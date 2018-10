Artprice : la 45ème édition de la fiac ! s'ouvre dans un climat d'optimisme, mais...

La 45ème édition de la fiac ! s'ouvre, ce mercredi 17 octobre, dans un climat d'optimisme général. Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain Artprice 2018 révèle une croissance à l'échelle planétaire, dont la foire parisienne aimerait aujourd'hui bénéficier, tout comme les nombreux événements qui gravitent autour :

Evolution stable sur 12 mois du Marché de l'Art Contemporain (2017/18 vs. 2016/17)

Le chiffre d'affaires mondial, en hausse de +19 %, atteint 1,9 Mrd$

Le nombre de lots vendus augmente de +17 %, avec 66 850 adjudications

Le taux d'invendus mondial reste stable à 39 %

L'indice des prix de l'Art Contemporain progresse de +18,5 %

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain Artprice 2018 disponible gratuitement sur

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Evolution exponentielle sur 18 ans du Marché de l'Art Contemporain (2017/18 vs. 2000/01)

Le chiffre d'affaires mondial a progressé de +1 700 %, passant de 103 m$ à 1,9 Mrd$

Le nombre de ventes a été multiplié par 5,5, passant de 12 300 à 66 850 lots vendus

Le record est passé de 5,6 m$ à 110,5 m$ (respectivement pour Jeff Koons et Jean-Michel Basquiat)

Paris pour replacer la France sur l'échiquier mondial

Sur le nouveau Marché de l'Art mondial, emmené par l'Art Contemporain et dominé par New York, Londres, Pékin et Hong Kong (82 % du produit de ventes aux enchères mondial à elles quatre), Paris s'efforce de défendre sa place et son influence historiques. Mais la performance annuelle de la France (783 m$ en 2017) pèse à présent tout juste plus qu'une seule session de prestige à New York chez Sotheby's ou Christie's.

Thierry Ehrmann, fondateur et président d'Artprice : "Paris est à la recherche d'un nouveau souffle. La ville lumière voudrait tirer profit de son prestige et attirer de nouveau les acheteurs du monde entier : la capitale française aimerait s'imposer sur le Marché haut de gamme. Mais cette ambition appelle un profond changement et une profonde réorganisation, que le Marché français a déjà entamés. L'avenir de Paris dépend désormais bien plus de la fiac ! et des performances des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes que de Drouot et du Salon des Antiquaires".

L'ensemble des market-makers au Grand-Palais

Avec 60 galeries issues de l'Hexagone sur 195 stands, la fiac ! prend soin de garder un certain caractère français. Mais la véritable force de la foire vient d'abord de la superbe affiche de galeries internationales qui s'y réunissent. Il n'y pas en effet de fiac ! sans Blum & Poe, Pace, Lisson, Paula Cooper, Gavin Brown's Entreprise, Gladstone et bien sûr David Zwirner, Gagosian, Marian Goodman, la White Cube, etc.

La fiac ! est l'occasion pour tous les amateurs d'Art Contemporain de voir les plus prestigieuses galeries du monde entier rassemblées à Paris. Pour les grands marchands, c'est l'occasion de prendre part à une réunion particulièrement sélective dans l'un des lieux les plus majestueux qui soient : la nef du Grand-Palais, là même où se tenait historiquement le Salon des refusés et où se déroule aujourd'hui la fashion week de Paris.

Les grandes galeries qui ont essayé de se passer de la fiac ! reviennent généralement tôt ou tard. C'est le cas cette année de la géante Hauser & Wirth, des New-yorkaises Canada et Paul Kasmin, de la Belge Rodolphe Janssen, etc. Mais les places sont chères dans le Grand-Palais et la qualité des galeries extrêmement élevée. Entre celles qui reviennent et celles qui font leur première apparition, le turnover atteint seulement 16 % des galeries, c'est-à-dire moins d'un stand sur six.

La fiac ! s'est imposée par son offre internationale, mais pour cela elle ressemble à présent aux autres grandes foires, Art Basel, l'Armory Show et surtout la Frieze, organisée deux semaines plus tôt de l'autre côté de la Manche (à seulement 2 h en Eurostar). Un tiers des galeries françaises présentes à fiac ! ont fait le déplacement à la Frieze, si bien que sa spécificité française est finalement assez relative.

La plus grande force de la foire parisienne tient finalement au cadre exceptionnel, majestueux, qu'offre le Grand-Palais. Or, celui-ci sera à nouveau en travaux entre 2021 et 2023, si bien que la fiac ! devra changer sa stratégie pour que son influence persiste et que les collectionneurs visitent la structure éphémère qui sera installée au Champ-de-Mars, sous la tour Eiffel.

