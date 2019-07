thierry Ehrmann, PDG et fondateur d'Artprice, annonce l'excellente performance du Marché de l'Art sur le premier semestre 2019 : « En investissant au 1er janvier dans les cent artistes les plus performants des cinq dernières années (2014-2018), un collectionneur a pu prétendre à une augmentation de près d'un sixième de la valeur de son portefeuille ».

L'indice Artprice100© gagne en effet +16 % sur les six premiers mois de l'année 2019, pendant que le S&P500 a lui progressé de +18 %. Cette correspondance entre les performances des marchés financiers américains et un portefeuille d'oeuvres d'artistes majeurs, défini de façon purement objective, atteste de l'attractivité indéniable du Marché de l'Art en tant que placement alternatif.

Evolution de l'Artprice100© et du S&P 500 depuis 2000

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/07/artprice100-july-2019.png]

Des volumes de ventes en baisse

La performance de l'Artprice100© sur les six premiers mois de l'année 2019 repose sur une demande extrêmement forte, que l'offre peine à contenter. Il résulte de cette asymétrie une prise de valeur rapide, à commencer pour les œuvres des cent plus grandes signatures du Marché de l'Art.

Le ralentissement enregistré au S1 2019 par les grandes maisons de ventes, dont Sotheby's (-9% de chiffre d'affaires) et Christie's (-28%), révèle un marché haut de gamme moins dynamique que lors des exercices précédents. Alors que les prix ne montrent aucun signe de fatigue, la contraction du volume de ventes rappelle que le Marché de l'Art dépend directement des œuvres en circulation.

Or, face à une situation financière marquée par des taux bancaires négatifs ou proches de zéro, certains collectionneurs préfèrent sans doute ne pas se défaire tout de suite de leurs œuvres d'art et ne pas clôturer trop rapidement des investissements somme toute très compétitifs. D'autant que les frais de transaction restent extrêmement élevés, en galeries comme en salles de ventes, qui découragent les durées de détention courtes (inférieures à cinq ans). Cette situation peut également inciter les collectionneurs à conclure des transactions de gré à gré.

Warhol, Zao Wou-Ki et Wu Guanzhong portent l'indice

En position dominante dans la composition de l'Artprice100© avec 9,1 % du portefeuille, Pablo Picasso ne participe plus depuis plusieurs années à l'essor de cet indice. Comme au cours des quatre derniers exercices, le prix de ses œuvres diminue légèrement de -2 % sur le S1 2019.

Une hausse importante des prix est en revanche calculée pour les œuvres d'Andy Warhol, Fu Baoshi, Zao Wou-Ki et plus nettement encore pour celles de Wu Guanzhong. Ce sont ces signatures qui ont porté la croissance de l'Artprice100© en ce début d'année. Sans enregistrer de nouveaux records, ces artistes voient toutefois leur cote progresser rapidement. La mise en vente d'œuvres majeures permettra de confirmer la tendance.

Le grand dessin Lion grove garden (1988) de Wu Guanzhong, acheté 17,8 m$ le 3 juin 2011 chez Poly Pékin, a été revendu 20,8 m$ ce 2 juin 2019 par China Guardian. Le prix de cette oeuvre enregistre une croissance de +17 % sur les huit dernières années, soit un rendement annuel moyen de +1,9 %. Un autre travail important, Two Swallows, suggère néanmoins que la cote de Wu Guanzhong a fortement grimpé en ce début d'année 2019. Achetée 7,1 m$ le 3 juin 2011 (à la même vente que Lion grove garden), elle a été revendue 7,8 m$ en décembre 2018, soit une croissance de +9,8 %.

Cézanne et Condo

Les artistes pré-modernes constituent des investissements moins risqués, mais pour lesquels la demande continue de croître de manière constante, offrant des rendements attractifs sur le long terme. Claude Monet et Paul Signac enregistrent tous les deux un nouveau record personnel aux enchères cette année. De même, l'année 2019 se révèle dores et déjà comme la plus faste depuis le début du XXIème siècle au moins pour Paul Cézanne. Sa toile Bouilloire et fruits (c. 1888-90), achetée 29,5 m$ en 1999, a été revendue pour 59,3 m$, ce 13 mai 2019 par Christie's à New York, soit un retour sur investissement moyen annuel de +3,6 % sur 20 ans.

