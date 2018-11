Beijing (Pékin) – Si l'État-major d'Artprice et son Président thierry Ehrmann se sont déplacés pendant plusieurs jours à Pékin, au siège social d'Artron, c'est pour accélérer et concrétiser au plus vite, pour les actionnaires d'Artprice, les accords mis en place dont découleront obligatoirement les perspectives économiques très positives attendues, principalement en termes de chiffre d'affaires et d'extension du fichier clients.

Il faut tout d'abord souligner l'accueil respectueux, chaleureux et fidèle d'Artron, en particulier de son Président Wan Jie, qui a présenté à Artprice les responsables institutionnels chinois au plus haut niveau, les principaux acteurs du Marché de l'Art chinois et l'ensemble des 3500 collaborateurs d'Artron.

Toutes ces mises en relation physique permettent à Artprice de décrypter au plus vite et de manière optimale ce nouveau marché pour faire exploser la croissance de son CA, que représente la Chine pour Artprice.

En 2018, la Chine comptait pour 45 % des échanges en ligne mondiaux, réalisant 12 fois plus de transactions en ligne que les USA. La Chine a l'immense avantage sur l'Occident de construire son économie de marché directement sur la base d'Internet (Source GEAB/LEAP 2020).

De même, M. Wan Jie, Président d'Artron, incontestablement l'acteur le plus puissant du Marché de l'Art en Chine par l'empire qu'il a fondé, a réitéré, devant ses Vice-Présidents et l'ensemble de ses cadres supérieurs, son amitié indéfectible et sa fidélité dans les relations qu'il entretient personnellement avec thierry Ehrmann, Président d'Artprice.

Ce fait mérite d'être souligné car ce protocole est extrêmement rare dans la coutume chinoise.

C'est un nouveau marché fascinant et incontournable pour Artprice puisque la Chine s'est installée en Leader du Marché de l'Art mondial cette décennie, tel qu'annoncé la première fois par Artprice en 2009.

La Chine nourrit de grandes ambitions :

« La Chine, le géant qui veut dominer le Monde » titrait Challenges la semaine dernière. La Chine accélère encore avec son plan « Made in China 2025 » et ses « Nouvelles routes de la Soie ».

En tant qu'entreprise mondiale, Artprice se devait de réussir son implantation en Chine qui est désormais le dernier eldorado pour les groupes dont les marchés sont globaux.

thierry Ehrmann, PDG Fondateur d'Artprice : « Cette montée en puissance, cet appétit insatiable et cette volonté de leadership, cela fait longtemps que je les ai anticipés ! D'abord, en 9 ans, Artprice a traduit intégralement en mandarin plusieurs centaines de millions de data issues de ses banques de données mais, si vous êtes observateurs, voilà près de 30 ans que vous avez pu constater la présence de milliers d'oeuvres d'Art, de mes sculptures et peintures reprenant la culture et l'Histoire millénaires de la Chine dans notre siège social, le célèbre Musée d'Art Contemporain L'Organe, à La Demeure du Chaos / The Abode of Chaos dixit The New York Times. »

« Si certains s'étonnent aujourd'hui de voir la Chine prendre peu à peu la place de première puissance économique, ce n'est pas mon cas ! Et vraiment, nous aurions été dans l'erreur fatale si Artprice n'avait pas pénétré la Chine par la grande porte, avec l'humilité qui a fait défaut à de nombreux groupes occidentaux cotés en Bourse. En cela, je remercie encore une fois Wan Jie, Président d'Artron, ainsi que tous ses collaborateurs qui ont rendu possible cette prouesse après 9 ans d'étroite collaboration ! ».

En effet, grâce aux conseils avisés d'Artron, Artprice satisfait en tous points au cahier des charges du grand firewall chinois « Grande Muraille Electronique » et ses conditions : Loi CL97 (1997) et suivantes ainsi que le protocole Golden Shield (1998).

Pour se conformer à la Loi CL97, Artprice a donc réécrit durant 2 ans l'ensemble de ses codes informatiques ainsi que ses banques de données en supprimant notamment les codes sources de sociétés de droit américain et européen dont les lignes de codes incluent, entre autres, des cookies, balises, Métadonnées ou Backdoors.

