Compte rendu de l'Assemblée Générale MIXTE

d'Artprice DU 28 JUIN 2019 :

L'Assemblée Générale Mixte d'Artprice s'est réunie à son siège social le 28 juin 2019 à 17h00. Elle a été présidée par Monsieur Thierry EHRMANN, Président Directeur Général.

L'ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Mixte d'Artprice, qui s'est réunie le 28 juin 2019 au siège social, représentait 33,05 % des titres de la société et 48,88 % des droits de vote.

Le Président a rappelé l'ordre du jour, à savoir :

ORDRE DU JOUR DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2018,

Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice,

Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes consolidés clos le 31 décembre 2018,

Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice,

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 208, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,

Affectation du résultat de l'exercice,

Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise,

Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Conseil sur le Gouvernement d'Entreprise,

Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations réalisées au titre des options de souscriptions ou d'achat d'actions visées par l'article 225-184 du Code de Commerce,

Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et décision à cet égard,

Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration,

Renouvellement du mandat d'un administrateur,

Questions diverses.

ORDRE DU JOUR DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'autorisation à donner au Conseil d'Administration de procéder à une augmentation du capital par attribution gratuite d'actions réservée aux mandataires sociaux et membre du personnel,

Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,

Autorisation à donner au Conseil d'Administration de procéder à une augmentation du capital par attribution gratuite d'actions réservée aux mandataires sociaux et membre du personnel ; pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration à cet effet,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les résolutions de l'Assemblée concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés, l'affectation du résultat de l'exercice, la gouvernance d'entreprise, les opérations réalisées au titre des options de souscription ou d'achat d'actions, les conventions réglementées, la fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration, l'autorisation donnée au Conseil d'Administration, en application des articles L225-197-1 à L225-197-5 du code du commerce, d'augmenter le capital social par l'émission d'actions attribuées gratuitement, et le pouvoir au porteur de copies pour remplir toutes les formalités de droit ont ensuite été soumises aux votes des actionnaires et adoptées. Le Président a informé l'Assemblée du souhait exprimé par Monsieur Kurt EHRMANN, par courrier du 25 juin 2019, de ne pas renouveler son mandat d'administrateur au sein d'Artprice du fait de ses obligations personnelle et professionnelle, la résolution relative au renouvellement de son mandat a été rejetée.

Les résolutions mises au vote ont été adoptées de la manière suivante :

VPC PRESENTS ET REPRESENTES TOTAL ACTIONS 109 737 2 088 605 2 198 342 VOIX 109 738 4 168 376 4 278 114 1 AGO P 109 736 4 168 376 4 278 112 C 2 2 2 AGO P 109 738 4 168 376 4 278 114 C 0 0 3 AGO P 109 738 4 168 376 4 278 114 C 0 0 4 AGO P 109 738 4 168 376 4 278 114 C 0 0 5 AGO P 109 738 4 168 376 4 278 114 C 0 0 6 AGO P 29 650 149 184 178 834 C 80 088 80 088 7 AGO P 29 738 4 168 376 4 198 114 C 80 000 80 000 8 AGO P 29 650 29 650 C 80 088 4 168 376 4 248 464 9 AGE P 26 736 4 168 376 4 195 112 C 83 002 83 002 10 AGE P 109 738 4 168 376 4 278 114 C 0 0

Monsieur Thierry Ehrmann, Président de l'Assemblée Générale, a ensuite acté la fin de la séance et a remercié l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant exprimé leur soutien quant à la gestion de la société, son activité durant l'exercice clos et ses projets. Il remercie le collège des Commissaires aux comptes, les Conseils extérieurs dont l'Huissier de justice qui permet d'assurer la parfaite régularité de l'Assemblée Générale, comme chaque année.

Droits de vote

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de Commerce, la société ARTPRICE informe ses actionnaires qu'au 28 juin 2019, date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale, le nombre de droits de vote s'élevait à 8 753 095.

Lors de l'AG, thierry Ehrmann, Fondateur et PDG d'Artprice, a fait une synthèse de l'état du Marché de l'Art et des perspectives d'Artprice avec le projet d'IPO d'Artmarket.com

thierry Ehrmann remercie les actionnaires d'Artprice de leur présence à l'AG du 28 juin 2019 et leur propose une synthèse de l'état du Marché de l'Art et des perspectives d'Artprice avec le projet d'IPO d'Artmarket.com.

Tout d'abord, le Marché de l'Art est devenu un marché efficient et liquide, offrant une véritable alternative aux investisseurs dépités par des rendements pour le moins faibles, quand ils ne sont pas négatifs. Un comble quand il s'agit de faire fructifier son épargne ou son capital.

Ce n'est pas donc pas par hasard que les appétits s'aiguisent autour des acteurs principaux du Marché de l'Art mais bien sous l'effet d'une logique industrielle numérique des plus pragmatiques.

À cet effet, Artprice a rappelé les chiffres-clés : depuis 2000, le Marché de l'Art a progressé de 450% avec 1800% de progression pour l'Art Contemporain. Sur cette même période 2000 / 2018, entre récession, déflation et taux négatifs, le Marché de l'Art a surperformé avec un rendement annuel de 7%. Sur 18 années, l'Artprice100® affiche une progression de +360 %, soit un rendement annuel moyen de +8,9%.

Pendant l'AG, les actionnaires ont posé plusieurs questions auxquelles thierry Ehrmann, Fondateur et Président d'Artprice, a répondu.

Première question des actionnaires : l'offre faite sur Sotheby's a-t-elle un impact pour Artprice et son projet d'IPO ?

Pour thierry Ehrmann, la réponse est oui, l'impact positif est là et ses conséquences sont très importantes : un véritable vent de folie tourne autour de Sotheby's depuis deux semaines avec des enchères qui pourraient monter, sachant que l'occasion ne se représentera pas. Chacun veut en prendre le contrôle et rafler la mise.

Si Patrick Drahi a proposé une offre à 57$ l'action, valorisant au passage Sotheby's à 3,7 milliards de dollars, de solides rumeurs se propagent dans les milieux initiés autour de possibles contre-offres venant notamment de Taikang Asset Management (Chine), qui possède déjà 17% de la célèbre Maison de Ventes ainsi qu'une participation dans l'une des principales Maisons de Ventes chinoise Poly Auction.

thierry Ehrmann poursuit : Le Marché de l'Art, comme la plupart des marchés, ne peut faire l'économie de la mutation vers le numérique. Le nouvel acheteur de Sotheby's est un homme d'affaires et scientifique issu des télécommunications et propriétaire de nombreux Networks. Aucun doute que sa culture numérique se répercutera très vite sur le fonctionnement de Sotheby's, qui tentera très certainement de réaliser l'objectif de passer brutalement devant Christie's.

Nous assistons donc à l'embrasement numérique du Marché de l'Art car ce dernier, comme l'ont toujours déclaré Artprice et son Président, est pratiquement l'unique secteur économique qui a des décennies de retard en matière de culture numérique et Internet. Du jamais vu de mémoire d'économistes et de sociologues.

Deuxième question des actionnaires : où en est l'avancement du projet d'IPO de Artmarket.com ?

La réponse d'Artprice est claire : cet embrasement numérique notamment avec Sotheby's constitue le bon signal de départ du projet de l'IPO d'Artmarket.com qui, chaque semaine, se construit peu à peu, avec patience, mais sûrement, par des ralliements d'acteurs du Marché de l'Art qui veulent rattraper le temps perdu et acquérir leur ticket de l'ère numérique, vital pour leur avenir. L'objectif est simple: Artprice a la pleine capacité à devenir la première Maison de Ventes numérique avec le fichier acheteurs/vendeurs le plus exhaustif du monde et aussi le plus qualifié en provenance des 4,5 millions de clients d'Artprice, déjà constitué en 20 ans.

Troisième question des actionnaires : quelle sera la stratégie du projet d'IPO d'Artmarket.com ?

Artprice répond à ses actionnaires que la construction qu'elle recherche est la suivante : le placement des lignes du futur Book doit se constituer, avant tout, avec des Maisons de Ventes partenaires d'Artprice qui veulent acheter l'assurance de leur pérennité dans un monde 100% numérique où les acteurs du Marché de l'Art ont 30 ans de retard en matière de culture numérique et Internet. L'état des lieux informatique est tout bonnement édifiant avec des infrastructures littéralement figées aux années 90.

À ce titre, Artprice a réaffirmé à l'AG son projet d'IPO d'Artmarket.com, sa Place de Marché Normalisé à prix fixe et aux enchères, dans la Grande Asie dans laquelle tous les éléments économiques sont réunis pour contribuer à une IPO spectaculaire sans troubles géopolitiques majeurs.

La quatrième question des actionnaires : comment Artprice gère le conflit USA / Chine ?

Artprice fait le pari risqué de croire que la crise majeure USA / Chine va s'éteindre peu à peu car aucun des protagonistes n'est gagnant à moyen terme. Ceci dit, Artprice fait preuve de diplomatie et de patience pour ses deux marchés de prédilection avec en mémoire le fait que les USA demeurent très importants pour sa stratégie globale et la protection de ses actifs dans Artprice Inc. (USA). Il est dans l'intérêt des actionnaires et d'Artprice d'éviter tout conflit, en ne prenant pas partie pour l'une ou l'autre de ces deux puissances.