De l'autre côté du spectre, les artistes contemporains offrent des rendements saisissants sur le moyen et le court terme. L'entrée la plus fracassante dans la composition de l'Artprice100© cette année est sans nul doute celle de George Condo. L'artiste américain a vu ses ventes exploser en salles de ventes en 2018 : 78 toiles et 34 dessins vendus pour plus de 63 m$, et sur trois continents (Amérique, Europe et Asie). L'attrait de George Condo est révélé par les reventes rapides de petites œuvres, comme Soft Green Abstraction (1983). Achetée 17 000$ en avril 2017 à Munich, la toile a été revendue 46 000$, un an plus tard, à New York.

Au total, sept changements ont été effectués cette année dans la composition de l'Artprice100©.

Entrées Sorties George Condo Huang Binhong Giorgio Morandi Huang Zhou Robert Motherwell Anish Kapoor Jean-Paul Riopelle Li Keran Rufino Tamayo Xu Beihong Frank Auerbach Pieter Brueghel II Hans Arp Giorgio Chirico

Quatre femmes et deux maîtres anciens

Aucun changement n'est malheureusement à noter du côté des artistes femmes. Cette année encore, quatre d'entre elles seulement entrent dans la composition de l'Artprice100© : la japonaise Yayoi Kusama, l'américaine Joan Mitchell, la française Louise Bourgeois et la britannique Barbara Hepworth. Le poids de Yayoi Kusama dans le portefeuille atteint toutefois 1,3 % aujourd'hui, contre 0,9 % l'an dernier. Son indice de prix personnel a progressé de +20 % sur le S1 2019.

La sortie de Pieter Brueghel II, pour une meilleure liquidité de l'indice des blue-chips du Marché de l'Art, accentue un peu plus encore l'absence des Maîtres Anciens. Les artistes modernes dominent la composition de l'Artprice100© avec 49 % des entrées, suivis par l'art d'après-guerre (29%), l'art contemporain (12%), le XIXème siècle (8%) et enfin … les maîtres anciens avec 2 % seulement.

Composition de l'Artprice100© au premier semestre 2019

Artiste Poids Période

1 Pablo PICASSO (1881-1973) 9,1% Moderne

2 Andy WARHOL (1928-1987) 6,4% Après-Guerre

3 Claude MONET (1840-1926) 4,5% XIXème Siècle

4 QI Baishi (1864-1957) 3,9% Moderne

5 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) 3,7% Contemporain

6 Gerhard RICHTER (1932) 3,3% Après-Guerre

7 ZAO Wou-Ki (1921-2013) 2,9% Après-Guerre

8 FU Baoshi (1904-1965) 2,5% Moderne

9 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) 2,4% Moderne

10 Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 2,2% Moderne

11 Cy TWOMBLY (1928-2011) 2,2% Après-Guerre

12 WU Guanzhong (1919-2010) 2,1% Moderne

13 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) 2,0% Après-Guerre

14 Lucio FONTANA (1899-1968) 1,9% Moderne

15 Alexander CALDER (1898-1976) 1,8% Moderne

16 Marc CHAGALL (1887-1985) 1,8% Moderne

17 Joan MIRO (1893-1983) 1,7% Moderne

18 Willem DE KOONING (1904-1997) 1,7% Moderne

19 Henri MATISSE (1869-1954) 1,5% Moderne

20 Fernand LÉGER (1881-1955) 1,4% Moderne

21 Christopher WOOL (1955) 1,4% Contemporain

22 Yayoi KUSAMA (1929) 1,3% Après-Guerre

23 Jean DUBUFFET (1901-1985) 1,3% Moderne

24 René MAGRITTE (1898-1967) 1,2% Moderne

25 Peter DOIG (1959) 1,2% Contemporain

26 Wassily KANDINSKY (1866-1944) 1,2% Modern

27 Jeff KOONS (1955) 1,2% Contemporain

28 David HOCKNEY (1937) 1,1% Après-Guerre

29 Henry MOORE (1898-1986) 1,0% Moderne

30 LIN Fengmian (1900-1991) 0,9% Moderne

31 CHU Teh-Chun (1920-2014) 0,9% Après-Guerre

32 Paul GAUGUIN (1848-1903) 0,9% XIXème Siècle

33 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) 0,8% XIXème Siècle

34 SAN Yu (1895-1966) 0,8% Moderne

35 Richard PRINCE (1949) 0,8% Contemporain

36 Sigmar POLKE (1941-2010) 0,7% Après-Guerre

37 Joan MITCHELL (1926-1992) 0,7% Après-Guerre

38 PU Ru (1896-1963) 0,7% Moderne

39 Auguste RODIN (1840-1917) 0,7% XIXème Siècle

40 Edgar DEGAS (1834-1917) 0,7% XIXème Siècle

41 Paul CÉZANNE (1839-1906) 0,7% XIXème Siècle

42 Yves KLEIN (1928-1962) 0,6% Après-Guerre

43 Camille PISSARRO (1830-1903) 0,6% XIXème Siècle

44 Richard DIEBENKORN (1922-1993) 0,6% Après-Guerre

45 Ed RUSCHA (1937) 0,6% Après-Guerre

46 Keith HARING (1958-1990) 0,5% Contemporaine

47 Martin KIPPENBERGER (1953-1997) 0,5% Contemporaine

48 Louise BOURGEOIS (1911-2010) 0,5% Modern

49 Alberto BURRI (1915-1995) 0,5% Modern

50 Frank STELLA (1936) 0,5% Après-Guerre

51 Damien HIRST (1965) 0,4% Contemporain

52 Egon SCHIELE (1890-1918) 0,4% Moderne

53 Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938) 0,4% Moderne

54 Georges BRAQUE (1882-1963) 0,4% Moderne

55 Georg BASELITZ (1938) 0,4% Après-Guerre

56 Pierre SOULAGES (1919) 0,4% Moderne

57 Juan GRIS (1887-1927) 0,4% Moderne

58 Salvador DALI (1904-1989) 0,4% Moderne

59 Edvard MUNCH (1863-1944) 0,4% Moderne

60 Paul SIGNAC (1863-1935) 0,4% Moderne

61 DONG Qichang (1555-1636) 0,4% Maître Ancien

62 Fernando BOTERO (1932) 0,4% Après-Guerre

63 WEN Zhengming (1470-1559) 0,4% Maître Ancien

64 George CONDO (1957) 0,4% Contemporain

65 Sam FRANCIS (1923-1994) 0,4% Après-Guerre

66 Alighiero BOETTI (1940-1994) 0,4% Après-Guerre

67 Bernard BUFFET (1928-1999) 0,4% Après-Guerre

68 Max ERNST (1891-1976) 0,4% Moderne

69 Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) 0,4% Après-Guerre

70 CHEN Yifei (1946-2005) 0,3% Contemporain

71 Maurice DE VLAMINCK (1876-1958) 0,3% Moderne

72 Barbara HEPWORTH (1903-1975) 0,3% Moderne

73 Pierre BONNARD (1867-1947) 0,3% Moderne

74 Donald JUDD (1928-1994) 0,3% Après-Guerre

75 Max BECKMANN (1884-1950) 0,3% Moderne

76 Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 0,3% Moderne

77 Alfred SISLEY (1839-1899) 0,3% XIXème Siècle

78 Laurence Stephen LOWRY (1887-1976) 0,3% Moderne

79 Morton Wayne THIEBAUD (1920) 0,3% Après-Guerre

80 Nicolas DE STAËL (1914-1955) 0,3% Moderne

81 Enrico CASTELLANI (1930-2017) 0,3% Après-Guerre

82 Anselm KIEFER (1945) 0,3% Contemporain

83 Michelangelo PISTOLETTO (1933) 0,3% Après-Guerre

84 GUAN Liang (1900-1986) 0,3% Moderne

85 Kees VAN DONGEN (1877-1968) 0,3% Moderne

86 Francis PICABIA (1879-1953) 0,3% Moderne

87 Piero MANZONI (1933-1963) 0,3% Après-Guerre

88 Tom WESSELMANN (1931-2004) 0,3% Après-Guerre

89 Giorgio MORANDI (1890-1964) 0,3% Moderne

90 Günther UECKER (1930) 0,2% Après-Guerre

91 Josef ALBERS (1888-1976) 0,2% Moderne

92 Robert MOTHERWELL (1915-1991) 0,2% Moderne

93 Rufino TAMAYO (1899-1991) 0,2% Moderne

94 Hans ARP (1886-1966) 0,2% Moderne

95 Emil NOLDE (1867-1956) 0,2% Moderne

96 Paul KLEE (1879-1940) 0,2% Moderne

97 Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002) 0,2% Après-Guerre

98 Alexej VON JAWLENSKY (1864-1941) 0,2% Moderne

99 Albert OEHLEN (1954) 0,2% Contemporain

100 Frank AUERBACH (1931) 0,2% Après-Guerre

