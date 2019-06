Artprice.com : Artprice : En matière de politique culturelle, la France perd à son propre jeu

La Une du journal l'Express tire la sonnette d'alarme : « L'Etat [français] dépense 139€ par Francilien pour la culture, contre 15€ par habitant dans le reste du pays ».

La France, en suivant cette stratégie qui consiste à concentrer dans sa capitale l'offre culturelle, s'expose à plus fort qu'elle. Sur le Marché de l'Art, les acteurs français (artistes, galeries et maisons de ventes) ont de plus en plus de mal à sortir de l'ombre de leurs puissants rivaux anglo-saxons, en France comme sur la scène internationale.

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artprice, réagit : « Ce n'est une surprise pour personne : Paris jouit d'un régime de faveur sur le plan culturel. Mais le déséquilibre est devenu trop grand, trop flagrant. La capitale française n'est plus un eldorado, ni pour les artistes ni pour le Marché de l'Art.

En 1964, Sotheby's a racheté le New Yorkais Parke-Bernet, première maison américaine de ventes aux enchères, qui avait été d'abord proposée aux commissaires-priseurs français, mais que ceux-ci refusèrent. La France souffre aujourd'hui encore du “Syndrome Parke-Bernet” ».

Catalogues des ventes de Parke-Bernet Galleries - Archives Artprice

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/06/parke-bernet.png]

4% du Marché de l'Art mondial

La situation a fort changé depuis les années 1960. Aux enchères, Paris reste évidemment la place forte du Marché de l'Art français, avec 90% du produit des ventes de l'Hexagone. Mais ce marché n'est plus ce qu'il était il y a un demi siècle : en 2018, la France ne pèse plus que 4% du Marché de l'Art mondial.

Or, même ce petit marché peine à rester français. Ce sont en effet les maisons de ventes anglo-saxonnes qui le dominent à présent. Les géantes Sotheby's et Christie's génèrent 51% de la valeur des ventes publiques de Fine Art en France, avec 353,5 m$ en 2018. Et cela ne représente encore qu'une goutte d'eau dans les affaires des deux premières maisons de ventes de la planète : Paris ne représente que 4% de leurs activités...

Autant dire que les salles de ventes parisiennes sont aujourd'hui presque secondaires pour Christie's et Sotheby's. La place de marché new-yorkaise est 15 fois plus volumineuse que Paris, Londres 6 fois et même Hong Kong génère près de 3 fois plus de chiffres d'affaires que la capitale française.

La troisième maison de ventes de la planète, Phillips a quant à elle tout simplement choisi de ne pas organiser de ventes à Paris...

Frexit

La France courtise les grands acteurs du Marché de l'Art, anglais et américains, mais elle peine à garder ses artistes qui préfèrent pour beaucoup s'en aller vivre ailleurs. Le 7 juin, le New York Times attirait l'attention de ses lecteurs sur la singularité du pavillon français à la Biennale de Venise 2019, dans un article intitulé « Laure Prouvost represents France. But she doesn't feel very French » (Laure Prouvost représente la France. Mais elle ne se sent pas très française).

Et pour cause, l'artiste de 41 ans, née en France, travaille à Anvers, en Belgique, et a été révélée en 2013 par le Turner Prize, la plus prestigieuses des récompenses britanniques.

Dans une interview accordée au journal les Echos, le galeriste Daniel Templon explique : « A la FIAC, il y a seize emplacements majeurs pour les stands mais un seul octroyé à une galerie hexagonale. Notre première foire d'art contemporain nous considèrent comme secondaires et, par là même, nos artistes aussi [...] Les artistes émergents, s'ils veulent réussir et voir leurs prix grimper, doivent aller s'installer à l'étranger : en Allemagne, en Belgique, à Los Angeles, New York ».

Daniel Templon blâme à juste titre les musées français : « Les directeurs de musée estiment plus valorisant pour eux d'exposer des [artistes] étrangers et affirment qu'ils feraient moins d'entrées avec les Français. [...] Avant d'exporter nos artistes, il faudrait déjà qu'ils soient montrés et achetés chez nous. [...] ».

Le galeriste parisien conclut: « « Si les institutions ne nous accompagnent pas, il n'y aura plus de galerie puissante en France ».

Vers une autre politique culturelle

Paris rassemble les plus belles institutions culturelles du pays, et souvent même du monde. Depuis les arts premiers jusqu'à la scène contemporaine, en passant par l'antiquité et la période médiéval.

Le Louvre, figure de proue de tout ce système, est le musée le plus visité du monde. Mais il bénéficie d'un financement léonin explique l'Express : « Dans les années 1980, François Mitterrand décide de rénover le Louvre, qui en a bien besoin. Extension, restauration, érection de la fameuse pyramide: l'Etat paie tout, ce qui paraît logique. A ceci près que, en 2012, lorsque l'on inaugure son petit frère à Lens [...], le ministère, dans sa grande prodigalité, apporte royalement... 1% du financement ».

Au sein de cette politique culturelle française, la Province fait office de laboratoire, où sont envoyés les jeunes curateurs et les jeunes directeurs de musées pour faire leurs preuves. L'exemple est fourni cette année par la Biennale de Lyon, confiée à la jeune équipe curatoriale du Palais de Tokyo. Jean de Loisy, dont la présidence du musée vient de se terminer, s'est retiré… pour se consacrer à la gestion de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris et à son excellente émission « L'Art est la matière » sur France Culture.

Le classement des Musées d'Art Contemporain en France, récemment publié par Artprice sur base des avis Google, confirme le succès tout à fait inégal des musées parisiens par rapport à ceux de Province.

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :

https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

Au sujet d'Artron :

Partenaires depuis 2009, Artron et Artprice ont signé en octobre 2018 un accord historique pour créer une "nouvelle route de la soie de l'art", cette alliance s'inscrivant dans le plan "One Belt One Road" (OBOR) / "Belt and Road Initiative" (BRI), lancé en 2013 et connu en Europe sous le nom de "Nouvelle Route de la Soie".

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an.

Artron.Net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.Net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 4,4 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,8 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58913-artprice-un-scandale-francais-fr.pdf Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews