Artprice : Tous les segments du Marché de l'Art sont de véritables mines d'or pour qui sait anticiper et attendre

thierry Ehrmann, fondateur et président d'Artprice : « Nos clients, avec Artprice, suivent régulièrement les œuvres lors de leurs différents passages successifs en salles de ventes, ce qui leur permet de découvrir comment les collectionneurs sont susceptibles d'anticiper le Marché de l'Art et de bénéficier de son développement général sur le long terme.

Prenons par exemple le 1er trimestre 2019 avec de nombreux lots qui ont prouvé l'extraordinaire rentabilité de l'Art en tant qu'investissement sur les trente dernières années. C'est le cas notamment de la plus belle adjudication du T1 2019, enregistrée pour Henry Geldzahler and Christopher Scott (1969) de David Hockney. Adjugée pour 1 m$ en novembre 1992, cette toile de 2 mètres sur 3 mètres a dépassé 49 m$, ce 6 mars 2019 chez Christie's à Londres. »

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/04/paul-signac.jpg]

Paul Signac (1863-1935)

Le Port au soleil couchant, Opus 236 (Saint-Tropez) (1892)

L'évolution du prix du tableau de Paul Signac, Le Port au soleil couchant, prouve que les meilleures performances financières ne sont pas réservées aux artistes d'après-guerre et contemporains.

Les trois passages en ventes publiques de ce paysage marin attestent d'une prise de valeur constante et extrêmement vigoureuse sur près de quarante ans, pour un artistique historique dont la contribution à l'Histoire de l'Art occidentale est avérée depuis très longtemps :

- 12 mai 1980 : 490 000 $ (Sotheby's New York)

- 11 mai 1993 : 1,8 m$ (Sotheby's New York)

- 27 février 2019 : 26 m$ (Christie's Londres)

Basquiat toujours en tête

Les performances financières de Jean-Michel Basquiat ont été quelque peu moins médiatisées en ce début d'année 2019. Pourtant, le prodige américain compte à lui seul trois des dix plus belles plus-values enregistrées sur le premier trimestre.

La toile Apex (1986), exécutée deux ans avant sa mort par overdose, a atteint 10,8 m$ le 5 mars 2019 chez Sotheby's à Londres. La valeur de cette œuvre a été multipliée par 370 depuis son dernier passage aux enchères. En juin 1988, Apex (1986) avait en effet été vendue pour seulement 29 400 $.

Le dessin au crayon Soothsayer (1983) démontre que le succès de Jean-Michel Basquiat porte sur l'ensemble de sa production. Acquise pour 32 900$ en juin 2002, cette petite œuvre a été revendue 997 600 $ le 5 mars 2019, soit un retour sur investissement annuel moyen de +22 % sur les 17 dernières années.

De la même façon, le collage sur papier Untitled (1987), vendu lors de la même session chez Sotheby's à Londres, confirme une tendance très nette :

- 25 mars 1993 : 26 700 $ (Christie's Londres)

- 5 mars 2019 : 1 321 000 $ (Sotheby's Londres)

Une telle métamorphose des prix s'applique néanmoins à bien d'autres artistes que Jean-Michel Basquiat.

Le plasticien minimaliste français Daniel Buren (1938) connaît un succès extraordinaire aujourd'hui lui aussi, succès qui récompense tous les collectionneurs qui ont pressenti la force de son art il y a un quart de siècle déjà. Sa toile Peinture acrylique blanche sur tissu rayé blanc et rouge, achetée 3 500 $ en 1997 chez Libert-Castor à Paris, a été adjugée 357 500 $ par Phillips, ce 8 mars 2019 à Londres.

La croissance chinoise en profite

Les très belles ventes organisées à Hong Kong dans le sillage de la foire Art Basel ont révélé d'importants changements de valeur dont profitent les collectionneurs asiatiques. La plus forte progression enregistrée en Chine au T1 2019 revient à la toile Wisteria du peintre Fengmian Lin (1900-1991).

Son prix de vente avait tout juste atteint 15 000 $ il y a 27 ans chez Sotheby's à New York, mais, au vu des résultats de ce 2 avril 2019, sa valeur dépasse désormais 1,3 m$.

Le retour à Hong Kong de grandes oeuvres d'artistes modernes chinois, longtemps échangées sur les places de marché occidentales, peut en effet avoir une incidence considérable sur leur prix. Mais le développement du Marché hong-kongais au cours des 30 dernières années profite également aux artistes qui n'ont jamais quitté l'Asie.

La preuve est fournie par la nouvelle vente du dessin à l'encre de l'artiste Yu Feian (1888-1959), intitulé Parrot (1945). Acheté à Hong Kong en 1990 pour 11 400 $, le dessin a été revendu 70 fois ce montant dans la même ville par Sotheby's, ce 2 avril 2019 (787 000 $).

Les femmes en vogue

L'artiste japonaise Yayoi Kusama fait elle aussi, sans surprise, partie du classement des plus belles envolées de prix. Celle qui est aujourd'hui l'artiste femme la plus performante du Marché, avec plus de 100 m$ vendus aux enchères en 2018 (devant Louise Bourgeois et Joan Mitchell), n'a pas toujours connu le même succès.

En 2000, le prix record pour une de ses toiles était de 80 000 $ seulement, alors que Interminable Net #4 (1959) a frôlé les 8 m$ ce 1er avril chez Sotheby's à Hong Kong. Concrètement, sa sculpture Midsummer (1983), acquise pour tout juste 7 200 $ chez Sotheby's à Londres en 2000, a été revendue pour 428 000 $ par la même maison de ventes 19 ans plus tard.

L' envolée de prix la plus inattendue du T1 2019 revient à une artiste flamande du XVIIème siècle. Longtemps oubliée par les historiens de l'Art, Michaelina Wautier a été réhabilitée en 2018 par une première rétrospective organisée au Museum aan de Stroom et à la Maison Rubens d'Anvers.

Cette mise en lumière a vraisemblablement eu un profond impact sur la cote de l'artiste et la vente de sa toile A garland of flowers (1652), qui a atteint 471 000 $ le 30 janvier 2019 chez Soteby's à New York. En 1993, le prix de cet étrange bouquet survolé par une libellule ne dépassait pas 20 000 $.

Comme le montrent les résultats du T1 2019 en ventes publiques, les plus belles performances financières sont enregistrées pour tous les segments du Marché de l'Art, et non pas uniquement pour le marché haut de gamme, l'Art Contemporain ou sur le marché américain.

