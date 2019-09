Le rapport financier semestriel 2019 d'Artprice.com est disponible sur les sites d'Actusnews et d'Artprice.com aux adresses suivantes :

- https://www.actusnews.com

- http://serveur.serveur.com/Press_Release/2019_communication_financiere.html

Artprice.com va s'appeler Artmarket.com pour être l'acteur global du Marché de l'Art lors de son AGE historique du 30 septembre 2019

Artprice.com change de dénomination sociale en artmarket.com avec modification statutaire et extension de l'objet social à son AGE du 30 septembre 2019. Cette AGE historique par l'extension de l'objet social, va permettre de multiplier de manière très conséquente le périmètre économique du CA de la future entité Artmarket.com avec sa marque Artprice et ce début Octobre 2019 après les votes de l'AGE du 30/09/2019.

Après validation et concernant la future cotation boursière sur Euronext, les actionnaires d'Artprice.com deviendront automatiquement actionnaires d'Artmarket.com sans aucun impact sur le nombre de titres détenus et leurs droits attachés. De même, le code mnémonique PRC est conservé pour ne pas perturber ses actionnaires, le marché et les banques.

A ce titre, la marque Artprice mondialement connue depuis plus de 22 ans demeure la marque de référence pour Artmarket.com concernant le très rentable département des banques de données sur les prix et les indices de l'art.

Note : conformément à la Directive IFRS pour 2019 et notamment l'IFRS 16, le bilan S1 2019 d'Artprice a été retraité intégralement sur l'ensemble des postes impactant le bilan au 30.06.2019 par rapport à celui du 30.06.2018. Cette mise en conformité de ces Directives IFRS est définitive et n'impactera pas négativement les exercices suivants (voir explications et détails dans le rapport financier S1 2019).

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 (3701 KEUR) est quasiment stable par rapport à celui du premier semestre 2018 (3851). Ce maintien du CA, malgré l'absence du CA Chine, Hong Kong et Taïwan au premier semestre 2019 dégage néanmoins un résultat à 196 k€ au 30 juin 2019. A périmètre constant 2018/2019 - en écartant la Chine, Taiwan et Hong Kong pour le S1 2018 - Artprice réalise une progression de son chiffre d'affaires au S1 2019 de +11%. Il faut noter qu'Artprice a intégralement passé les investissements liés au contrat Artprice / Artron en poste de charges pour ne pas impacter les exercices suivants.

NB important : Le CA S1 2019 ne comporte pas la Chine, Hong Kong et Taïwan qui figurent dans le S1 2018. Le CA manquant est désormais contractuellement géré par Artron à partir du 01/01 2019.

Il faut consulter le Rapport Financier Annuel 2018 du 16/04/2019, document de référence Artprice 2018 déposé à l'AMF le 25 juin 2019 (le chapitre 4.2.1) ainsi que ce rapport financier S1 2019 dans lesquels l'intégralité des opérations entre Artprice et Artron sont décrites avec minutie, incluant l'ensemble des nouvelles directives et les règlements de l'État Chinois qui évoluent au gré du conflit USA / Chine.

A titre indicatif, pour le S2 2019, les mois de Juillet et d'Août 2019, qui sont les mois de référence de l'exercice annuel suivant pour le Marché de l'Art, affichent des mois record en chiffre d'affaires dans l'histoire d'Artprice. Septembre 2019 est dans la même configuration que Juillet et Août 2019 en termes de record, sans comptabiliser le carnet de commandes potentielles d'Artmarket.com (voir paragraphe « Le rachat de Sotheby's en OPR ») avec l'intégration définitive et la monétisation tant attendue de la réputée SSII Xylogic Suisse, spécialisée depuis 1985 dans les grandes Maisons de Ventes.

Artprice, au regard de ces chiffres incontestables, projette un résultat net record pour l'exercice 2019.

Artprice, au fil des années, a mis en place l'ensemble des process industriels permettant de limiter l'effectif à une moyenne de 45 personnes pour un groupe où l'intégralité des charges en 2019, avec Artprice Images(R), demeure inchangée jusqu'à désormais 90 M€ de C.A.