Pluie de records aux enchères pendant la Frieze

Les maisons de ventes ont depuis longtemps compris comment profiter des grandes foires et tirer avantage du rassemblement des professionnels et collectionneurs pour organiser de très belles sessions. L'an dernier, 49 ventes aux enchères se sont succédé à Paris (dans 39 maisons de ventes) au cours de la seule semaine de la fiac !, totalisant 134 m$ en sept jours, soit 17 % du chiffre d'affaires français en 2017. Les deux plus belles adjudications de l'année ont été frappées durant cette semaine, respectivement les 19 et 20 octobre 2017 : Grande femme II (1960) d'Alberto Giacometti, 29,4 m$, et Jim Crow (1986) de Jean-Michel Basquiat, 17,7 m$.

Cette année encore, Christie's, Sotheby's et Artcurial (les trois premières maisons de ventes françaises) organisent leurs plus importantes sessions de ventes de l'année à Paris pendant la fiac !. Tandis que d'autres, dont Leclere et Cornette de Saint Cyr, attendent la fin de l'événement, mais seront actives dès le lundi 22 octobre

Les grandes maisons espèrent que l'impact de l'effervescence de la fiac ! à Paris sera aussi important que celui de la Frieze sur les ventes londoniennes au début du mois d'octobre. L'autodestruction de Girl with Balloon (2006) de Banksy a fait couler beaucoup d'encre mais les envolées de prix ont été nombreuses durant toute la semaine, pendant laquelle ont été enregistrés trois des dix plus beaux records de l'automne. Parmi ceux-là, on trouve Propped (1992), une pièce historique du mouvement Young British Artists qui avait fait partie de l'exposition Sensation en 1997 et qui a couronné la peintre Jenny Saville. Elle est devenue l'artiste femme en activité la plus chère au monde, en dépassant Cady Noland. Celle-ci aura gardé le record pendant trois ans après la vente de Bluewald (1989) à 9,8 m$ chez Christie's à New York le 11 mai 2015.

Top 10 des records aux enchères (septembre – octobre 2018)

© Artprice.com

Artiste – Œuvre – Prix - Vente

1 Zao Wou-Ki (1921-2013) - Juin-Octobre 1985 - 65 204 489 $ - 30-09-2018 Sotheby's Hong Kong

2 Jenny Saville (1970) - Propped (1992) - 12 490 583 $ - 05-10-2018 Sotheby's Londres

3 Tsuguharu Foujita (1886-1968) - La fête (1949) - 9 366 687 $ - 11-10-2018 Bonhams Londres

4 Albert Oehlen (1954) - Stier mit loch (1986) - 4 695 131 $ - 04-10-2018 Christie's Londres

5 Léon Bonnat (1833-1922) - Samson's Youth (1891) - 2 045 047 $ - 12-09-2018 Christie's Londres

6 Kyung-Ja Chon (1924-2015) - Prairie II (1978) - 1 928 504 $ - 19-09-2018 K-Auction Séoul

7 Hao Liang (1983) - Shell (2010-2011) - 1 855 061 $ - 30-09-2018 Sotheby's Hong Kong

8 Kaws (1974) - Again And Again (2008) - 1 348 952 $ - 05-10-2018 Sotheby's Londres

9 Wang Xingwei (1969) - Still no A-mark (1998) - 1 272 479 $ - 30-09-2018 Sotheby's Hong Kong

10 Lin Richard (1933-2011) - Painting Relief 12.12.63 - 1 165 161 $ - 30-09-2018 Sotheby's Hong Kong

Le Marché de l'Art a cependant marqué une certaine prudence à Londres, notamment chez Christie's le 4 octobre. Deux lots phares, Cracked Egg (Blue) (1994-2006) de Jeff Koons et Schädel (1983) de Gerhard Richter n'ont en effet pas trouvé acquéreur, alors que leurs estimations dépassaient pourtant les 10 m$. Les premiers résultats d'automne sont donc extrêmement positifs, souvent en hausse mais parfois aussi tout en retenue, prouvant que le Marché haut de gamme est capable de choisir les meilleures pièces et de mettre un frein à la croissance des prix, même pour les artistes contemporains les plus en vogue.

Les grandes ventes de Paris vont donc prendre place au meilleur moment. Outre les sessions annuelles d'Art du XXème siècle, les collections d'Oscar Mairlot et de Nathalie Seroussi chez Sotheby's et la collection de Bénédicte Pesle chez Christie's pourraient partager la vedette avec la fiac !.

thierry Ehrmann : Artprice et Artron donnent naissance au Media Mogul de l'Art

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/10/17/artprice-et-artron-donnent-naissance-au-media-mogul-de-l_art

Video : https://vimeo.com/295406694

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce).

Artprice, labellisée par le BPI, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

thierry Ehrmann : Artprice et Artron donnent naissance au Media Mogul de l'Art :

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/10/17/artprice-et-artron-donnent-naissance-au-media-mogul-de-l_art

Video : https://vimeo.com/295406694

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom&https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos 3,1 millions d'abonnés : http://goo.gl/zJssdhttps://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact ir@artprice.com

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55577-artprice-45eme-edition-de-la-fiac.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews