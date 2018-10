Artprice et Artron donnent naissance au Media Mogul de l'Art



Après sept années de travail en commun, d'apprentissage des cultures respectives, de déplacements réguliers entre la Chine et l'Europe, les deux Présidents fondateurs respectifs d'Artron et d'Artprice, Wan Jie et thierry Ehrmann, qui ont exactement le même âge, les mêmes engagements, partagent rigoureusement la même vision du Marché de l'Art mondial et la passion de l'Art avec une amitié et un respect indéfectibles.

Ceci a permis d'insuffler aux deux groupes la capacité à œuvrer de manière extrêmement rapide et sans aucune barrière culturelle pour donner naissance au « Media Mogul de l'Art ». Par analogie c'est exactement comme si Google et Baidu fusionnaient leurs savoirs respectifs.

Voir la vidéo officielle de la cérémonie des signatures au siège social d'Artprice France et la portée des accords de principe du vendredi 12 octobre 2018 :

https://vimeo.com/295406694

Ce vendredi 12 octobre 2018 au siège social d'Artprice, en présence du Président et fondateur d'Artron Wan Jie et de son état-major, de thierry Ehrmann Président fondateur d'Artprice et de l'ensemble de ses collaborateurs, a eu lieu la signature d'un contrat historique entre les deux groupes.

Des différents accords de principe de développement (10) entre les deux groupes ont été échangés lesquels dépassent de très loin les signatures de l'accord commercial majeur de distribution exclusive des abonnements Artprice au cœur de l'Intranet Chinois sur les millions de clients Chinois du Groupe Artron, collectionneurs d'Art en Chine.

La portée des 10 accords de principe de développement du 12 octobre 2018 (voir ci-dessous) selon les historiens d'Art, impactera et modifiera structurellement le Marché de l'Art mondial et l'Histoire de l'Art comme personne n'aurait pu l'imaginer. De même Artprice et Artron vont effectuer une mutation extraordinaire au cours de laquelle la société Artprice va, pour ses actionnaires, changer totalement de dimension tant sur le plan économique, financier qu'historique, et ce dès 2019.

La suspension du cours d'Artprice par Euronext à la demande d'Artprice devenait indiscutablement une obligation légale pour la société (AVIS EURONEXT N°: PAR_20181012_08570_EUR), compte tenu de la portée soudaine des nouveaux accords de principe diffusés par les médias Chinois qui n'ont pas vocation à intégrer la notion d'information réglementée et l'impact sur le cours d'Artprice.

Artron produit l'intégralité des catalogues des maisons de ventes chinoises et se charge de l'expédition postale ou numérique aux clients finaux des maisons de ventes. Les abonnements Artprice vendus en exclusivité par Artron en Chine pourront ainsi toucher directement le cœur de cible et le client final.

De même, Artprice sera accessible via la home page d'Artron.Net qui, selon les nombreuses analyses, est la marque la plus respectée dans le Monde de l'Art Chinois. Artron.Net compte plus de 3 millions de membres et enregistre chaque jour plus de 9 millions de visiteurs en ligne (en moyenne) soit 270 millions de visiteurs/mois sur leur site Internet.

Il existe une très forte demande de masse des collectionneurs, professionnels de l'Art et de l'industrie muséale, pour l'achat d'informations à travers Artron des abonnements Artprice incluant ses outils uniques au monde d'aide à la décision leur permettant ainsi d'acquérir des œuvres occidentales en maîtrisant l'intégralité de l'information structurant le prix de l'œuvre, le cursus de l'artiste et son périmètre économique.

Grâce aux conseils avisés d'Artron, Artprice satisfait en tous points au cahier des charges du grand firewall chinois « Grande Muraille Electronique » et ses conditions : Loi CL97 (1997) et suivantes ainsi que le protocole Golden Shield (1998).

Pour cela, Artprice a déployé, notamment sur ses banques de données Internet en mandarin (54 millions de pages en mandarin ayant demandé 7 ans de développement), Alipay et WeChat (1,8 milliard d'utilisateurs) qui sont des plateformes de paiement chinoises obligatoires pour l'acheteur chinois.

Pour se conformer à la Loi CL97, Artprice a donc réécrit durant 2 ans l'ensemble de ses codes informatiques ainsi que ses banques de données en supprimant notamment les codes sources de sociétés de droit américain et européen dont les lignes de codes incluent, entre autres, des cookies, balises, Métadonnées ou Backdoors.

A contrario d'Artprice qui est une exception grâce à l'aide et aux conseils d'Artron, aucun GAFA n'a pu pénétrer jusqu'alors le cœur de l'Intranet chinois malgré leurs multiples tentatives.

