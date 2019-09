Artprice.com : Artprice by Art Market: les 10 meilleures plus-values au S1 2019 face aux taux négatifs ou voisins de zéro

Les cas de reventes aux enchères démontrent le potentiel financier de l'Art en fonction de la notoriété des artistes, des qualités intrinsèques des œuvres et bien sûr, d'une demande variable au cours du temps. Si le rendement annuel moyen de l'Art atteint +4,6%, pour une durée moyenne de 13 ans, certaines œuvres constituent des investissements beaucoup plus compétitifs, notamment sur le segment contemporain.

Pour thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artprice: "les artistes les plus rentables du Marché ne sont plus les grands modernes comme au siècle dernier. Les grands acheteurs ont reporté leurs investissements sur les contemporains les mieux établis, sur les grands « classiques » de notre époque. Des artistes aussi fondamentaux que Jean-Michel Basquiat ou Yayoi Kusama, qui constituent un graal pour tout musée et pour tout grand collectionneur, font face à une demande de plus en plus forte et internationale. Cette création contemporaine est propice aux meilleurs investissements. Elle offre des possibilités de plus-values encore inimaginables il y a 20 ans."

L'Art Contemporain génère les meilleures plus-values

La création contemporaine surpasse aujourd'hui les qualités financières de l'Art d'Après-Guerre. Seul un artiste occidental de la période d'Après-Guerre se retrouve dans le top 10 des plus-values enregistrées au S1 2019: Alexander Calder, avec une rare sculpture mobile (Fish), dont le prix est passé de moins de 200.000$ à plus de 17,5m$ depuis la fin des années 80. Les artistes contemporains sont nettement prédominants dans le classement. C'est à eux que l'on doit sept des dix meilleurs cas de reventes obtenus sur le premier semestre 2019, avec des œuvres de Jean-Michel Basquiat, Daniel Buren, Yayoi Kusama, Pierre Soulages et Christopher Wool. L'Art Contemporain (dont l'indice des prix est en hausse de +40% sur le S1 2019) est le segment le plus rentable du Marché de l'Art. Le prix de certaines œuvres a été multiplié par 30, 35, voire par plus de 300 entre deux passages aux enchères.

La détention longue

La volatilité du Marché de l'Art Contemporain est particulièrement propice aux investissements. Elle permet des gains rapides (sur des durées de détention de trois à dix ans) pour certaines signatures très en vogue comme Kaws, George Condo ou Sean Scully. Bien sûr, ces allers-retours rapides aux enchères ne sont pas sans prise de risque concernant les plus jeunes signatures, et il est préférable de miser sur des artistes dont l'œuvre et le second Marché sont tous deux arrivés à maturité.

Les reventes les plus fructueuses sont d'ailleurs affaire de patience et les plus belles prises de valeur se traduisent sur le long terme. Les progressions de prix les plus spectaculaires concernent en effet des œuvres passées en ventes publiques dans les années 80 et 90, et qui repassent à présent en salles. Huit des dix plus-values les plus remarquables de l'année récompensent ainsi des œuvres qui ont commencé à se vendre aux enchères il y a plus de 20 ans.

L'inflation de prix le plus exceptionnel concerne une œuvre Jean-Michel Basquiat, Apex, qui n'avait pas été revue aux enchères pendant 31 ans (elle a changé trois fois de propriétaire entre temps mais en restant dans le circuit privé). Apex est une œuvre majeure, apparue pour la première fois aux enchères en juin 1988, soit deux mois avant la mort de l'artiste. Considérée comme l'une de ses meilleures toiles, elle partait, en 1988, pour 29.400$, intégrant à l'époque le top 10 des meilleures adjudications de l'artiste. La croissance post-mortem des prix n'avait pas encore commencé. Ce n'est que trois ans après la mort de Basquiat que l'une de ses œuvres passait pour la première fois les 100.000$, en triplant allègrement son estimation haute (Red rabbit, 1982, le 11 novembre 1988 chez Sotheby's). Lors de son dernier passage sous le feu des enchères en mars dernier, Apex s'est arrachée pour 10,8m$, affichant une plus-value exceptionnelle de +36.685% en 31 ans.

Rappelons que Jean-Michel Basquiat est le premier et l'unique artiste contemporain dont une oeuvre a dépassé les 100m$ aux enchères (Untitled, 1982, le 18 mai 2017 chez Sotheby's New York). Ce pilier du Marché de l'Art Contemporain – dont l'indice général des prix a progressé de +1.608% depuis 2000 – revient à trois reprises parmi les dix cas de reventes les plus fructueux depuis le début de l'année.

