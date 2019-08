1. Les prix de l'Art Contemporain affichent une hausse de +40%

2. Le rendement annuel moyen atteint +4,6%, pour une durée moyenne de 13 ans

3. L'offre diminue et fait grimper les prix

4. Le volume des ventes de Fine Art* est en très légère progression. Le nombre d'adjudications est en hausse de 0,1%

5. Les USA (-20%), la Chine** (-12%) et l'Angleterre (-25%) ralentissent

6. L'Artprice100© enregistre une croissance de +16% sur le S1 2019

7. L'Art Moderne (-21%) et l'Art Ancien (-38%) en manque de belles pièces

8. Claude Monet domine le S1 2019 : 23 œuvres vendues pour 251 m$

9. Record absolu pour un artiste vivant : Rabbit (1986) de Jeff Koons atteint 91 m$

*Ventes publiques de Fine Art (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installation)

**En collaboration avec l'Art Market Monitor of Artron (AMMA).

Bilan général

Avec la collaboration de son partenaire étatique chinois AMMA (Art Market Monitor of Artron), Artprice a recensé 262 300 lots Fine Art (+0.1%) vendus aux enchères publiques dans le monde sur le premier semestre 2019. L'ensemble de ces transactions a totalisé un chiffre d'affaires de 6,98 milliards $, enregistrant une diminution de -17,4% par rapport au S1 2018.

Cependant, l'indice des prix calculé par Artprice sur base de la méthode des ventes répétées affiche cependant une augmentation de +5%. A l'heure des taux bancaires négatifs ou proches de zéro, les rendements des œuvres d'art devraient favoriser l'expansion du Marché.

“Il se crée un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le Marché de l'Art”, explique thierry Ehrmann, Fondateur et Président d'Artprice.

“Les résultats montrent que la demande ne désemplit pas pour les œuvres de qualité muséale, mais l'offre ne parvient plus à suivre le rythme en salles de ventes. Le Marché de l'Art tel qu'il s'est développé depuis 1975 a visiblement atteint ses limites structurelles : les maisons de ventes peinent à maintenir leurs marges opérationnelles mais aussi à convaincre les collectionneurs de vendre leurs meilleures pièces.

Elles ne cessent d'augmenter leurs frais acheteurs et, au même moment, mettent en place des systèmes pour rassurer les vendeurs. Les garanties permettent d'encourager certaines ventes mais ce mécanisme ne peut être une solution globale. Il est temps que le Marché de l'Art entre dans une nouvelle ère numérique”.

Le rachat de la société Sotheby's ainsi que la mutation d'Artprice.com en Artmarket.com (nouvelle dénomination sociale et modifications statutaires soumises à l'AGE en septembre 2019) sont deux changements qui annoncent l'entrée du Marché de l'Art dans l'ère de l'Internet.

Résultats globaux

A l'échelle planétaire, plus de 262 300 lots Fine Art ont été cédés aux enchères au cours des 6 premiers mois de l'année 2019, soit une hausse de 0.1%.

Plus de 3 502 ventes (3532 ventes en 2018) ont fait l'objet systématique d'une analyse détaillée et synthétique par Artprice, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis 1987. Ce rapport semestriel couvre les Ventes Publiques Fine Art (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installation).

Thierry Ehrmann, fondateur et PDG d'Artprice : « Le Marché de l'Art depuis l'an 2000, soit 19 ans d'observation, a fait preuve d'une maturité à toute épreuve, affrontant la crise du NASDAQ, les événements du 11 septembre 2001, la 2ème guerre d'Irak et bien sûr la crise financière et économique sans précédent de 2007, une tension géopolitique mondiale (USA / CHINE) avec de plus, l'apparition des taux négatifs, nuls ou voisins de zéro laminant les épargnants. Durant ces 19 années, le Marché de l'Art a su effectuer des corrections salvatrices évitant son effondrement face à la crise financière, s'érigeant en valeur refuge, sans constituer pour autant une bulle spéculative ».

Ses taux de rendement très attractifs depuis plusieurs années surperforment d'autres placements et font du Marché de l'Art un marché désormais liquide, efficient et à part entière, quel que soit le continent.

Pour rappel, l'Artprice100© enregistre une croissance de +16% sur le S1 2019.

