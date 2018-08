Premier semestre 2018 : reprise générale du Marché de l'Art +18%

1 Les ventes aux enchères mondiales de Fine Art*, en hausse de +18 %, totalisent 8,45 Mrd$

2 Le nombre de transactions reste stable : 262 000 lots vendus, soit une hausse de +2,5 %

3 Les USA réalisent une progression colossale de +48 %, avec 3,3 Mrd$

4 La Chine**, 2 Mrd$, réduit ses invendus avant un 2nd semestre décisif

5 Le Royaume-Uni, +18 %, se positionne juste derrière la Chine : 1,9 Mrd$

6 L'UE prend part à la croissance : France +8 %, Allemagne +17 %, Italie +22 %

7 L'Art Moderne, pilier du marché haut de gamme, pèse 46 % du chiffre d'affaires global

8 Modigliani et Picasso enregistrent tous deux un résultat supérieur à 100m$

9 Zao Wou-Ki est l'artiste chinois le plus performant au S1 2018 avec 155 m$

10 L'indice des prix de l'Art Contemporain gagne +27 % et rivalise avec le S&P 500

*Ventes publiques de Fine Art (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installation)

**En collaboration avec l'Art Market Monitor of Artron (AMMA).

Bilan général

A l'échelle mondiale, le Marché de l'Art réalise une progression de+18% sur le premier semestre 2018. Il poursuit ainsi la croissance retrouvée au premier semestre 2017 (+9 %) et confirmée au second semestre 2017 (+32%).



Résultats globaux

A l'échelle planétaire, plus de 262 000 lots Fine Art ont été cédés aux enchères au cours des 6 premiers mois de l'année 2018, pour un produit total de 8,45 Mrd$ (frais inclus). Plus de 3 532 ventes ont fait l'objet systématique d'une analyse détaillée et synthétique par Artprice, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis 1987. Ce rapport semestriel couvre les Ventes Publiques Fine Art (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installation).

Thierry Ehrmann, fondateur et PDG d'Artprice : « Le Marché de l'Art depuis l'an 2000, soit 18 ans d'observation, a fait preuve d'une maturité à toute épreuve, affrontant la crise du NASDAQ, les événements du 11 septembre 2001, la 2ème guerre d'Irak et bien sûr la crise financière et économique sans précédent de 2007, une tension géopolitique mondiale avec de plus, l'apparition des taux négatifs laminant les épargnants. Durant ces 18 années, le Marché de l'Art a su effectuer des corrections salvatrices évitant son effondrement face à la crise financière, s'érigeant en valeur refuge, sans constituer pour autant une bulle spéculative ».

Ses taux de rendement très attractifs depuis plusieurs années surperforment d'autres placements et font du Marché de l'Art un marché désormais liquide, efficient et à part entière, quel que soit le continent.

Top 10 des pays par produit de ventes aux enchères S1 2018

Pays --- Chiffre d'affaires --- (Part de marché)

1 Etats-Unis --- 3 341 746 766 $ --- (39,6%)

2 Chine --- 1 997 226 110 $ --- (23,6%)

3 Royaume-Uni --- 1 873 284 804 $ --- (22,2%)

4 France --- 372 461 596 $ --- (4,4%)

5 Allemagne --- 122 765 010 $ --- (1,5%)

6 Italie --- 118 907 954 $ --- (1,4%)

7 Suisse --- 76 847 823 $ --- (1,3%)

8 Japon --- 66 901 157 $ --- (0,9%)

9 Autriche --- 53 562 620 $ --- (0,8%)

10 Inde--- 38 351 733 $ --- (0,6%)

Autres :---383 793 555 $ ---(5,0%)

Sur le Top 500 des artistes par produit de ventes, la Chine a acquis au fil des ans une place considérable dans le marché de l'art, et compte désormais 128 artistes parmi les 500 les plus cotés au monde, loin devant les Etats-Unis (82) et la Grande-Bretagne (27).

