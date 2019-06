Artprice : Un chef-d'oeuvre du Caravage, un Monet, un Bacon et un petit Basquiat pour clore le S1 2019

Le marché de l'art américain fête un début d'année qui a rassuré tout le monde. Il goûte maintenant à la nouvelle gamme de cannabis Katz + Dogg de l'artiste Richard Prince, mise en vente pour l'ouverture son show High Times à la galerie Gagosian de San Francisco.

L'Europe, quant à elle, cravache pour finir ce début d'année 2019 en beauté. Les grandes ventes de Paris ont laissé place à la 50ème édition d'Art Basel, puis Londres organisera les dernières grandes ventes, avant la trêve estivale. Mais c'est du Sud de la France que doit venir l'apothéose du premier semestre 2019.

thierry Ehrmann, Fondateur et PDG d'Artprice, se réjouit : « Le premier semestre pourrait se terminer par une forme de révolution sur le Marché de l'Art. Et pour une fois il s'agit d'une initiative française. Un chef-d'oeuvre est enfin mis aux enchères loin des grandes capitales, loin des grandes maisons de ventes et sans prix de réserve ! Pas besoin de garantie quand le tableau dégage une telle puissance, et qu'il a une histoire aussi extraordinaire ».

Michelangelo Merisi, dit le Caravage (1571 – 1610)

Judith et Holopherne (c. 1607)

© Marc Labarbe et Eric Turquin

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/06/caravaggio-mm.jpg ]

Le “Caravage de Toulouse” : 115 m$ - 170 m$

C'est le coup de théâtre de l'année : un chef-d'oeuvre du Caravage a été libéré par l'Etat français et sa vente est prévue le jeudi 27 juin 2019 à Toulouse, là où il a été retrouvé par hasard dans un grenier, il y a cinq ans. Depuis qu'il a reçu son visa d'exportation, le tableau Judith et Holopherne a été exposé chez Colnaghi à Londres, chez kamel mennour à Paris et chez Adam Williams à New York.

Il faut reconnaître que l'arrivée d'un Caravage sur le marché est un événement à lui tout seul. Le dernier passage en salle de ventes remonte à 1971. Le tableau Marthe et Marie-Madeleine, dont l'attribution était alors contestée, n‘avait pas trouvé acquéreur chez Christie's à Londres. Seulement depuis que le Detroit Institute of Art l'a acquise en 1973, son authenticité fait l'unanimité et le tableau est considéré comme un chef-d'oeuvre du Caravage.

Or, le tableau de Toulouse n'a rien à envier à celui de Detroit : il rejoindra lui aussi, tôt ou tard, l'un des plus grands musées au monde. « C'est la seule chance qu'ils ont d'acquérir un Caravage » prévient l'expert Eric Turquin. « Enfin on en trouvera sans doute un nouveau, mais dans 40 ou 50 ans peut-être ». Et sans doute pas aussi important que celui-là...

Judith et Holopherne bénéficie depuis sa redécouverte du soutien d'éminents spécialistes, dont l'Américain Keith Christiansen (MET), le Français Guillaume Kientz (Louvre) et l'Italien Nicola Spinosa (Capodimonte). C'est maintenant au tour des universitaires de définir la place de ce tableau dans l'Histoire de l'Art. David Stone, de l'Université de Delaware, reconnaît dans cette peinture l'invention d'une nouvelle technique, développée par le Caravage à son arrivée à Naples, par laquelle le peintre utilise la couleur de préparation de la toile, l'« imprimatura », pour porter son oeuvre et lui donner vie.

Les 68 peintures connues à ce jour du Caravage sont conservées dans plus belles collections, les plus beaux musées et les plus belles églises d'Europe et des Etats-Unis. « Il n'y en a pas une seule au Proche-Orient ni sur tout le continent asiatique » s'exclame thierry Ehrmann. « Pourtant l'exposition Caravage organisée en 2016 à Tokyo avait été un succès colossal ».

Des Nymphéas de Monet : 32 m$ - 44 m$

Claude Monet est l'artiste le plus performant du Marché de l'Art mondial cette année, avec 17 oeuvres vendues pour plus de 200 m$ déjà.

L'année avait pourtant mal commencé. Saule pleureur et bassin aux nymphéas (1916-19) n'avait pas trouvé acquéreur le 28 février 2019 chez Christie's à Londres. La meilleure offre, à 55 m$ (frais inclus), n'a pas atteint le prix minimum demandé par le vendeur. Mais cet échec, loin d'être néfaste, contribue pleinement à l'équilibre entre l'offre et la demande. Sur les 20 oeuvres de Monet mises en ventes sur le premier semestre 2019, plus de 80% ont été vendues.

Le marché n'est certainement pas encore repu de son oeuvre. Le 14 mai 2019, le tableau Meules (1890), estimé 55 m$ par Sotheby's, a été vendu pour 110,5 m$ à New York, établissant un nouveau record absolu aux enchères pour l'Art Impressionniste. La prise de valeur de cette toile, que Christie's adjugeait 2,5 m$ en 1986, parle d'elle-même.

Nymphéas (1908), qui n'est encore pour sa part jamais passée en salle de ventes, sera proposée par Sotheby's le 19 juin 2019 à Londres.

Un autoportrait de Francis Bacon : 19 m$ - 25 m$

Londres n'est plus la première place de marché pour les oeuvres de Francis Bacon : les trois plus beaux résultats de ce peintre ont en effet été frappés à New York. En 2017, Christie's a même manqué de vendre dans la capitale anglaise Study of Red Pope 1962. 2nd Version 1971, une toile estimée 130 m$.

Self-Portrait (1975) sera pourtant mise en vente par Sotheby's ce 26 juin 2019 sur New Bond Street. En 2015, profitant d'une livre sterling très forte, la prestigieuse maison de ventes l'avait vendue pour 24 m$. Quatre ans plus tard, sur fond de Brexit, Sotheby's espère une vente similaire.

Un petit Basquiat : 9,5 m$ - 14 m$

Jean-Michel Basquiat est le grand absent du premier semestre 2019, pointant à la 22ème position dans le classement temporaire Artprice. Après deux années explosives en salles de ventes, ses toiles se font plus rares : les collectionneurs commencent à freiner l'offre. Une vente seulement a dépassé les 10 m$ en ce début d'année. C'était en mai, à New York évidemment. Une seconde belle toile du graffeur new-yorkais, Sabado por la Noche (1984), est attendue en salle de ventes le 25 juin chez Christie's à Londres.

Plus que jamais, l'Industrie Muséale est une réalité et Basquiat fait partie de ces artistes que convoitent à la fois les plus grands musées et les plus grands collectionneurs. Nombreux sont ceux qui ont été surpris par une croissance trop rapide du prix de ses oeuvres. Dans une interview accordée au New York Times en mai 2017, Ann Temkin, conservatrice en chef de la section peinture et sculpture du MoMA, regrettait que le musée n'ait pas acquis d'œuvres de Jean-Michel Basquiat à temps.

thierry Ehrmann le répète : « il faut acheter la bonne oeuvre, du bon artiste, au bon moment, avec la bonne histoire ».