Renforcement des capitaux propres à hauteur de 18,26 million d'euros

Les capitaux propres en comptes consolidés, s'améliorent et se comptabilisent à 18,26 million d'euros € au 30 juin 2019. Ces résultats confirment la maîtrise parfaite et l'amélioration des coûts d'exploitation en période d'instabilité économique.

Artprice n'a aucun emprunt obligataire et une absence de dette bancaire. Artprice n'a jamais fait l'objet d'augmentation de capital, à la stricte exception des opérations antérieures de levées d'options réservées à ses salariés. Ceci résulte d'une volonté affichée du Conseil d'administration d'Artprice et de son PDG Fondateur thierry Ehrmann de ne pas diluer ses actionnaires, ni d'affaiblir le cours de l'action.

Ces très bons résultats confirment en tout point, la vision globale d'Artprice sur le Marché de l'Art où les postulats de 1997 ont été entièrement validés, modifiant selon les historiens le cours de l'histoire du Marché de l'Art en seulement deux décennies en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Cela démontre qu'Artprice possède un potentiel de croissance immense par son innovation permanente pour répondre aux amateurs, collectionneurs, professionnels et institutionnels de l'Art faisant partie des 4,5 milliards de personnes connectées en mobile (source Microsoft) avec de plus, l'arrivée du kiosque payant sur la 5G qui se déploie de manière opérationnelle, déjà en Europe, aux Usa et dans la grande Asie.

Artprice possède de plus, le label étatique « entreprise innovante » par la B.P.I. L'internet mobile pour 2018 constitue plus de 90% des requêtes d'Artprice.

Par conséquent, Artprice consacre chaque année 80 % de ses ressources à sa R&D. Son fondateur et PDG thierry Ehrmann à travers Groupe Serveur reste bien sûr le premier actionnaire d'Artprice, un critère fondamental selon Warren Buffet.

Événements postérieurs :

Artprice.com va s'appeler Artmarket.com pour être l'acteur global du Marché de l'Art à son AGE historique du 30 septembre 2019

En effet, le 8 août 2019 s'est tenu le Conseil d'Administration d'Artprice validant le rétro planning conduisant à l'AGE le 30 Septembre 2019 à 17h pour l'approbation définitive de la stratégie globale Art Market. Après validation et concernant la future cotation boursière sur Euronext, les actionnaires d'Artprice.com deviendront automatiquement actionnaires d'Artmarket.com sans aucun impact sur le nombre de titres détenus et leurs droits attachés. De même le code mnémonique PRC est conservé pour ne pas perturber nos actionnaires, le marché et les banques.

A ce titre, la marque Artprice mondialement connue depuis plus de 20 ans demeure la marque de référence pour Artmarket.com concernant le très rentable département des banques de données sur les prix et les indices de l'art. Une des principales extensions logiques face à l'état de la science est d'étendre l'objet social à l'analyse et le traitement de métadonnées sur le Marché de l'Art pour son compte ou le compte de tiers.

thierry Ehrmann : « Artprice a désormais 22 ans. Ce temps était nécessaire pour faire d'Artprice le Leader Mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, tel que décrit dans le prospectus d'IPO de 1999. »

Deux décennies plus tard, de manière unanime, les agences de presse, la presse écrite et audio-visuelle, les acteurs économiques et financiers, les acteurs du Marché de l'Art et les institutionnels, reconnaissent Artprice de manière incontestable comme Leader Mondial de l'Information sur le Marché de l'Art.

L'Histoire n'est pas terminée, bien au contraire. Artprice va devenir Artmarket.com pour conquérir la place d'acteur global dans une décennie où le monde par l'aboutissement de la révolution numérique, va vivre un changement radical de paradigme.

Ce changement de nom historique va permettre d'englober définitivement le Marché de l'Art dans son ensemble et ne plus se cantonner au seul secteur des "prix de l'Art" qui est un sous-ensemble du Marché de l'Art.

C'est la même démarche entreprise avec succès par Google qui est devenu Alphabet pour ne pas être réduit au seul secteur des moteurs de recherches.

thierry Ehrmann : « Artmarket.com va propulser notre savoir-faire, notre contenu et nos marques comme jamais une entité opérant sur le Marché de l'Art ne pourra le faire, grâce notamment à l'indexation naturelle sur les moteurs de recherches mondiaux de tout contenu relatif au Marché de l'Art, dont la traduction est Art Market en langue anglaise qui est la langue propre au Marché de l'Art dans tous les pays. »

« C'est un choc boursier et économique majeur car Artprice bientôt Artmarket, après l'OPR de Sotheby's, reste la seule société du Marché de l'Art à être cotée sur un marché règlementé dans le monde.»

Artprice a pu acquérir en son temps les DNS les plus prestigieux et puissants que sont artmarket.com .net et .org qui absorbent le plus légalement des millions de requêtes/mois sur la demande générique « Art Market » sur Google.com.

Artmarket.com est n°1 sur 4,3 milliards de résultats sur la requête Art Market sur google.com (Constat d'huissier SCP Pons-Mergui). A titre de comparaison, la requête Artprice sur Google.com aboutit à 2,5 millions de résultats, avec bien sûr en n°1 artprice.com.

Artmarket.com .net .org sont donc l'atout maître sur Internet pour capter le Marché de l'Art Mondial.

L'actif incorporel unique du nom de domaine artmarket.com pourrait être estimé autour de 120 millions de dollars (méthodologie et analyse) voir le communiqué à consulter ci-dessous.

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/25/addendum-artmarket_com-l_actif-incorporel-unique-du-nom-de-domaine-artmarket_com-pourrait-etre-estime-autour-de-120-millions-de

De plus, Art Market est le titre universel depuis l'après-guerre que reprennent à 100% tous les journaux économiques financiers et artistiques pour parler du Marché de l'Art comme le Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times, Bloomberg, Reuters, The Art Newspaper, The Guardian, BBC, CNN, Euronews, AFP, Yahoo! Finance, Cision (PR Newswire), etc...

Artmarket.com ouvre en grand les portes du futur, qui ne peut être que 100% numérique au moment de la concentration du secteur économique du Marché de l'Art avec l'Internet mobile (4,5 milliards de smartphones connectés et la 5G déjà opérationnelle). Cet électrochoc numérique se traduit économiquement et scientifiquement par Artmarket.com avec une avance considérable grâce à sa R&D.

Artprice, labellisée par la BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain, intégration d'algorithmes propriétaires sur l'intelligence artificielle et son Big Data sur le Marché de l'Art où Artmarket aura toute capacité par l'extension de ses statuts à la commercialiser.

Ce nom générique et universel Artmarket.com agira puissamment comme vecteur de changement de périmètre économique, d'opérations capitalistiques et de toute IPO sur d'autres places boursières, en excluant toute augmentation de capital.

thierry Ehrmann : « Ce changement de dénomination sociale hautement significatif incarne plus que tout, le nouveau départ de notre Histoire unique en son genre. Cela marque notre volonté d'être désormais un acteur global du Marché de l'Art, avec de nombreux projets, ce qui aurait été très présomptueux de notre part au début de notre parcours en 1997. »

« Je remercie mes collaborateurs pour leur travail et leur persévérance et nos actionnaires pour leur confiance au cours de ces années. Mon souhait est que chacun puisse désormais participer pleinement à l'aboutissement de notre projet d'acteur global du Marché de l'Art qui se symbolise par notre nouvelle dénomination sociale Artmarket.com ».

Ce changement de dénomination sociale n'impacte pas bien évidemment nos clients avec un accès inchangé à nos services et nos données.

L'événement clé de l'année 2019 de l'OPR spectaculaire de Sotheby's est la confirmation d'un carnet de commandes sur 3 ans minimum pour Artmarket.com, qui a absorbé la réputée SSII Xylogic Suisse détenant le portefeuille des grandes Maisons de Ventes, d'où la cohérence du changement de dénomination sociale et de l'extension des statuts.