Depuis ce lundi matin, Artprice est une des seules sociétés occidentales à posséder un site WeChat réservé aux sociétés de droit chinois qui touche plus de 1,8 milliard d'internautes chinois dans le monde.

Les chiffres de la Chine donnent le vertige : plus de 1,4 milliard d'habitants, 5 fois la population des USA, un PIB en croissance de 6,5% cette année et, concernant spécifiquement Artprice, un Marché de l'Art aux dimensions démesurées avec un réservoir d'artistes vivants (1 million d'artistes pour la Chine et 120 000 artistes pour les USA et l'Europe réunis) et d'œuvres d'art pratiquement infini, avec des dizaines de millions d'amateurs, collectionneurs, professionnels de l'Art, clients d'Artron qui sont autant de clients potentiels pour Artprice.

Le titre du communiqué d'Artron : « Artron and Artprice teamed up to create art 'silk road' » label étatique Chinois prend tout son sens. La Nouvelle Route de la Soie est la stratégie de la Chine (Soft Power) appelée OBOR en anglais pour conquérir le monde économiquement.

L'auteur de cette initiative est la Chine : la première puissance économique en PIB-PPA en 2017, selon le FMI, la Banque mondiale et le rapport de la CIA World FBK. Selon CNN, ce projet englobe 68 pays représentant 4,4 milliards d'habitants et 62 % du PIB mondial.

Artron est une entreprise très puissante, un univers incontournable en Chine, pour peu qu'on s'intéresse à l'Art en général. Artron est non seulement le 1er éditeur de beaux livres d'Art dans le monde et catalogues de ventes aux enchères avec plus de 400 millions d'imprimés mais aussi un vaste laboratoire scientifique réparti entre Beijing (Pékin), Shanghai et Shenzhen, dont le degré de connaissance excède sans contestation les fleurons de la Silicon Valley sur ses domaines.

Le processus de numérisation en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en mixed reality atteint un niveau de connaissances au plus haut niveau mondial. Plus de 800 prix d'excellence et Awards viennent certifier cette démarche scientifique et culturelle.

Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Elle compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial. C'est le premier choix des professionnels de l'art, des investisseurs et des collectionneurs et amateurs d'art. Fondé en 1993, Artron Art Group fête cette année ses 25 ans.

L'implication d'Artron et de son Président M. Wan Jie dans l'Art en Chine ne souffre d'aucune contestation. M. Wan Jie est, entre autres, le protecteur de la célèbre Factory 798 à Beijing (Pékin), reconnue mondialement, et qu'il a présenté à l'État-major d'Artprice.

M. Wan Jie est aussi Vice-Président et Fondateur de l'Institut de la célèbre Cité Interdite, où les deux Présidents ont pu accéder à des espaces étatiques interdits au public.

thierry Ehrmann, Président d'Artprice, a pu constater l'implication et le mécénat de son homologue M. Wan Jie sur la protection et la diffusion des chefs d'oeuvres millénaires de l'Art Chinois dans les greniers impériaux qu'il restitue au peuple grâce aux avancées scientifiques d'Artron, à l'Internet très haut débit permettant ainsi de contempler ces chefs d'oeuvres de l'humanité en réalité virtuelle, avec le soutien de l'État chinois.

Lors de ce déplacement, l'État-major d'Artprice a fait d'inoubliables rencontres avec des artistes chinois mondialement renommés comme notamment Fang Lijun (né en 1963) 623ème/700 000 en 2018 et Zhang Xiaogang (né en 1958) 121ème/700 000 artistes en 2018 dans le classement Artprice.

L'agence de presse d'Artprice, ArtMarketInsight, va produire en chinois et en anglais, avec les rédacteurs d'Artron, une trentaine de dépêches quotidiennes permettant ainsi de fusionner en connaissances le Marché de l'Art chinois et occidental.

Ces nombreux déplacements et rencontres ont permis à Artprice de valider concrètement la puissance de la Chine, avec une Histoire de plus de 4000 ans, dotée d'une avance incroyable sur l'Occident au niveau de la technologie, balayant d'un revers de la main les visions ignorantes sur l'Empire chinois.

La lecture géopolitique ne se mesure pas qu'en pourcentage du PIB consacré au budget de l'armement mais bel et bien en termes d'histoire dans le temps et du choc des civilisations protagonistes.