Ce qui s'est décidé ce vendredi 12 octobre 2018 excède très largement ce qui était prévu initialement. Il est bon de souligner qu'une rencontre au sommet a eu lieu préalablement en mars 2018 à Pékin entre les états-majors d'Artprice et Artron / AMMA.



Pour comprendre la puissance d'Artron et sa position incontournable en Chine, voir les vidéos d'Artron en langue anglaise :

http://english.artron.com.cn/about/video/index

A propos d'Artron, texte officiel de présentation:

http://english.artron.com.cn/about/introduction/index



Premièrement : la Market Place Normalisée d'Artprice va à terme accueillir électroniquement plus d'un million d'artistes contemporains chinois notoirement connus qui auront la possibilité de se voir attribuer un Artprice store pour vendre à l'Occident l'Art Contemporain chinois. L'infrastructure informatique d'Artprice a déjà anticipé ce nouveau flux exponentiel.

En effet, la mission d'Artron et de son Président Wan Jie, au plus haut niveau du Pouvoir Culturel Chinois, a pour ambition de déployer massivement l'Art contemporain chinois dans le monde. Il faut préciser qu'en Europe et aux USA, on ne dénombre que 120 000 artistes contemporains.

Sur Arte France Allemagne, le film "Chine, un million d'artistes" du célèbre réalisateur Jean-Michel Carré, spécialiste historique de la Chine signe un documentaire exceptionnel de 52mn montrant selon Arte le "gigantisme des ateliers, prolifération des artistes et des lieux d'exposition, écoles d'art qui ne désemplissent pas : décryptage de la frénésie d'art contemporain qui a saisi l'Empire du Milieu, avec de grands noms comme Ai Weiwei, Cang Xin ou He Yunchang."

Selon Jean-Michel Carré, thierry Ehrmann, sculpteur plasticien depuis 36 ans et fondateur d'Artprice est le seul intervenant occidental à apparaître dans cette production majeure, car Artprice historiquement a été la première au Monde à briser le tabou en certifiant, en 2012, chiffres et audits à l'appui : "La Chine est n°1 mondial du Marché de l'Art devant les USA".

C'est donc un bouleversement majeur de la Place de Marché Normalisée Artprice qui propose actuellement environ 62 000 œuvres d'art. Par sa place hégémonique en Chine, Artron fournira à terme à la place de Marché Artprice plusieurs dizaines de millions de nouvelles œuvres en ligne, engendrant donc un véritable choc pour le Marché de l'Art mondial.

Artprice va devenir de facto le hub de référence pour l'Art Chinois et l'interface privilégiée vers la Chine pour tous les collectionneurs et professionnels de l'Art et bien entendu pour les clients d'Artprice.

Deuxièmement : Le Groupe Artron est devenu la plus grande institution mondiale de services artistiques et de production de livres d'art en imprimant plus de 60 000 livres, 300 millions de volumes de publications, catalogues de ventes publiques avec des prestations artistiques de haute qualité aux artistes, musées, galeries, institutionnels, collectionneurs et professionnels chaque année depuis 25 ans. (Source Artron)

A ce titre, Artron possède des milliards de data à plat d'une grande pertinence jamais ou peu exploitées et qui seront confiées à Artprice pour progressivement enrichir les banques de données grâce à l'expertise d'Artprice et de Groupe Serveur présent sur Internet depuis 1985, d'abord en matière de fouilles de données, Datamining puis de Big Data et désormais d'algorithmes d'intelligence artificielle.

Troisièmement : La mise en commun des sources de documentation d'Artprice et d'Artron à travers les siècles, livres anciens calligraphiques, parchemins, manuscrits, catalogues de ventes constituant ainsi la naissance de ce « Media Mogul de l'Art » avec le plus grand fonds mondial de l'Histoire du Marché de l'Art qui pourra rivaliser avec ceux des grandes bibliothèques d'Art mondiales. Ce sont des millions de nouvelles ressources documentaires pour les banques de données.

Quatrièmement : L'apport par le Groupe Artron de 900 ans d'œuvres d'Art chinoises signées aux enchères sur lesquelles Artprice va appliquer sa méthode des ventes répétées, méthode scientifique permettant, à partir d'une œuvre unique, dont on connaît la traçabilité, de pouvoir produire des indices et cotes scientifiquement irréprochables.

Cela permettra à Artron et à la Chine, sur leur propre Marché de l'Art, d'enfin rivaliser avec l'Europe et les USA en matière d'analyses macro et microéconomiques sur plusieurs siècles. Cela remettra en question les préjugés sur l'Histoire du Marché de l'Art chinois très antérieur au Marché de l'Art européen.