Jean-Michel Basquiat

©thierry Ehrmann - courtesy of Organ Museum / Demeure du Chaos

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/09/jean-michel-basquiat-fr.png]

Top 10 des plus-values au S1 2019

© artprice.com

1. Jean-Michel Basquiat: Apex (1986), +36.685% en 31 ans

10.815.000$ le 5 mars 2019 – Sotheby's Londres

29.400$ le 30 juin 1988 – Christie's Londres

2. Daniel Buren: Peinture acrylique blanche (1968), +10.111% en 22 ans

357.400$ le 8 mars 2019 – Phillips Londres

3.500$ le 26 février 1997 – Libert-Castor Paris

3. Alexander Calder: Fish (1952), +8.752% en 32 ans

17.527.000$ le 15 mai 2019 – Christie's New York

198.000$ le 4 novembre 1987 – Sotheby's New York

4. Fengmian Lin: Wisteria, +7.182% en 27 ans

1.321.700$ le 2 avril 2019 – Sotheby's Hong Kong

18.150$ le 1er juin 1992 – Sotheby's New York

5. Yayoi Kusama: Midsummer (1983), +5.840% en 19 ans

427.700$ le 6 mars 2019 – Sotheby's Londres

7.200$ le 30 juin 2000 – Sotheby's Londres

6. Fei'an Yu: Parrot (1945), +5.600% en 29 ans

786.600$ le 2 avril 2019 – Sotheby's Hong Kong

13.800$ le 15 novembre 1990 – Sotheby's Hong Kong

7. Jean-Michel Basquiat: Untitled (1987), +4.617% en 26 ans

1.321.000$ le 5 mars 2019 – Sotheby's Londres

28.000$ le 25 mars 1993 – Christie's Londres

8. Pierre Soulages: Peinture 130 x 89 cm, 2 mars 1961, +3.402% en 32 ans

3.046.900$ le 5 juin 2019 – Sotheby's Paris

87.000$ le 2 juillet 1987 – Sotheby's Londres

9. Christopher Wool: Untitled (1986), +3.324% en 21 ans

630.000$ le 27 juin 2019 – Phillips Londres

18.400$ le 13 novembre 1998 – Christie's New York

10. Jean-Michel Basquiat: Soothsayer (1983), +2.924% en 17 ans

998.000$ le 5 mars 2019 – Sotheby's Londres

33.000$ le 28 juin 2002 – Christie's Londres

Deux artistes français vivants parmi les plus rentables

Deux artistes français encore en activité, Pierre Soulages et Daniel Buren, se démarquent grâce à l'ouverture du Marché international. Ils comptent parmi les rares artistes contemporains français parvenus à se faire un nom et une cote en dehors de l'Hexagone, notamment à New York d'où ils tirent, chacun, leur record personnel (10,6m$ obtenus pour Soulages en novembre 2018 chez Christie's et 2,1m$ pour Buren en mai dernier chez la même maison de ventes). Le style abstrait de Soulages et celui, minimaliste, de Buren correspondent à deux tendances actuellement fortement recherchées sur le Marché de l'Art américain.

La plus-value emportée par Peinture acrylique blanche sur tissu rayé blanc rouge (1968) de Daniel Buren est particulièrement remarquable. Le prix de cette œuvre a été multiplié par 102 en 22 ans, autant d'années nécessaires pour que la demande se consolide à l'étranger. La plupart des œuvres de qualité de Buren se vendaient mal jusque là à New York, lorsqu'elles n'étaient pas tout simplement ravalées.

Par ailleurs, la Peinture acrylique blanche sur tissu rayé blanc rouge est passée aux enchères au bon moment, alors que Daniel Buren installait une oeuvre monumentale sur la High Line de New York. L'artiste a signé la Grosse Pomme, en faisant flotter au-dessus des New-yorkais des milliers de drapeaux portant ces rayures colorées de 8,7 cm qui lui sont si caractéristiques (exposition En Plein air visible jusqu'en mars 2020). Une actualité idéale pour convaincre les New-yorkais d'acheter le vétéran français du Minimalisme.

Comme pour les marchés d'actions, l'Art demande un suivi permanent de la part du collectionneur concernant l'actualité des artistes. La construction d'une cote repose avant tout, comme pour les marchés d'actions, sur l'information. C'est elle qui permet de saisir le moment le plus opportun pour une revente et la place de marché la mieux adaptée à la réalisation de la meilleure plus-value possible.

