Beijing (Pékin) - Marché de l'Art : Artprice lance en Chine le 1er Janvier 2019 ses abonnements via le site Artron.net

Beijing (Pékin) - Artprice, suite à différentes dates invoquées par des tiers, se doit de préciser ce 18 décembre que le démarrage officiel de la commercialisation des abonnements Artprice en Chine est fixé le 1er Janvier 2019 (jour non férié en Chine) avec son fidèle partenaire institutionnel Artron depuis 9 ans.

Artprice sera notamment sur la home page principale d'Artron.net sur l'emplacement premium à côté du logo Artron, voir image twitter (source Artron) : https://twitter.com/artpricedotcom/status/1074943649929138176

Artron.net est le premier site Web d'art mondial avec 5,4 milliards de visites/an.

Artprice qui possède son propre compte chinois WeChat constate selon les chiffres WeChat que le montant de l'achat immédiat débité sur le compte de l'utilisateur WeChat (QR Code) est crédité en temps réel sur les comptes bancaires d'Artprice. C'est une pratique usuelle quotidienne pour les 988 millions d'utilisateurs WeChat en Chine.

Pour répondre à 100 % aux besoins de paiements des internautes chinois, Artprice propose également la plateforme Alipay qu'elle a développée, lui permettant ainsi de toucher 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde avec 300 millions de transactions quotidiennes qui sont comptabilisées. (Source Alipay - Alibaba Group)

Alipay est aussi une solution de paiement réelle fonctionnant sur un système de QR Code. Le vendeur propose son QRcode personnel, l'acheteur scanne ce QRcode avec son mobile et accepte la transaction. Le paiement est effectué instantanément et la facture arrive par email ou sms.

A ce titre, Artprice au regard du contrat historique et des 10 accords de principe projette raisonnablement dès 2019 la multiplication de son chiffre d'affaires en fonction

des chiffres clés du groupe Artron de décembre 2018, 3 millions de membres professionnels, 5,4 milliards de visites / an, premier site Web d'art mondial, premier imprimeur de livres d'Art au monde.

Dès fin janvier 2019, Artprice communiquera le trend (la projection) de son chiffre d'affaires pour 2019.

En 9 ans, Artprice a traduit intégralement en mandarin plusieurs centaines de millions de data issues de ses banques de données. L'ergonomie informatique développée par Artprice spécifique à la Chine et aux smartphones est faite pour l'Internet mobile (88% des internautes chinois) qui est très répandu avec 1,1 milliard d'utilisateurs 4G en juin 2018 (Source INA).

thierry Ehrmann PDG Fondateur d'Artprice : "Comme précédemment annoncé, plusieurs vidéos produites par Artron restituent au-delà des alliances capitalistiques et économiques la fusion culturelle des deux groupes. Cette courte vidéo restitue fidèlement le témoignage d'Artron sur Artprice."

https://vimeo.com/305021641

Si l'État-major d'Artprice et son Président thierry Ehrmann se sont déplacés pendant plusieurs jours à Pékin, au siège social d'Artron, c'est pour accélérer et concrétiser au plus vite, pour ses actionnaires, les accords mis en place dont découleront obligatoirement les perspectives économiques très positives, principalement en termes de chiffre d'affaires et d'extension du fichier clients dès le 1 janvier 2019.

Il faut tout d'abord souligner l'accueil respectueux, chaleureux et fidèle d'Artron, en particulier de son Président Wan Jie, qui a présenté à Artprice les responsables institutionnels chinois au plus haut niveau, les principaux acteurs du Marché de l'Art chinois et l'ensemble des 3500 collaborateurs d'Artron.

Toutes ces mises en relation physique permettent à Artprice de décrypter au plus vite et de manière optimale ce nouveau territoire pour faire exploser cette croissance, que représente la Chine pour Artprice. En 2018, la Chine comptait pour 45 % des échanges en ligne mondiaux, réalisant 12 fois plus de transactions en ligne que les USA. La Chine a l'immense avantage sur l'Occident de construire son économie de marché directement sur la base d'Internet (Source GEAB/LEAP 2020).

De même, M. Wan Jie, Président d'Artron, incontestablement l'acteur le plus puissant du Marché de l'Art en Chine par l'empire qu'il a fondé, a réitéré, devant ses Vice-Présidents et l'ensemble de ses cadres supérieurs, son amitié indéfectible et sa fidélité dans les relations qu'il entretient personnellement avec thierry Ehrmann, Président d'Artprice.

Ce fait mérite d'être souligné car ce protocole est extrêmement rare dans la coutume chinoise.

C'est un nouveau marché fascinant et incontournable pour Artprice puisque la Chine s'est installée en Leader du Marché de l'Art mondial cette décennie.

L'internet mobile est aussi très bien développé, avec 1,1 milliards d'utilisateurs 4G en juin 2018. Grâce au plan gouvernemental Made in China, la Chine est en train de se hisser au premier rang au niveau de la technologie 5G. (Source INA).

En 2017, l'économie numérique chinoise comptait pour près de 33 % du PIB national Dans ce contexte, la place accordée aux entreprises en tant que catalyseurs de l'innovation est essentielle : les acteurs économiques et industriels sont associés intimement à l'État dans la transformation de la Chine en une société de l'information. Ainsi, en 2017, l'économie numérique chinoise comptait pour près de 33 % du PIB national. (source INA)

copyright ©2018 thierry Ehrmann

Au sujet d'Artron :

« Artron Art Group (Artron), un vaste groupe de l'industrie culturelle, s'est engagé à hériter, à améliorer et à diffuser la valeur de l'art. Sur les bases de données artistiques abondantes, Artron fournit aux professionnels de l'industrie de l'art et aux amateurs d'art un service professionnel et une expérience de produits de qualité grâce à des applications informatiques intégrées, une science numérique avancée et des matériaux et métiers innovants. Artron est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial. C'est le premier choix des professionnels de l'art, des investisseurs et des adeptes d'entrer dans le monde de l'art. Artron fête ses 25 ans. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année ses 25 ans. »

Toujours selon le Groupe Artron, « Après 9 ans de coopération, Artron et Artprice ont amélioré leur coopération dans le domaine des marchés de l'art chinois et occidental. Les Fondateurs et les présidents des deux sociétés, m. Wan Jie et m. Thierry Ehrmann, avec leur enthousiasme pour l'art, créeront une "route de la soie" reliant les marchés de l'art chinois et occidental sur le principe du respect et de la coopération mutuels. Les deux parties vont construire une plate-Forme mondiale, diversifiée et professionnelle d'échange de marchés de l'art, qui favorisera en fin de compte le développement durable du marché mondial de l'art. »

thierry Ehrmann Président et fondateur d'Artprice : "Au-delà d'un contrat et d'accords historiques développés précédemment sur 10 points, Artprice constate notamment au regard de la vidéo (3,6 millions de vues) https://www.facebook.com/228501370495445/posts/2201077099904519

que c'est bel et bien non seulement un choc majeur pour l'Histoire du Marché de l'Art mais aussi selon les historiens et institutionnels de l'Art un apport sans précédent dans l'Histoire de l'Art.

La logique des chiffres certifiés d'Artron mettent en lumière l'impact sans précédent attendu sur le périmètre économique d'Artprice dès l'exercice 2019.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF .

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,4 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,5 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56340-artprice-et-artron-mise-a-jour-18-12-2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews