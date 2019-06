Artprice com : Document de référence 2018

PERSONNE RESPONSABLE

1.1) NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE

Thierry EHRMANN : Président Directeur Général de la société Artprice.com

1.2) ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT

Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document de référence sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes annuels sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le document de référence présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent document de référence ainsi qu'à la lecture d'ensemble du document de référence.

Les informations financières présentées dans le présent document de référence ont fait l'objet pour l'exercice 2018 de rapports des contrôleurs légaux figurant aux points 20-3) et 20-5) du présent document.

Le 25 juin 2019

Thierry EHRMANN, P.D.G.