Artprice.com : Artprice by Art Market sélectionnée par Euronext et la Caisse des Dépôts dans la liste des valeurs du nouvel indice Euronext Tech Croissance

Euronext et la Caisse des Dépôts viennent de lancer un nouvel indice, composé de 150 valeurs actives notamment dans les domaines de la clean-tech, l'ad-tech, la fab-tech, la sport-tech, la fintech, l'IoT, le food-tech, l'ed-tech.

Selon Euronext cet indice, "est composé de valeurs à fort potentiel, dont la liquidité est supérieure à 10.000 euros par jour, avec une capitalisation boursière comprise entre 25 millions et 1 milliard d'euros".

thierry Ehrmman, Président Fondateur d'Artprice: "Nous sommes bien entendu très satisfaits de constater qu'Euronext et la Caisse des Dépôts reconnaissent pleinement le potentiel d'Artprice à sa juste valeur. Cela s'ajoute également au label étatique Entreprise Innovante décerné par le Bpifrance (Banque Publique pour l'Investissement) renouvelé pour une période de trois, fait rare pour les sociétés cotées sur le marché réglementé."

Par ailleurs, la CDC a également "décidé d'investir via sa filiale de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises cotées, CDC Croissance, 100 millions d'euros dès le mois de juillet

dans les valeurs de la Tech cotées sur Euronext Paris avec une capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros".

Enfin cet indice est porté par la volonté politique affichée par le Président de la République Emmanuel Macron: "Il faut que dans deux ans, la French Tech ait 25 licornes".

Ce dernier a annoncé, mardi soir à l'Elysée, 5 milliards d'euros de financements nouveaux, sur trois ans, pour aider les startups de la French Tech à lever en France des tickets supérieurs à 50 millions d'euros.

Ces fonds ne viendront pas de l'Etat mais d'investisseurs institutionnels qui investiront dans un premier temps 2 milliards d'euros dans les fonds de capital-risque spécialisés dans le late-stage.

"Ces 2 milliards d'euros seront investis soit directement par les investisseurs institutionnels dans les fonds cibles, soit par l'intermédiaire d'un fonds de fonds géré par Bpifrance", indique l'Elysée.

thierry Ehrmann : "A quelques jours de notre AGE historique ce 30 Septembre 2019, qui va nous permettre de changer de dénomination sociale en artmarket.com avec modification statutaire

et extension de l'objet social, notre intégration dans l'indice Euronext Tech Croissance et la volonté politique de développer les entreprises innovantes françaises, la French Tech, sont de très bon augure pour l'avenir de notre groupe et de ses actionnaires. On est dans un alignement des planètes."

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/09/09/artprice_com-va-s_appeler-artmarket_com-pour-etre-l_acteur-global-du-marche-de-l_art-a-son-age-du-30-septembre-2019

Ce changement radical de périmètre économique qui naîtra de l'AGE du 30 Septembre 2019 va permettre à de nombreux fonds spécialisés dans l'investissement sur les sociétés innovantes de découvrir notre nouveau Groupe.

Au sujet d'Artron :

Partenaires depuis 2009, Artron et Artprice ont signé en octobre 2018 un accord historique pour créer une "nouvelle route de la soie de l'art", cette alliance s'inscrivant dans le plan "One Belt One Road" (OBOR) / "Belt and Road Initiative" (BRI), lancé en 2013 et connu en Europe sous le nom de "Nouvelle Route de la Soie".

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