Une grande partie des ressources humaines du groupe Artprice est affectée, depuis le discours du Président Chinois Xi Jinping le 18 décembre 2018 et les échanges tendus entre ce dernier et le Président Américain Donald Trump. Artprice s'efforce de maintenir ses excellentes relations de longue date avec ces deux pays protagonistes. Pour cela, Artprice s'est entourée de conseillers et d'intervenants de très haut niveau qui sont aptes à gérer cette situation de crise jamais vue depuis la crise des missiles de Cuba.

Cinquième question des actionnaires : quels sont les chiffres d'Artmarket.com ?

Pour rappel, Artmarket.com est Numéro 1 sur 1,82 milliard de résultats sur Google.com (toutes langues confondues), sur la requête « Art market », constat d'Huissier du 05/11/2018 (SCP Pons-Mergui).

Ceci constitue un nouvel avantage aux actifs déjà acquis par Artprice en 9 ans en ajoutant, pour pénétrer l'Occident, poussé par Artprice, les 1,2 million d'artistes contemporains chinois et leurs dizaines de millions d'œuvres déjà hébergées en partie chez Artron.

De plus, cette appellation est le titre universel depuis 45 ans que reprennent à 100% tous les journaux économiques, financiers et artistiques pour parler du Marché de l'Art comme le Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times, The Art Newspaper, The Guardian, etc …

Question suivante des actionnaires : quel est le vrai marché d'Artprice en 2019 et son potentiel futur ?

Le Marché de l'Art est passé de 500 000 collectionneurs de l'après-guerre à 120 millions d'Art Consumers désormais à 100% sur Internet, avec de surcroît 3 millions de professionnels de l'art et d'institutionnels, eux aussi sur Internet. L'Industrie Muséale, qui compte 700 musées de plus chaque année, impacte significativement le Marché de l'Art car elle absorbe tous les records en ayant la certitude que ses œuvres ne réapparaîtront pas sur le Marché car elles sont génératrices de billetterie.

Septième question : si Artprice était le Leader Mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, alors inévitablement les majors du Marché de l'Art devraient utiliser professionnellement et intensément les banques de données d'Artprice. Le confirmez-vous ?

thierry Ehrmann :"Effectivement et sans trahir le secret des affaires, nous vous confirmons que l'ensemble des majors du Marché de l'Art utilisent massivement les banques de données Artprice, puisque ces célèbres Maisons de Ventes internationales sont clientes d'Artprice et possèdent des abonnements professionnels haut de gamme multi-utilisateurs chez Artprice afin de pouvoir accéder à Artprice sur plusieurs dizaines d'écrans simultanément, conformément à nos conditions de ventes."

Huitième question : qu'en est-il du fameux contrat mondial entre Cision et Artprice ? Quelle est sa portée dans le temps ?

La communication et l'omniprésence médiatique sont parmi les clés de la réussite. L'alliance entre Cision (PR Newswire) et Artprice a donné naissance, fin 2018, à la première agence de presse dédiée à l'information sur le Marché de l'Art : Artpress agency ® dont Artprice est propriétaire.

Avec sa base de données de 1,6 million de journalistes et de médias, Cision diffuse en continu les données d'Artprice dont principalement les indices et l'information du Marché de l'Art en temps réel, sur l'ensemble des 5 continents sans aucune exception, une information qualitative sur 1,8 milliard de contacts (PV Huissier SCP Pons Mergui 19/06/2019).

Depuis, chaque semaine, Artprice diffuse par ce puissant réseau à travers le monde des communiqués spécifiques au Marché de l'Art et assoit davantage sa notoriété et sa place de Leader Mondial de l'Information sur le Marché de l'Art.

Pour information, les deux parties, fortes de leur succès, ont signé un avenant, au deuxième trimestre 2019, qui prolonge d'autant cet accord exceptionnel, après 20 ans de collaboration.

Neuvième question : quels sont les brevets logiciels, marques et DNS que détient Artprice ?

thierry Ehrmann, Président d'Artprice, a longuement expliqué durant l'AG la position historique d'Artprice qui, par croissance externe et sa R&D représentant 80% de ses charges, a pu depuis plus de 20 ans déposer plusieurs milliers de brevets logiciels, marques et DNS, notamment sur la normalisation et la dématérialisation du Marché de l'Art dont Artprice est concepteur unique.

Artprice est l'acteur incontournable par ses bases de données comportementales de 4,5 millions de clients dans le strict respect des législations en vigueur dans le monde.

Les barrières d'entrée sont telles que la transformation numérique du Marché de l'Art avec sa normalisation fait que tout acteur devrait s'acquitter auprès d'Artprice des licences de ses brevets logiciels. Il est évident que les sommes en jeu sont telles qu'acquérir Artprice par le marché serait la solution la plus logique.

Dixième question : y a-t-il un transfert de technologies (passé, présent et/ou avenir) entre Artprice et Artron ?

Contrairement aux idées reçues de nombreux actionnaires, Artprice précise que dans le cadre de son accord avec Artron, elle n'a procédé à aucun transfert de technologie en Chine, ni hébergement de données, ni d'échanges de data.

Comme l'a expliqué thierry Ehrmann, Président d'Artprice, étant pionnier sur Internet depuis 1985 par sa maison-mère Groupe Serveur, Artprice, qui a été créée en 1997 bénéficie de plus 20 ans d'avance qui lui permettent d'être juridiquement et techniquement le seul interlocuteur ayant la capacité instantanée de prendre en charge n'importe quel acteur du Marché de l'Art, quels que soient sa taille et son continent.

D'ailleurs, Artprice rappelle qu'elle est labellisée deux fois société innovante (label étatique) par la Banque Publique d'Investissement (BPI), fait rarissime pour une société cotée sur le marché réglementé.

Onzième question : Artprice a-t-elle des dettes à court, moyen et long terme ?

Artprice, lors de son AG, souligne avoir mis en place en 21 ans l'ensemble des process industriels permettant de limiter l'effectif à une moyenne inférieure à 45 personnes pour un groupe où l'intégralité des charges en 2019, avec Artprice Images®, demeurent inchangées jusqu'à 90 M€ de C.A. en incluant les charges découlant de l'extension de la Place de Marché Normalisée® aux enchères d'Artprice, avec son infrastructure opérationnelle.

L'intégralité des investissements très conséquents sur la Chine ont été passés en totalité en compte de charge. De plus, Artprice n'a aucun emprunt obligataire, ni de dette bancaire.

Douzième question : pourquoi Artprice parle-t-elle tout le temps de la 5G dans ses communiqués ?

L'arrivée de la 5G, qui est déjà en service public à New York, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Suisse et en Asie etc ..., va définitivement propulser le Marché de l'Art au cœur de l'industrie numérique avec des débouchés infinis, enchères en temps réel, visite virtuelle d'exposition en très haute définition, présentation d'œuvres, etc … En tant que Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, Artprice possède déjà tout un ensemble de services et produits qui ont été conçus principalement pour la 5G.

En conséquence, Artprice, pour la 5G, est en posture ultra-gagnante dans ce très proche avenir par son expérience en Chine et va surtout monétiser ses banques de données par kiosque payant des opérateurs et mettre fin à la procédure de paiement ubuesque qui ne cesse de se compliquer par les banques qui voient leur monopole vaciller par le commerce électronique. En 2019/2020, c'est plus de 5,4 milliards d'internautes mobiles qui pourront potentiellement se connecter à Artprice avec l'arrivée de la 5G et la 4G comme standard minimum effaçant la 3G.

Treizième question des actionnaires : quelle est l'incidence de l'OPR (Offre Publique de Retrait) de Sotheby's sur le cours d'Artprice ?

Suite à de nombreuses questions portant sur ce sujet, Artprice sera la dernière entité du secteur du Marché de l'Art cotée sur un Marché boursier réglementé et liquide, dans un secteur en pleine concentration et mutation. C'est donc l'assurance d'une singularité unique au monde que représente Artprice pour ses actionnaires et le marché.

Très logiquement, il est tout à fait probable qu'Artprice, en tant que régulateur du Marché de l'Art œuvrant pour sa transparence et contribuant à sa liquidité, soit également l'objet de toutes les convoitises dans un avenir proche après le coup de tonnerre de l'offre de rachat du Sotheby's.

Quatorzième question : quelle est la valorisation actuelle d'Artprice et ses perspectives ?

thierry Ehrmann « Que les actionnaires d'Artprice se rassurent ! On nous demande quotidiennement depuis quelques jours si une OPA sur Artprice calquée sur l'offre sur Sotheby's est possible, à savoir un gain de 61% sur les cours actuels. C'est Impossible ! Il ne faut pas oublier que Groupe Serveur autocontrôle Artprice depuis toujours (pour éviter une manœuvre d'OPA hostile qui est impossible). Nous n'avons pas cédé une action depuis plus de 10 ans. Nous commencerons à étudier le dossier sur la base d'une valorisation d'Artprice supérieure à 450 millions d'euros hors le projet d'IPO d'Artmarket.com »

450 millions d'euros c'est une valorisation qui est tout à fait raisonnable car nous rappelons que ce niveau a même été dépassé plusieurs fois, en 2011 et 2012 ainsi qu'au début de l'histoire boursière d'Artprice en 2000.