Le Soft Power qu'exerce la Chine se porte entre autres sur le Marché de l'Art où l'alliance Artprice / Artron s'inscrit dans le plan « belt and road initiative » BRI, lancé par Xi Jinping en 2013, connu en Europe sous le nom de « Route de la Soie ». Selon CNN, ce projet englobe 68 pays représentant 4,8 milliards d'habitants et 62% du PIB mondial avec un investissement voisin de 8000 milliards de dollars.

Concrètement pour Artprice, c'est un grand honneur d'avoir été choisie par Artron et son Président M. Wan Jie. Artron considère le travail d'Artprice et plébiscite sa place de Leader Mondial de l'Information sur le Marché de l'Art. C'est pour cela que les abonnements d'Artprice vont être distribués en Chine, avec un potentiel énorme de nouveaux clients. Les données d'Artprice vont contribuer ainsi à la fluidité du Marché de l'Art chinois, et asiatique plus largement, sachant que la Grande Asie va peser 70% du Marché de l'Art dès 2019.

Selon Artron, seule l'expertise économétrique d'Artprice (associée à Artron) va pouvoir donner une fluidité extraordinaire au Marché de l'Art en Chine sur les différentes provinces et régions autonomes et satisfaire les autorités fiscales, administratives et douanières.

Cette demande, d'après Artron et son Président Wan Jie, est colossale et seul un tiers certificateur comme Artprice, Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, faisant autorité dans le monde, peut la satisfaire en toute légitimité.

C'est l'exemple type d'un marché intérieur que seul un acteur central du marché de l'Art chinois connaît. Cette information capitale n'est jamais sortie par voie de presse et/ou n'a jamais été commentée par des économistes, des journalistes et des sociologues.

Pour information, les provinces de Chine sont la plus haute division administrative en République populaire de Chine. Il existe trente-quatre divisions de cette sorte, réparties en vingt-trois provinces, quatre municipalités, cinq régions autonomes et deux régions administratives spéciales.

Les abonnements Artprice vendus en exclusivité par Artron en Chine pourront ainsi toucher directement le cœur de cible et le client final. De même, Artprice va être, dans quelques jours, accessible via la home page d'Artron.Net et de tous les réseaux sociaux chinois où Artron est omniprésent.

Par l'intermédiaire de M. Wan Jie, Président d'Artron, Artprice a noué très rapidement des contacts commerciaux pour le moins prometteurs comme par exemple celui avec la Présidente de China Guardian, première Maison de Ventes chinoise, cotée en Bourse, très demandeuse des abonnements Artprice haut de gamme pour sa clientèle VIP et de l'analyse mensuelle d'Artprice pour son groupe.

Grâce à la technologie unique d'Artron dans le domaine de la numérisation de parchemins, manuscrits et catalogues de collections du siècle dernier, Artprice va enfin pouvoir proposer à tous ses clients des données à très forte valeur ajoutée, comme par exemple les centaines de milliers de notes manuscrites d'Hippolyte Mireur et des différents fonds documentaires d'Artprice antérieur au XVIIème siècle, trop fragiles jusqu'à présent pour supporter des manipulations de scannérisation avec les appareils de numérisation occidentaux.

Avec cette avancée majeure, Artprice va considérablement renforcer sa place de Leader Mondial de l'Information sur le Marché de l'Art.

Artprice peut voir, en 2019, son chiffre d'affaires et son résultat très largement se multiplier, compte-tenu du potentiel de nouveaux clients possibles en Chine, dans le contexte de cette alliance hors-normes avec Artron.

Pour le lancement et la commercialisation de ses services et bases de données en Chine, Artprice va bénéficier de toute la logistique d'Artron, en matière de communication sur Internet et dans le monde physique, grâce à sa puissance, sa notoriété et ses innombrables réseaux électroniques et/ou commerciaux dans l'ensemble de la Grande Asie.

Dans cette optique, Artprice, avec le concours d'Artron, vient de passer 125 millions de ses données dans la monnaie chinoise, le Renminbi (RMB) avec le taux de change au jour le jour sur l'historique des adjudications. Cela pour faciliter bien évidemment la concrétisation de l'achat de ses données par sa nouvelle clientèle chinoise présentée par Artron. Cette clientèle captive est très habituée à l'utilisation d'Alipay et de WeChat (1,8 milliard d'utilisateurs) qui sont des plateformes de paiement instantané chinoises (QR Code en mode kiosque débitant de suite le client Chinois au profit d'Artprice) obligatoires pour l'acheteur chinois.