Cinquièmement : Artron a exprimé un besoin essentiel, de la part des acteurs du Marché de l'Art chinois, d'une cotation incontestable des œuvres d'art qui est le cœur de métier d'Artprice afin de pouvoir établir une juste et impartiale taxation dans le marché intérieur chinois ainsi que pour l'import-export des œuvres d'art.

Selon Artron, seule l'expertise économétrique d'Artprice (associée à Artron) va pouvoir donner une fluidité extraordinaire au Marché de l'Art en Chine et satisfaire les autorités fiscales, administratives et douanières. Cette demande, d'après Artron et son Président Wan Jie, est colossale et seul un tiers certificateur comme Artprice, Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, faisant autorité dans le monde, peut la satisfaire en toute légitimité.

C'est l'exemple type d'un marché intérieur que seul un acteur central du marché de l'Art chinois connaît. Cette information capitale n'est jamais sortie par voie de presse et/ou n'a jamais été commentée par des économistes ou des sociologues.

Sixièmement : Artron produit les catalogues d'expositions en Chine qui comptent chaque année 5 000 expositions et foires de portée internationale de la taille de la Frieze et la FIAC en Europe. Artprice, par sa banque de données Events/expositions-foires, va pouvoir diffuser en mode «Freemium» une information très qualitative qu'aucune entreprise occidentale ne possède. Artron possède un très grand nombre de droits de reproduction des œuvres, paramètre indispensable pour qu'Artprice puisse faire la promotion des 5 000 expositions et foires chinoises de portée internationale.

Septièmement : Mise en place par Artprice avec les équipes d'Artron, qui comptent 3 000 collaborateurs félicités par le Président Wan Jie durant le discours des signatures, d'indicateurs économiques, d'indices, de classements, de dépêches d'agence de presse et de rapports sur le Marché de l'Art Chinois lequel, pour le moment, ne possède pas ces données nécessaires à sa transparence et son efficience, ce qui est une nécessité absolue pour le Président Wan Jie.

Huitièmement : Il existe, selon Artron, un marché extrêmement important concernant l'accès aux estimations d'œuvres d'art, principalement pour les œuvres occidentales, par les clients chinois. Le service haut de gamme payant Artpricing d'Artprice répond parfaitement au besoin d'Artron et de ses clients.

Neuvièmement : Intégration sur les banques de données d'Artprice des biographies des principaux artistes chinois constituant le noyau dur du Marché de l'Art entre Pékin, Hong Kong et New York, permettant de mettre en lumière les mécanismes des mouvements des œuvres d'Art jusqu'alors réservés aux seuls initiés sur ce redoutable triangle financier générant des plus-values parfois spectaculaires.

Dixièmement : La mise en place à terme d'une normalisation, par le savoir-faire d'Artprice avec Artron, en normes internationales reconnues par l'ensemble des organisations mondiales, aboutira à une nomenclature normalisée du Marché de l'Art Occident / Grande Asie qui faisait défaut jusque-là. Artprice, pour mémoire, par le rachat de la société scientifique Suisse Xylogic en 1999, détient le process protégé de la normalisation propre au Marché de l'Art.

Le contrat de distribution exclusive des abonnements Artprice par Artron à ses clients et les dix nouveaux accords de principe supplémentaires pourront s'appliquer très rapidement du fait de la connaissance mutuelle des deux sociétés issue de 7 années de partenariat constant. Artprice démontre par cette alliance avec Artron que la patience et le labeur se mesurent a minima en années et non en trimestres.

Enfin, en 2018 la Chine comptait pour 45 % des échanges en ligne mondiaux, réalisant 12 fois plus de transactions en ligne que les USA. La Chine a l'immense avantage sur l'Occident de construire son économie de marché directement sur la base d'Internet. De même, d'un avis unanime, la Grande Asie va peser 70% du Marché de l'Art dès 2020. Artprice, en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, se devait d'être au cœur de son marché. Pour rappel la France pesait 4% au 1S 2018.

D'autres extraits vidéos et photos des signatures et discours seront en ligne prochainement sur les réseaux sociaux d'Artprice et d'Artron.

Concernant l'historique conséquent de la construction des relations entre Artprice et Artron / AMMA et les conséquences économiques, il faut se référer aux documents de référence d'Artprice et notamment au document de référence 2017 déposé auprès de l'AMF le 1er Juin 2018 en application du règlement général notamment l'article 212-13, ainsi qu'aux communiqués.



A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF .

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).

Artprice, labellisée par le BPI, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

