artprice vendus en exclusivité par Artron en Chine pourront ainsi toucher directement le cœur de cible et le client final. De même, Artprice sera accessible via la home page d'Artron.Net et de tous les réseaux sociaux chinois où Artron est omniprésent.

Artprice prévoit également, dans un souci d'efficacité et d'optimisation de son développement en Chine la nomination d'un Président exécutif Chine, qui résidera donc en Chine au plus près d'Artron. La personne pressentie, hors famille Ehrmann, a toute la confiance du Président Fondateur d'Artprice thierry Ehrmann qui demeure Président du Groupe.

Compte tenu du changement radical de périmètre attendu, Artprice s'oriente par rapport à son projet d'IPO, naturellement vers une introduction de sa filiale artmarket.com, sa Place de Marché Normalisée®, sur une place Boursière Chinoise (Shanghai, Hong Kong, Shenzhen…) et non sur un marché anglo-saxon comme initialement prévu.

La patience est la clé de la vraie réussite, notamment pour être au cœur de son Marché. La Grande Asie représente 70% du CA mondial du Marché de l'Art avec en plus l'assurance d'une croissance à 2 chiffres pour une bonne décennie, ce n'est pas pour rien que l'Amérique délaisse depuis 10 ans l'Europe pour la zone Asie Pacifique.

Il faut préciser que cette Place de Marché Normalisée®, proposant actuellement plus de 60 000 œuvres en ligne, pourrait devenir la plus grande place de Marché Mondiale Normalisée au Monde, incluant la Blockchain dont Artprice est l'unique déposant en brevet logiciel, car Artron fournira à terme à la Place de Marché Artprice plusieurs dizaines de millions de nouvelles œuvres en ligne, engendrant donc un véritable choc pour le Marché de l'Art mondial par le montant global des œuvres en ligne, soit une valorisation d'Artmarket.com potentiellement très élevée.

Le Président fondateur d'Artron, Wan Jie, a tout de suite saisi la pertinence et la force incontestable des DNS artmarket.com .net et .org qui absorbent le plus légalement des millions de requêtes/mois sur la demande générique « Art Market » sur Google.com.

Artmarket.com .net et .org sont donc l'atout maître sur Internet pour capter le Marché de l'Art Mondial.

Artmarket.com est Numéro 1 sur 1,82 milliard de résultats sur Google.com (toutes langues), constat d'Huissier du 05/11/2018 (SCP Pons-Mergui), pour pénétrer l'Occident et pousser par Artprice les 1,2 million d'artistes et leurs dizaines de millions d'œuvres déjà hébergés par Artron.

De plus, cette appellation est le titre universel depuis 45 ans que reprennent à 100% tous les journaux économiques financiers et artistiques pour parler du Marché de l'Art comme le Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times, The Art Newspaper, The Guardian, etc...

thierry Ehrmann, Président et fondateur d'Artprice, a déclaré : « Au-delà d'un contrat et d'accords historiques développés précédemment sur 10 points, Artprice constate notamment au regard de la vidéo (12,5 millions de vues dont pour Artprice 3,6 millions FR +EN + chiffres d'Artron 8,9 millions) de la cérémonie de signatures et discours des deux Présidents au siège social d'Artprice, qu'un moment de l'histoire de l'Art s'est écrit. »

https://www.facebook.com/228501370495445/posts/2201077099904519

La portée des 10 accords de principe de développement du 12 octobre 2018 (voir communiqué), selon les historiens d'Art, impactera et modifiera structurellement le Marché de l'Art mondial et l'Histoire de l'Art comme personne n'aurait pu l'imaginer.

Concernant l'historique conséquent de la construction des relations entre Artprice et Artron / AMMA et les conséquences économiques, il faut se référer aux documents de référence d'Artprice et notamment au document de référence 2017 déposé auprès de l'AMF le 1er Juin 2018 en application du règlement général notamment l'article 212-13, ainsi qu'aux communiqués.

Au sujet du groupe Artron :

« Artron Art Group (Artron), un vaste groupe de l'industrie culturelle, s'est engagé à hériter, à améliorer et à diffuser la valeur de l'art. Sur les bases de données artistiques abondantes, Artron fournit aux professionnels de l'industrie de l'art et aux amateurs d'art un service professionnel et une expérience de produits de qualité grâce à des applications informatiques intégrées, une science numérique avancée et des matériaux et métiers innovants. Artron est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial. C'est le premier choix des professionnels de l'art, des investisseurs et des adeptes d'entrer dans le monde de l'art. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année ses 25 ans. »

Toujours selon le Groupe Artron et son Président fondateur Wan Jie, « Après 7 ans de coopération, Artron et Artprice ont amélioré leur coopération dans le domaine des marchés de l'art chinois et occidental. Les Fondateurs et les présidents des deux sociétés, m. Wan Jie et m. Thierry Ehrmann, avec leur enthousiasme pour l'art, créeront une "route de la soie" reliant les marchés de l'art chinois et occidental sur le principe du respect et de la coopération mutuels. Les deux parties vont construire une plate-Forme mondiale, diversifiée et professionnelle d'échange de marchés de l'art, qui favorisera en fin de compte le développement durable du marché mondial de l'art. »

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF .

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice est fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).

Artprice, labellisée par le BPI, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,2 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,33 millions d'abonnés)