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Les données sur la Chine sont réalisées par Artprice en collaboration étroite, depuis 7 ans, avec son partenaire associé institutionnel chinois le Groupe Artron et AMMA (Art Market Monitor by Artron) présidé par Wan Jie

Entre logique d'investissement, spéculation, collections passionnées, demande insatiable de grandes signatures pour alimenter les nouveaux Musées du monde, le CA du Marché de l'Art mondial affiche une bonne santé. Il connaît une croissance, malgré les disparités de l'économie mondiale.

Les leviers d'une telle croissance passent par la facilité d'accès aux informations sur le Marché de l'Art, notamment grâce à Artprice - pionnier et Leader mondial - la dématérialisation des ventes - le tout sur Internet avec l'ensemble des acteurs connectés - la financiarisation du marché, l'accroissement des consommateurs d'art (de 500 000 à l'après-guerre à 90 millions en 2018), leur rajeunissement, l'extension du marché à toute la Grande Asie, zone Pacifique, Inde, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Ils passent aussi par l'industrie muséale (700 nouveaux Musées/an) devenue une réalité économique mondiale au XXIème siècle. Il s'est construit plus de Musées depuis 2000 que durant tout le XIXème et XXème siècles.

Cette industrie dévoreuse de pièces muséales est l'un des facteurs primordiaux de la croissance spectaculaire du Marché de l'Art. Le Marché de l'Art est désormais mature et liquide, offrant des rendements de 10% à 15% par an pour les œuvres supérieures à 100 000 $.

Alors que les Banques Centrales appliquent des taux négatifs ou nuls, le Marché de l'Art affiche une santé insolente avec par exemple une progression de 2 108% des recettes annuelles enregistrées sur le seul segment de l'Art Contemporain en 18 ans et une progression linéaire de la valeur moyenne d'une œuvre d'art du Marché de l'Art global (ancien, moderne et contemporain) de +25%. Pour l'Art contemporain cette progression atteint 88 % en 18 ans.

Ces rendements ne sont pas réservés aux artistes stars. En effet, on obtient des rendements annuels déjà significatifs de l'ordre de 9% dès que le prix d'une oeuvre franchit le prix de 20 000$.

Le Marché de l'Art mondial s'analyse aussi avec, comme exemple, l'Artprice100® (indice global et planétaire sur l'Art ancien, moderne et contemporain) qui affiche une progression de +360% depuis 2000. À propos de l'Artprice100® : https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2018/01/31/artprice-lance-pour-la-finance-et-les-investisseurs-son-indice-artprice100-reg-constitue-des-nbsp-blue-chips-nbsp-du-marche-de

Au regard de ces données macro et micro-économiques, le Marché de l'Art s'affirme depuis 18 ans comme une valeur refuge face aux crises économiques et financières avec des rendements conséquents et récurrents.

L'omniprésence d'Internet par plus de 5 milliards de personnes connectées (Source Microsoft) devient désormais l'Espace unique et définitif des Maisons de Ventes de tout pays, au coeur de leur stratégie de conquête sur tous les continents. 99% des 6 300 Maisons de Ventes dans le monde sont aujourd'hui présentes sur Internet (elles n'étaient que 3% en 2005).

Le pouvoir de l'Art constitue un Soft Power essentiel pour les États-Unis, la Chine et à une autre échelle le Qatar et les Émirats arabes unis.

Le Marché de l'Art est donc bien un marché efficient, historique, et mondial.