« Cette valorisation en fourchette basse n'inclut pas bien entendu le projet d'IPO d'Artmarket.com sa Place de Marché Normalisé à prix fixe ou aux enchères. » et les royalties en découlant sur les années suivantes.

Pour information et fait très rare, Artprice n'a jamais fait l'objet d'augmentation de capital en 21 ans à la stricte exception des opérations de levées d'options réservées à ses salariés. Ceci résulte d'une volonté affichée du Conseil d'Administration d'Artprice et de son Président thierry Ehrmann de ne pas diluer les actionnaires, ni d'affaiblir le cours de l'action.

Quinzième question : quelles sont les barrières d'entrée face à un éventuel concurrent doté de fonds propres très importants ?

Artprice, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, a depuis 21 ans contribué en tant que pionnier du numérique à faire muter le Marché de l'Art vers l'ère du numérique, par ses banques de données qui sont la référence mondiale en matière d'exhaustivité et d'indices et statistiques sur le Marché de l'Art.

Au cours de l'AG, Artprice rappelle, grâce ses croissances externes et sa R&D, avoir été le premier acteur global à concevoir des indices algorithmés, du Big Data et de l'IA par la collecte de milliards de requêtes comportementales sur ses banques de données dans le strict respect des lois en vigueur à travers le monde.

Seizième question : est-ce qu'Artprice maintient sa position de Leader mondial du Marché de l'Art sur les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus d'importance ?

En tant qu'acteur historique de l'économie numérique, Artprice a su très tôt imposer sa présence et sa communication sur les réseaux sociaux, percevant en amont la prépondérance que prendraient ces vecteurs transversaux de communication dans le marketing du XXIe siècle.

Concernant les réseaux sociaux, plusieurs actionnaires demandent si Artprice conserve sa place de Leader Mondial. La réponse est affirmative avec un objectif réussi pour Artprice qui est, selon les chiffres officiels Facebook, n°1 mondial sur les pages officielles Facebook qui traitent de l'information sur le Marché de l'Art avec plus de 4,4 millions d'abonnés.

Pari difficile mais incontestablement gagné alors que de nombreux groupes du S&P 500 ont échoué malgré des investissements colossaux.

Cette position de Leader Mondial se démontre encore dernièrement par la faculté d'Artprice d'augmenter ses tarifs très sensiblement sans la moindre perte de clientèle, à l'image de Netflix qui profite également de son leadership.

Dix-septième question : pourquoi Bloomberg, dans ses bases de données des sociétés cotées sur l'actionnariat incluant les personnes physiques et morales, ne fait pas apparaître le Groupe Serveur ?

Artprice, lors de son AG, a tenu à préciser que Bloomberg, qui diffuse des informations sur le nombre d'actions Artprice détenues par les personnes physiques et morales, ne fait pas figurer la holding familiale Groupe Serveur (famille Ehrmann) qui autocontrôle Artprice, ce malgré les déclarations mensuelles d'Artprice à l'AMF, dans le cadre de la communication réglementée.

Dix-huitième question : comment remédier à cette information préjudiciable ?

Durant l'AG, le Président d'Artprice remercie la société de courtage actionnaire d'Artprice qui a révélé cette anomalie et indique que le nécessaire sera fait à très bref délai car cet affichage erroné crée un réel préjudice, laissant imaginer que le fondateur et sa famille sont sortis du capital alors qu'aucun titre n'a été cédé depuis 10 ans et que Groupe Serveur, qui autocontrôle Artprice, est le premier actionnaire de très loin.

Pour finir, Artprice confirme que son document de référence 2018 (information réglementée) est déjà enregistré le 25 juin 2019 sous le numéro D19-0608 auprès de l'AMF aux adresses suivantes :

http://serveur.serveur.com/Press_Release/2019_pdf/artprice-doc-de-reference-2018.pdf

site internet Actusnews : www.actusnews.fr

site internet de l'AMF : www.amf-france.org

Enfin, Artprice et ses mandataires sociaux remercient les actionnaires présents à l'AG.

A propos d'Artprice

:

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 4,4 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,9 millions d'abonnés)

Contact ir@artprice.com

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59137-artprice-compte-rendu-agm-artprice-28.6.19.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews