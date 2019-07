Artprice com : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte d'Artprice du 28 juin 2019

Monsieur Thierry Ehrmann, Président de l'Assemblée Générale, a ensuite acté la fin de la séance et a remercié l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant exprimé leur soutien quant à la gestion de la société, son activité durant l'exercice clos et ses projets. Il remercie le collège des Commissaires aux comptes, les Conseils extérieurs dont l'Huissier de justice qui permet d'assurer la parfaite régularité de l'Assemblée Générale, comme chaque année.

Les résolutions de l'Assemblée concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés, l'affectation du résultat de l'exercice, la gouvernance d'entreprise, les opérations réalisées au titre des options de souscription ou d'achat d'actions, les conventions réglementées, la fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration, l'autorisation donnée au Conseil d'Administration, en application des articles L225-197-1 à L225-197-5 du code du commerce, d'augmenter le capital social par l'émission d'actions attribuées gratuitement, et le pouvoir au porteur de copies pour remplir toutes les formalités de droit ont ensuite été soumises aux votes des actionnaires et adoptées. Le Président a informé l'Assemblée du souhait exprimé par Monsieur Kurt EHRMANN, par courrier du 25 juin 2019, de ne pas renouveler son mandat d'administrateur au sein d'Artprice du fait de ses obligations personnelle et professionnelle, la résolution relative au renouvellement de son mandat a été rejetée.

Nous assistons donc à l'embrasement numérique du Marché de l'Art car ce dernier, comme l'ont toujours déclaré Artprice et son Président, est pratiquement l'unique secteur économique qui a des décennies de retard en matière de culture numérique et Internet. Du jamais vu de mémoire d'économistes et de sociologues.

thierry Ehrmann poursuit : Le Marché de l'Art, comme la plupart des marchés, ne peut faire l'économie de la mutation vers le numérique. Le nouvel acheteur de Sotheby's est un homme d'affaires et scientifique issu des télécommunications et propriétaire de nombreux Networks. Aucun doute que sa culture numérique se répercutera très vite sur le fonctionnement de Sotheby's, qui tentera très certainement de réaliser l'objectif de passer brutalement devant Christie's.

Pour thierry Ehrmann, la réponse est oui, l'impact positif est là et ses conséquences sont très importantes : un véritable vent de folie tourne autour de Sotheby's depuis deux semaines avec des enchères qui pourraient monter, sachant que l'occasion ne se représentera pas. Chacun veut en prendre le contrôle et rafler la mise.

thierry Ehrmann remercie les actionnaires d'Artprice de leur présence à l'AG du 28 juin 2019 et leur propose une synthèse de l'état du Marché de l'Art et des perspectives d'Artprice avec le projet d'IPO d'Artmarket.com.

mais sûrement, par des ralliements d'acteurs du Marché de l'Art qui veulent rattraper le temps perdu et acquérir leur ticket de l'ère numérique, vital pour leur avenir. L'objectif est simple: Artprice a la pleine capacité à devenir la première Maison de Ventes numérique avec le fichier acheteurs/vendeurs le plus exhaustif du monde et aussi le plus qualifié en provenance des 4,5 millions de clients d'Artprice, déjà constitué en 20 ans.

Troisième question des actionnaires : quelle sera la stratégie du projet d'IPO d'Artmarket.com ?

Artprice répond à ses actionnaires que la construction qu'elle recherche est la suivante : le placement des lignes du futur Book doit se constituer, avant tout, avec des Maisons de Ventes partenaires d'Artprice qui veulent acheter l'assurance de leur pérennité dans un monde 100% numérique où les acteurs du Marché de l'Art ont 30 ans de retard en matière de culture numérique et Internet. L'état des lieux informatique est tout bonnement édifiant avec des infrastructures littéralement figées aux années 90.

ce titre, Artprice a réaffirmé à l'AG son projet d'IPO d'Artmarket.com, sa Place de Marché Normalisé à prix fixe et aux enchères, dans la Grande Asie dans laquelle tous les éléments économiques sont réunis pour contribuer à une IPO spectaculaire sans troubles géopolitiques majeurs.

La quatrième question des actionnaires : comment Artprice gère le conflit USA / Chine ?

Artprice fait le pari risqué de croire que la crise majeure USA / Chine va s'éteindre peu à peu car aucun des protagonistes n'est gagnant à moyen terme. Ceci dit, Artprice fait preuve de diplomatie et de patience pour ses deux marchés de prédilection avec en mémoire le fait que les USA demeurent très importants pour sa stratégie globale et la protection de ses actifs dans Artprice Inc. (USA). Il est dans l'intérêt des actionnaires et d'Artprice d'éviter tout conflit, en ne prenant pas partie pour l'une ou l'autre de ces deux puissances.

Une grande partie des ressources humaines du groupe Artprice est affectée, depuis le discours du Président Chinois Xi Jinping le 18 décembre 2018 et les échanges tendus entre ce dernier et le Président Américain Donald Trump. Artprice s'efforce de maintenir ses excellentes relations de longue date avec ces deux pays protagonistes. Pour cela, Artprice s'est entourée de conseillers et d'intervenants de très haut niveau qui sont aptes à gérer cette situation de crise jamais vue depuis la crise des missiles de Cuba.

Cinquième question des actionnaires : quels sont les chiffres d'Artmarket.com ?

Pour rappel, Artmarket.com est Numéro 1 sur 1,82 milliard de résultats sur Google.com (toutes langues confondues), sur la requête « Art market », constat d'Huissier du 05/11/2018 (SCP Pons-Mergui).

Ceci constitue un nouvel avantage aux actifs déjà acquis par Artprice en 9 ans en ajoutant, pour pénétrer l'Occident, poussé par Artprice, les 1,2 million d'artistes contemporains chinois et leurs dizaines de millions d'œuvres déjà hébergées en partie chez Artron.

De plus, cette appellation est le titre universel depuis 45 ans que reprennent à 100% tous les journaux économiques, financiers et artistiques pour parler du Marché de l'Art comme le Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times, The Art Newspaper, The Guardian, etc …

Question suivante des actionnaires : quel est le vrai marché d'Artprice en 2019 et son potentiel futur ? Le Marché de l'Art est passé de 500 000 collectionneurs de l'après-guerre à 120 millions d'Art Consumers désormais à 100% sur Internet, avec de surcroît 3 millions de professionnels de l'art et d'institutionnels, eux aussi sur Internet. L'Industrie Muséale, qui compte 700 musées de plus chaque année, impacte significativement le Marché de l'Art car elle absorbe tous les records en ayant la certitude que ses œuvres ne réapparaîtront pas sur le Marché car elles sont génératrices de billetterie.

Septième question : si Artprice était le Leader Mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, alors inévitablement les majors du Marché de l'Art devraient utiliser professionnellement et intensément les banques de données d'Artprice. Le confirmez-vous ?