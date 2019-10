L'Assemblée Générale Extraordinaire d'Artprice s'est réunie à son siège social le 30 septembre 2019 à 17h00. Elle a été présidée par Monsieur Thierry EHRMANN, Président Directeur Général.

L'ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Artprice, qui s'est réunie le 30 septembre 2019 au siège social, représentait 32,18 % des titres de la société et 48,19 % des droits de vote.

Le Président a rappelé l'ordre du jour, à savoir :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,

- Modification de la dénomination sociale,

- Modification de l'objet social,

- Modification corrélative des statuts,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les résolutions mises au vote ont été adoptées de la manière suivante :

VPC PRESENTS et REPRESENTES TOTAL ACTIONS 57 927 2 082 703 2 140 630 VOIX 57 928 4 160 325 4 218 253 1ère résolution AGE P 57 928 4 160 325 4 218 253 C 0 0 2ème résolution AGE P 57 928 4 160 325 4 218 253 C 0 0 3ème résolution AGE P 57 928 4 160 325 4 218 253 C 0 0 4ème résolution AGE P 57 928 4 160 325 4 218 253 C 0 0

Monsieur Thierry Ehrmann, Président de l'Assemblée Générale, a ensuite acté la fin de la séance et a remercié l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote. Il remercie le collège des Commissaires aux comptes, les Conseils extérieurs dont l'Huissier de justice qui permet d'assurer la parfaite régularité de l'Assemblée Générale.

Droits de vote

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de Commerce, la société ARTPRICE informe ses actionnaires qu'au 30 septembre 2019, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale, le nombre de droits de vote s'élevait à 8 753 095.

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde.

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice

Sommaire des communiqués d'Artprice

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook et Twitter

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos

