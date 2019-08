Artprice com : Exposé des motifs et projet de texte des résolutions Assemblé Générale Extraordinaire du 30 septembre 2019

Ce changement de nom historique permettrait d'englober définitivement le Marché de l'Art dans son ensemble et ne plus se cantonner au seul secteur des "prix de l'Art" qui est un sous-ensemble du Marché de l'Art. Le changement de dénomination sociale au profit de Artmarket.com permettrait de propulser le savoir-faire, le contenu et les marques de la société comme jamais une entité opérant sur le Marché de l'Art ne pourrait le faire, grâce, notamment, à l'indexation naturelle sur les moteurs de recherches mondiaux de tout contenu relatif au Marché de l'Art, dont la traduction est Art Market en langue anglaise qui est la langue propre au Marché de l'Art dans tous les pays.

Exposé des motifs:

Mise à jour de l'objet social (2ème résolution)

Au regard des métadonnées dont dispose la société, de ses ressources en interne, de l'évolution de la science informatique, numérique et du marché de l'art, la société, depuis plusieurs années, fait des analyses et réalise des études à partir des données relatives au marché de l'art et ce à titre accessoire par rapport à son activité principale qui est et demeure la même. Ainsi, nous vous proposons de prendre acte de cette évolution naturelle de ses activités en rajoutant à son objet social cette activité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Mise à jour de son objet social

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de rajouter à l'objet social actuel l'alinéa suivant : « Analyse et traitement de métadonnées relatives au marché de l'art pour son compte ou pour le compte d'un tiers. »

Exposé des motifs

Modification des statuts (3ème résolution)

Nous vous proposons de modifier les articles 2 et 3 des statuts en conséquence des résolutions précédentes relatives à la dénomination sociale et l'objet social de la société.

TROISIÈME RESOLUTION

Modification des statuts

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale décide :

de modifier l'article 2 des statuts comme suit :

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

"La dénomination de la Société est : ARTMARKET.COM" Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 3 - OBJET

- Analyse et traitement de métadonnées relatives au marché de l'art pour son compte ou pour le compte de tiers »

Le reste de l'article demeure inchangé.