Cette OPR validée brillamment jeudi dernier par l'AGE de Sotheby's est la confirmation pour Artprice qui devient Artmarket.com dans son rôle d'acteur global du Marché de l'Art. En effet le Groupe va accompagner par ses solutions informatiques on line la dématérialisation des 6300 Maisons de Ventes dans le monde partenaires d'Artprice qui sont déjà connectées à l'Intranet d'Artmarket.com.

thierry Ehrmann : « Le rachat de Sotheby's en OPR par Patrick Drahi avec une prime de 61 % valide l'entrée du Marché de l'Art dans l'ère numérique du XXIème siècle car Artprice a toujours souligné que ce secteur économique, qui pèse environ 90 milliards de dollars, avait plusieurs décennies de retard en matière de culture du numérique et de l'Internet ».

Augmentation des tarifs au 1er septembre 2019.

Notre position de Leader mondial s'affirme et se renforce de jour en jour, avec les plus exhaustives banques de données sur le Marché de l'Art et nos outils exclusifs d'analyse. Cela nous a permis de pratiquer des hausses de tarifs très significatives au 1er septembre 2019, sans la moindre perte de clientèle ou simples remarques d'abonné(e)s, grâce à l'enrichissement chaque année de plusieurs dizaines de millions de données et de nouveaux outils d'aide à la décision, en perpétuelle amélioration. Notre relation clients, qui gère une clientèle élitiste, est irréprochable, avec une approche individuelle basée sur la confiance et la confidentialité.

La reconduction signée de l'alliance Artprice et Cision PR Newswire, enrichie avec Artmarket.com

Le réseau mondial de distribution de l'information par Cision PR Newswire permet à Artprice by Artmarket d'irriguer chaque semaine les médias mondiaux de l'information exclusive sur le Marché de l'Art. C'est donc la naissance de la première agence de presse dédiée à l'information sur le Marché de l'Art : Artpress agency ® et ArtMarketInsight® dont le groupe est propriétaire en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art. Depuis 120 ans, Cision PR Newswire a bâti peu à peu un réseau mondial de diffusion d'informations reconnu par plus de 100 000 clients notoirement connus sur les marchés financiers. Cision est le Leader mondial du logiciel de RP & Influence et de la recherche média. Avec sa base de données de 1.6 million de journalistes et de médias, Cision diffuse une information qualitative sur l'ensemble des 5 continents.

Le partenariat stratégique désigne Cision PR Newswire en tant que seul fournisseur de services de distribution d'informations sur les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences de médias d'aujourd'hui, comprenant environ 7 200 publications de presse internationale. La mutation vers le nom générique désignant le Marché de l'Art, Artmarket.com, va considérablement accroître l'empreinte d'Artprice en langue anglaise à travers le monde. En effet, les requêtes Art Market sur les moteurs de recherche ramèneront inlassablement vers chacune des publications de ce partenariat stratégique avec Cision PR Newswire dans "Actualités" (type Google news).

Cision PR Newswire avec son Vice President, a conclu, le vendredi 2 Août 2019 à Lyon, qu'Artmarket.com serait dans cette alliance industrielle une plus-value unique au monde permettant, par le contenu, de détenir l'information primaire que recherchent les grands diffuseurs mondiaux de flux d'information (Wire). Cision PR Newswire considère Artprice comme un partenaire majeur et unique au sein de ses prestigieux clients du S&P 500 :

https://www.cision.fr/success-stories/comment-artprice-a-obtenu-plus-de-12-600-retombees-medias-a-travers-le-monde-en-6-mois-avec-le-wire/

Artprice et Artmarket.com ont gagné sur les réseaux sociaux avec +1 230 % de croissance entre le 31 juillet 2017 (345 000) et le 31 août 2019 (4,59 millions d'abonnés) soit 4,24 millions d'abonnés supplémentaires.

En effet, de grands groupes internationaux cotés ont cru s'exonérer de la complexité des réseaux sociaux et subissent le retard fatal générant des préjudices économiques importants qui remettent en question leur position. Même avec un budget financier exceptionnel, le retard accumulé ne peut pas être compensé du fait de l'architecture élaborée des réseaux sociaux. Certains groupes du S&P500 en sont des exemples probants.

Désormais, l'empreinte sur les réseaux sociaux est l'un des paramètres primordiaux et vitaux pour qui veut préserver le capital entreprise et son avenir, avec bien évidemment sa notoriété et visibilité à travers le Monde, ce qui est le cas d'Artprice en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art ainsi que sa Place de Marché Normalisée Artmarket.com.

Le Marché de l'Art : le vecteur privilégié d'investissement alternatif en pleine croissance face au taux négatifs ou non significatifs.

Entre logique d'investissement, spéculation, collections passionnées, demande insatiable de grandes signatures pour alimenter les nouveaux Musées du monde, le CA du Marché de l'Art mondial affiche une très bonne santé. Il connaît une croissance constante depuis 19 ans, malgré les disparités de l'économie mondiale.

Les leviers d'une telle croissance passent par la facilité d'accès aux informations sur le Marché de l'Art, notamment grâce à Artprice - pionnier et Leader mondial - la dématérialisation des ventes - le tout sur Internet avec l'ensemble des acteurs connectés - la financiarisation du marché, l'accroissement des consommateurs d'art (de 500 000 à l'après-guerre à 120 millions en 2019), leur rajeunissement, l'extension du marché à toute la Grande Asie, zone Pacifique, Inde, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Ils passent aussi par l'industrie muséale (700 nouveaux Musées/an) devenue une réalité économique mondiale au XXIème siècle. Il s'est construit plus de Musées depuis 2000 que durant tous les XIXème et XXème siècles.

Cette industrie dévoreuse de pièces muséales est l'un des facteurs primordiaux de la croissance spectaculaire du Marché de l'Art. Le Marché de l'Art est désormais mature et liquide, offrant des rendements de 10% à 15% par an pour les œuvres supérieures à 100 000 $.

Alors que les Banques Centrales appliquent des taux négatifs ou proches de zéro, le Marché de l'Art affiche une santé insolente avec par exemple une progression de 2 108% des recettes annuelles enregistrées sur le seul segment de l'Art Contemporain en 19 ans et une progression linéaire de la valeur moyenne d'une œuvre d'art du Marché de l'Art global (ancien, moderne et contemporain) de +25%. Pour l'Art contemporain cette progression atteint 88 % en 19 ans.

Ces rendements ne sont pas réservés aux artistes stars. En effet, on obtient des rendements annuels déjà significatifs de l'ordre de 7% dès que le prix d'une œuvre franchit le prix de 20 000$.

Le Marché de l'Art mondial s'analyse aussi avec, comme exemple, l'Artprice100® (indice global et planétaire sur l'Art ancien, moderne et contemporain) qui affiche une progression de +360% depuis 2000. Pour rappel, l'Artprice100© enregistre une croissance de +16% sur le S1 2019.

À propos de l'Artprice100® :

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/01/31/artprice-lance-pour-la-finance-et-les-investisseurs-son-indice-artprice100-reg-constitue-des-nbsp-blue-chips-nbsp-du-marche-de

Au regard de ces données macro et microéconomiques, le Marché de l'Art s'affirme depuis 18 ans comme une valeur refuge face aux crises économiques et financières avec des rendements conséquents et récurrents.

L'omniprésence d'Internet par plus de 4,5 milliards de personnes connectées (Source Microsoft) devient désormais l'Espace unique et définitif des Maisons de Ventes de tous pays, au cœur de leur stratégie de conquête sur tous les continents. 99% des 6 300 Maisons de Ventes dans le monde sont aujourd'hui présentes sur Internet (elles n'étaient que 3% en 2005).

Le pouvoir de l'Art constitue un Soft Power essentiel pour les États-Unis, la Chine et à une autre échelle le Qatar et les Émirats Arabes Unis.

Le Marché de l'Art est donc bien un marché efficient, historique et mondial.

www.artprice.com - www.artmarket.com

Copyright thierry Ehrmann 1987/2019

Au sujet d'Artron :

Partenaires depuis 2009, Artron et Artprice ont signé en octobre 2018 un accord historique pour créer une "nouvelle route de la soie de l'art", cette alliance s'inscrivant dans le plan "One Belt One Road" (OBOR) / "Belt and Road Initiative" (BRI), lancé en 2013 et connu en Europe sous le nom de "Nouvelle Route de la Soie".

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 4,5 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,9 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d′audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60087-communique-1s2019-artprice.pdf Communiqués de mise à disposition de documents :- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d′audit semestriels/examens réduits

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews