Artprice présente le classement des Musées d'Art Contemporain en France par les avis Google – Méthodologie et constat d'Huissier de Justice

thierry Ehrmann : « Le siège social d'Artprice est le Musée d'Art Contemporain l'Organe gérant l'ERP (Etablissement Recevant du Public) La Demeure du Chaos / Abode of Chaos ».

Méthodologie : le Musée d'Art Contemporain l'Organe gérant la Demeure du Chaos a souhaité mesurer l'empreinte sur Internet la plus fiable possible des musées d'Art Contemporain en France. A ce titre, un consensus est né parmi les statisticiens et économètres de groupe Serveur et d'Artprice sur le fait que seul l'écosystème Google (moteurs de recherche, Google Maps, Google Street View, Google Earth, Google Photos, et les autres applications Google) est légitimement le support Internet de référence, tant en terme de nombre d'utilisateurs que de visibilité, de fiabilité et en temps réel avec des mesures de sécurité que Google maîtrise pour éviter toute forme de fraude.

En effet, seul Google publie systématiquement dans le monde entier l'ensemble des acteurs culturels d'un pays. A ce jour nous n'avons pas connaissance en France d'un quelconque refus d'un Musée d'Art Contemporain de figurer dans Google qui est désormais considéré par les français comme l'acteur unique (97%) qui se subroge à l'ancien annuaire français des pages blanches ou jaunes. Les avis sur Google ne sont pas impactés par des actions commerciales de Google ou de tiers. Ce cas est unique dans l'Internet.

La méthodologie retenue est de prendre les Musées d'Art Contemporain quel que soit le lieu, dès lors où ceux-ci ont recueilli un nombre d'avis supérieur à 500 afin d'éviter toute manipulation ou manque de fiabilité sur un nombre d'avis trop faible.

Ce classement qui fait l'objet d'un constat par Huissier de Justice ne doit en aucun cas être considéré comme un quelconque classement qualitatif ; il restitue seulement une analyse économétrique des grands flux d'information en provenance des banques de données de Google.

Toutes les marques et dénominations citées dans le présent classement et notamment le descriptif de l'écosystème Google sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

VILLE NOM NOTE AVIS Saint-Romain-au-Mont-d'Or Musée l'Organe – La Demeure du Chaos 4,6 1 171 Paris Le Centre Pompidou 4,4 32 483 Paris Fondation Louis Vuitton 4,4 7 721 Paris Palais de Tokyo 4,4 5 141 Paris Fondation Cartier pour l'art contemporain 4,4 1 451 Bussy-Saint-Martin FRAC Île-de-France – Le Château (Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier) 4,4 883 Paris Jeu de Paume 4,4 863 Le Havre MuMa Musée d'art moderne André Malraux 4,3 1 231 Villeneuve-d'Ascq LaM, Lille Métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut 4,3 1 161 Strasbourg MAMCS, Musée d'art moderne de Strasbourg 4,2 1 640 Toulouse Les Abattoirs – FRAC Occitanie Toulouse 4,2 1 354 Nîmes Carré d'Art-Musée d'art contemporain 4,2 585 Vitry-sur-Seine MAC VAL 4,2 584 Saint-Priest-en-Jarez (Saint-Etienne Métropole) Musée d'art moderne et contemporain 4,2 518 Nice Musée d'Art moderne et d'Art contemporain de Nice 4,1 1 723 Lyon Musée d'Art Contemporain 4,1 826 Bordeaux CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux 3,9 1 056

Seul le procès-verbal d'Huissier de Justice fait foi en termes d'horodatage.

Lire le constat de 99 pages :

https://artpressagency.wordpress.com/classementgoogle/