Des séances de travail en commun et de la constitution d'équipes Artprice / Artron ayant les mêmes fonctions émergent de très nombreuses synergies. Compte tenu de l'ampleur des opérations stratégiques, capitalistiques et économiques avec Artron, un Président exécutif Artprice pour la Chine et plus généralement pour la Grande Asie, résidera à Beijing (Pékin), au plus près des équipes d'Artron.

Cette stratégie vise à accélérer les différents processus en cours. Ce choix mûrement réfléchi s'opère avec une grande maturité et un consensus unanime au sein du Groupe Artprice et de sa maison-mère Groupe Serveur, pionnier des banques de données sur Internet depuis 1987.

Cela permettra, entre autres, de coordonner plus facilement les actions communes d'Artron et Artprice.

Les objectifs d'Artron sont clairs et sans la moindre ambiguïté.

M. Wan Jie : « Les Fondateurs et les présidents des deux sociétés, M. thierry Ehrmann et moi-même, avec notre enthousiasme pour l'art, créerons une "Route de la Soie" reliant les marchés de l'art chinois et occidental sur le principe du respect et de la coopération mutuels. »

« Les deux parties vont construire une plate-forme mondiale, diversifiée et professionnelle d'échange dans le marché de l'art, qui favorisera en fin de compte le développement durable du marché mondial de l'art. »

En cela, Artprice verra sa Place de Marché Normalisée® accueillir des millions d'œuvres d'artistes chinois, fournies par Artron, engendrant donc un véritable choc pour le Marché de l'Art mondial par le montant global des œuvres en ligne.

Le Président Fondateur d'Artron, M. Wan Jie, a tout de suite saisi la pertinence et la force incontestable des DNS artmarket.com .net et .org possédés par Artprice et qui absorbent le plus légalement des millions de requêtes/mois sur la demande générique « Art Market » sur Google.com.

Artmarket.com .net et .org sont donc l'atout maître sur Internet pour capter le Marché de l'Art Mondial.

Artmarket.com est Numéro 1 sur 1,82 milliard de résultats sur Google.com (toutes langues confondues), selon le constat d'Huissier du 05/11/2018 (SCP Pons-Mergui), pour pénétrer l'Occident et pousser par Artprice le million d'artistes chinois et leurs dizaines de millions d'œuvres déjà hébergées par Artron.

Compte-tenu du changement radical de périmètre attendu, Artprice s'oriente naturellement, par rapport à son projet d'IPO, vers une introduction de sa filiale artmarket.com, sa Place de Marché Normalisée®, sur une place Boursière Chinoise (Shanghai, Hong Kong, Shenzhen…) et non sur un marché anglo-saxon comme initialement prévu.

thierry Ehrmann : « Artprice devrait vivre en 2019 une Histoire exceptionnelle, celle que nous nouons avec Artron, pour le Marché de l'Art mondial et nos fidèles actionnaires. Je suis particulièrement satisfait d'avoir opté depuis longtemps pour une stratégie basée sur l'avènement économique de la Chine ».

« Pour information, j'avais 25 ans lors de mon premier voyage en Chine, j'en ai 56 aujourd'hui, soit plus de 30 ans d'apprentissage patient de l'Empire du Milieu. Au-delà de cette satisfaction, j'ai celle d'avoir rencontré en la personne de Wan Jie, un Président fondateur avec lequel je partage la même vision de la démocratisation et de la propagation de l'Art dans le Monde. La longue marche d'Artprice atteint ses objectifs pour les actionnaires et le marché. »

Très prochainement, un documentaire vidéo conséquent réalisé par Artron témoignera de toutes les rencontres, discussions et accords entre les équipes d'Artprice et d'Artron à Beijing (Pékin) tels que décrits sommairement dans ce communiqué. Il permettra aussi au lectorat occidental de découvrir par la force de l'image, la démarche scientifique au plus haut niveau d'Artron et sa puissance économique dans la Grande Asie.

