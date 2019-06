(New York, NY) thierry Ehrmann : « Le rachat de Sotheby's par Patrick Drahi valide l'entrée du Marché de l'Art dans l'ère numérique du XXIème siècle, car Artprice a toujours souligné que ce secteur économique qui pèse environ 90 milliards de dollars, avait plusieurs décennies de retard en matière de culture du numérique et de l'Internet ».

Chiffre d'affaires Fine Art Christie s / Sotheby's des deux premières Maisons de Ventes dans le monde.

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/06/artprice-sothebys-vs-christies.png ]



« C'est donc une excellente nouvelle pour le Marché de l'Art et pour Artprice de voir la seule société cotée de ventes aux enchères Sotheby's rachetée par Patrick Drahi, un entrepreneur mondial de 55 ans possédant des sociétés de télécommunications, de médias et de numérique à travers le monde. Le prix d'offre qui représente une prime de 61 % par rapport au cours de clôture de Sotheby's et une prime de plus de 56 % au prix moyen pondéré de l'action de la société au cours des 30 derniers jours de Bourse, traduit une véritable confiance de Patrick Drahi dans la capacité de voir Sotheby's par la mutation numérique connaître un développement exponentiel ».

Artprice : « Il est vrai que le Marché de l'Art connaît depuis 2000 une croissance vertueuse, devenu un marché efficient avec un taux de rendement de près de 7 % par an et une croissance en volume de 450 %, à l'heure où les banques centrales imposent aux épargnants un taux proche de zéro, voire négatif en zone euro. Nous sommes passés des 500 000 collectionneurs de l'après-guerre à près de 90 millions d'Art Consumers férus de nouvelles technologies ».



thierry Ehrmann : « Le soft power des grandes puissances est un moteur géopolitique puissant pour le développement exponentiel de l'Industrie Muséale® que nous avons conceptualisée et enseignée : il s'est construit, comme le révèle une de nos études, plus de musées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2014 que durant tout les XIXe et XXe siècles. Chaque année, 700 musées d'envergure internationale – conservant chacun un minimum de 4500 œuvres d'art – ouvrent leurs portes sur les cinq continents ce qui constitue un des moteurs principaux de croissance pérenne sur le Marché de l'Art. ».

Artprice, leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, a depuis 21 ans contribué en tant que pionnier du numérique à faire muter le Marché de l'Art vers l'ère du numérique, par ses banques de données qui sont la référence mondiale en matière d'exhaustivité et d'indices et statistiques sur le Marché de l'Art. Pour rappel, Artprice par ses croissances externes et sa R&D a été le premier acteur global à concevoir des indices algorithmés, du Big Data et de l'IA par la collecte de milliards de requêtes comportementales sur ses banques de données dans le strict respect des lois en vigueur à travers le monde.

La position de Tad Smith, C.E.O. de Sotheby's, est extrêmement claire : il n'hésite pas dans sa déclaration à se féliciter de la venue de Patrick Drahi, « connu pour son engagement en matière d'innovation et d'ingéniosité. Il a une vision à long terme avec une compétence certaine dans le domaine des télécommunications, des médias et du numérique. Je suis convaincu que Sotheby's restera entre d'excellentes mains pendant des décennies avec Patrick qui devient notre propriétaire ».

De même, Domenico De Sole, président du conseil d'administration de Sotheby's a déclaré « après un examen approfondi, le conseil d'administration a soutenu avec enthousiasme l'offre de Monsieur Drahi qui offre une prime importante au marché pour nos actionnaires ».

Quelques repères et chiffres clés Artprice concernant Sotheby's et le Marché de l'Art en Fine Art :

Sotheby's est la deuxième Maison de Ventes Fine Art de la planète avec 3,93 Mrd$ en 2018, derrière Christie's 5 Mrd$. Les deux géantes anglo-saxonnes concentrent, à elles deux, plus de la moitié de la valeur des ventes aux enchères : Christie's 32,3 % et Sotheby's 25,4 %. Leurs puissances reposent en grande partie sur une couverture globale du Marché de l'Art.

Répartition géographique du produit des ventes Fine Art de Sotheby's en 2018

© Artprice.com

New York : 2 Mrd$ (51%)

Londres : 1,1 Mrd$ (28%)

Hong Kong : 554 m$ (14%)

Paris : 188 m$ (5%)

Milan : 32 m$ (0,8%)

Melbourne : 24 m$ (0,6%)

Mumbai : 8 m$ (0,2%)

Zurich : 7 m$ (0,2%)

Malgré ses 275 ans d'existence, Sotheby's connaît des changements de stratégies rapides et réguliers :

- 2015 : Tad Smith devient CEO ; fin des activités de ventes en Chine continentale (Pékin / Beijing) et au Moyen-Orient (Doha)

- 2016 : l'assureur chinois Taikang Life Insurance acquiert 13,5 % de Sotheby's. Son Président est le fondateur de la Maison de Ventes chinoise China Guardian

- 2017 : les frais acheteurs sont supprimés sur les ventes en ligne

- 2018 : les frais acheteurs sont réhablitité pour les ventes en ligne

La croissance du produit des ventes de Christie's comme de Sotheby's est de l'ordre de 400 % depuis 2000, une progression comparable à celle du Marché de l'Art mondial sur la même période +450 %.

A l'annonce des résultats du premier semestre 2018, l'action Sotheby's a perdu -10%. Malgré un chiffre d'affaires en hausse, les profits de la société ont chuté de -23%, une contre-performance que Sotheby's a expliqué en pointant du doigt sa propre stratégie de garantie. Vraisemblablement, la vente de Nu Couché (sur le côté gauche) (1917-18) de Modigliani (157m$, un record absolu pour Sotheby's) n'a pas été la meilleure opération financière de l'année pour la deuxième maison de ventes de la planète.

Et Artprice de conclure : « Les deux premières maisons de ventes de la planètes, sans autres rivales à ce jour, sont à présent toutes deux détenues par des investisseurs et collectionneurs français, François Pinault depuis 1998 pour Christie's et Patrick Drahi depuis ce 17 juin 2019 pour Sotheby's ».

Au sujet d'Artron :

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an.

Artron.Net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.Net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Sommaire des communiqués d'Artprice :

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos:

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