Top 10 des pays par produit de ventes aux enchères S1 2019

Pays - Produit de ventes (Part de marché)

1. États-Unis - 2 677 834 700 $ (38,4%)

2. Chine - 1 762 874 600 $ (25,3%)

3. Royaume-Uni - 1 408 229 500 $ (20,2%)

4. France - 329 649 500 $ (4,7%)

5. Allemagne - 131 566 800 $ (1,9%)

6. Italie - 108 472 900 $ (1,6%)

7. Suisse - 70 280 000 $ (1,0%)

8. Japon - 52 772 400 $ (0,8%)

9. Autriche - 49 982 800 $ (0,7%)

10. Australie - 32 264 300 $ (0,5%)

Bilan S1 2019 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2019-par-artprice-com

En langue anglaise :

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2019-by-artprice-com

Les données sur la Chine sont réalisées par Artprice en collaboration étroite, depuis 11 ans, avec son partenaire associé institutionnel chinois le Groupe Artron et AMMA (Art Market Monitor by Artron) présidé par Wan Jie

Entre logique d'investissement, spéculation, collections passionnées, demande insatiable de grandes signatures pour alimenter les nouveaux Musées du monde, le Marché de l'Art mondial se stabilise et affiche une bonne santé, malgré les disparités de l'économie mondiale.

Cette résistance passe par la facilité d'accès aux informations sur le Marché de l'Art, notamment grâce à Artprice - pionnier et Leader mondial - la dématérialisation des ventes - le tout sur Internet avec l'ensemble des acteurs connectés - la financiarisation du marché, l'accroissement des consommateurs d'art (de 500 000 à l'après-guerre à 120 millions en 2019), leur rajeunissement, l'extension du marché à toute la Grande Asie, zone Pacifique, Inde, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Ils passent aussi par l'industrie muséale (700 nouveaux Musées/an) devenue une réalité économique mondiale au XXIème siècle. Il s'est construit plus de Musées depuis 2000 que durant tout le XIXème et XXème siècles.

Cette industrie dévoreuse de pièces muséales est l'un des facteurs primordiaux de la croissance spectaculaire du Marché de l'Art. Le Marché de l'Art est désormais mature et liquide, offrant des rendements de 9% à 14% par an pour les œuvres supérieures à 100 000 $.

Alors que les Banques Centrales appliquent des taux négatifs, nuls ou voisins de zéro, le Marché de l'Art affiche une santé insolente avec par exemple une progression de 1 955% des recettes annuelles enregistrées sur le seul segment de l'Art Contemporain en 19 ans.

Ces rendements ne sont pas réservés aux artistes stars. En effet, on obtient des rendements annuels déjà significatifs de l'ordre de 7% dès que le prix d'une œuvre franchit le prix de 20 000$.

Le Marché de l'Art mondial s'analyse aussi avec, comme exemple, l'Artprice100® (indice global et planétaire sur l'Art ancien, moderne et contemporain) qui affiche une progression de +457% depuis 2000. À propos de l'Artprice100® : https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/15/artprice100-copy-nbsp-les-blue-chips-du-marche-de-l_art-aussi-performantes-que-les-fleurons-de-l_economie-americaine

Au regard de ces données macro et micro-économiques, le Marché de l'Art s'affirme depuis 19 ans comme une valeur refuge face aux crises économiques et financières avec des rendements conséquents et récurrents.

L'omniprésence d'Internet par plus de 5 milliards de personnes connectées (Source Microsoft) devient désormais l'Espace unique et définitif des Maisons de Ventes de tout pays, au cœur de leur stratégie de conquête sur tous les continents. 99% des 6 300 Maisons de Ventes dans le monde sont aujourd'hui présentes sur Internet (elles n'étaient que 3% en 2005).

Le pouvoir de l'Art constitue un Soft Power essentiel pour les États-Unis, la Chine et à une autre échelle le Qatar et les Émirats arabes unis.

Le Marché de l'Art est donc bien un marché efficient, historique, et mondial.

TOP 20 des artistes - S1 2019 © Artprice by artmarket.com

Artiste - Produit de ventes (USD)

1. Claude MONET (1840-1926) - 251 165 100 $

2. Pablo PICASSO (1881-1973) - 243 085 600 $

3. ZAO Wou-Ki (1921-2013) - 155 827 800 $

4. Andy WARHOL (1928-1987) - 148 977 700 $

5. ZHANG Daqian (1899-1983) - 110 686 700 $

6. Jeff KOONS (1955-) - 103 501 700 $

7. Paul CÉZANNE (1839-1906) - 98 418 200 $

8. WU Guanzhong (1919-2010) - 95 895 200 $

9. Francis BACON (1909-1992) - 93 626 300 $

10. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) - 90 964 400 $

11. David HOCKNEY (1937-) - 88 956 700 $

12. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) - 85 324 300 $

13. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) - 85 051 900 $

14. Mark ROTHKO (1903-1970) - 79 994 500 $

15. René MAGRITTE (1898-1967) - 76 110 700 $

16. KAWS (1974-) - 70 047 900 $

17. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) - 65 796 000 $

18. Gerhard RICHTER (1932-) - 63 301 200 $

19. Yayoi KUSAMA (1929-) - 60 714 600 $

20. Marc CHAGALL (1887-1985) - 56 071 000 $