TOP 20 des artistes - S1 2018 © Artprice com

Artiste - Produit de ventes (USD) - Nombres d'œuvres vendues - Meilleur résultat (USD)

1 Pablo PICASSO (1881-1973) --- 602 865 747 $ --- 1 841 --- 115 000 000 $

2 Claude MONET (1840-1926) --- 267 055 149 $ --- 22 --- 84 687 500 $

3 Andy WARHOL (1928-1987) --- 175 393 487 $ --- 778 --- 37 000 000 $

4 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) --- 162 756 656 $ --- 64 --- 45 315 000 $

5 Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) --- 160 869 523 $ --- 22 --- 157 159 000 $

6 ZAO Wou-Ki (1921-2013) --- 154 558 288 $ --- 268 --- 23 305 301 $

7 Henri MATISSE (1869-1954) --- 144 675 227 $ --- 227 --- 80 750 000 $

8 ZHANG Daqian (1899-1983) --- 107 478 086 $ --- 283 --- 13 129 521 $

9 Kasimir MALEVICH (1878-1935) --- 96 248 783 $ --- 6 --- 85 812 500 $

10 Joan MIRO (1893-1983) --- 87 818 817 $ --- 696 --- 21 687 500 $

11 Gerhard RICHTER (1932-) --- 80 720 365 $ --- 177 --- 16 563 000 $

12 David HOCKNEY (1937-) --- 77 358 842 $ --- 214 --- 28 453 000 $

13 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) --- 73 528 071 $ --- 74 --- 16 647 567 $

14 Francis BACON (1909-1992) --- 73 156 871 $ --- 58 --- 49 812 500 $

15 Constantin BRANCUSI (1876-1957) --- 71 921 220 $ --- 3 --- 71 000 000 $

16 QI Baishi (1864-1957) --- 64 402 510 $ --- 169 --- 8 753 015 $

17 Paul GAUGUIN (1848-1903) --- 63 511 735 $ --- 34 --- 35 187 500 $

18 Fernand LÉGER (1881-1955) --- 62 655 125 $ --- 122 --- 19 437 500 $

19 Richard DIEBENKORN (1922-1993) --- 62 311 216 $ --- 54 --- 23 937 500 $

20 Yayoi KUSAMA (1929-) --- 61 861 631 $ --- 344 --- 4 534 985 $





Top 10 des ventes aux enchères - S1 2018 © Artprice com

Artiste - Oeuvre - Prix (USD) - Date - Maison de ventes

1 Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) --- Nu couché (sur le côté gauche) (1917) --- 157.159.000 $ --- 14/05/2018 --- Sotheby's New York

2 Pablo PICASSO (1881-1973) --- Fillette à la corbeille fleurie (1905) --- 115.000.000 $ --- 08/05/2018 --- Christie's New York

3 Kasimir MALEVICH (1878-1935) --- Suprematist Composition (1916) --- 85.812.500 $ --- 15/05/2018 --- Christie's New York

4 Claude MONET (1840-1926) --- Nymphéas en fleur (c.1914-1917) --- 84.687.500 $ --- 08/05/2018 --- Christie's New York

5 Henri MATISSE (1869-1954) --- Odalisque couchée aux magnolias (1923) --- 80.750.000 $ --- 08/05/2018 --- Christie's New York

6 Constantin BRANCUSI (1876-1957) --- La jeune fille sophistiquée (1928) --- 71.000.000 $ --- 15/05/2018 --- Christie's New York

7 Pablo PICASSO (1881-1973) --- Femme au béret et à la robe quadrillée (1937) --- 68.702.214 $ --- 28/02/2018 --- Sotheby's Londres

8 Pablo PICASSO (1881-1973) --- La Dormeuse (1932) --- 57.829.046 $ --- 08/03/2018 --- Phillips Londres

9 Francis BACON (1909-1992) --- Study for Portrait (1977) --- 49.812.500 $ --- 17/05/2018 --- Christie's New York

10 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) --- Flexible (1984) --- 45.315.000 $ --- 17/05/2018 --- Phillips New York

www.artprice.com

Copyright thierry Ehrmann 1987/2018

À propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.



Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.



Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.



Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2017 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2017

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 2,6 millions d'abonnés

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos 2,9 millions d'abonnés : http://goo.gl/zJssd https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact ir@artprice.com

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54650-communique-03082018-artprice-1s2018-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews