Artprice.com : Quel est le point commun entre Le Guggenheim, le Louvre, Le Centre Pompidou et ArtMarket ? le .art !

thierry Ehrmann : « nous sommes heureux de confirmer aujourd'hui aux actionnaires et aux investisseurs que nous possédons désormais artmarket.art, déjà mis en service par notre service informatique. C'est l'aboutissement de plusieurs trimestres de démarches juridiques contraignantes auprès de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et de l'entité TMCH (TradeMark ClearingHouse).

Nous notons également qu'il s'agit de la même stratégie suivie par tous les majors de l'Art, tels que le Guggenheim ou encore le Louvre ou le Centre Pompidou pour ne citer qu'eux parmi une très longue liste impressionnante qui reflète les acteurs majeurs de l'Histoire de l'Art dans le monde.

Depuis la publication du communiqué "Artprice.com va s'appeler Artmarket.com pour devenir un acteur global du Marché de l'Art" du 9 Juillet 2019 (disponible à cette adresse : https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/09/artprice_com-va-s_appeler-artmarket_com-pour-devenir-un-acteur-global-du-marche-de-l_art ) notre service de relation aux investisseurs reçoit chaque jour de nombreuses questions d'actionnaires et d'institutionnels concernant les noms de domaine que nous possédons et notre position marketing vis-à-vis d'Artprice.

Ce bref communiqué est destiné à répondre à ces questions. Pour mener à bien l'obtention du .Art, il fallait franchir avec succès chacune des épreuves draconiennes imposées par l'ICANN et surtout posséder sa marque, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, avec pour conséquence la demande rejetée obligatoirement par l'ICANN. La période de demandes (Sunrise period) de dépôt est désormais terminée, on joue donc à guichets fermés. »

Un domaine de premier niveau générique (en anglais generic top-level domain ou gTLD) est un type de domaines de premier niveau (TLD) maintenus par l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) pour une utilisation dans le système de nom de domaine d'Internet.

Un domaine de premier niveau est le suffixe à la fin de l'adresse d'un site web, dans ce cadre, le point art (.art) est un exemple incontournable pour les grands acteurs de l'Art.

L'ICANN, l'organisation supervisant les noms de domaine sur Internet, a mis au point des mécanismes draconiens permettant de protéger ses droits pour ces nouvelles extensions et d'éviter les risques de piratage.

Rien n'est gratuit. A l'heure de l'économie numérique le .art est en effet un remarquable outil de marketing pour les moteurs de recherches afin de capter une audience encore plus grande dans le monde. Pour preuve, louvre.art, guggemheim.art et centrepompidou.art sont déjà opérationnels et en sont des exemples concrets et parlants.

thierry Ehrmann : « Ce n'est pas la peine de sortir d'une grande école de commerce pour comprendre simplement que ce maillage planétaire contribue inéluctablement à notre notoriété et à la captation de nouveaux clients.

Très peu de groupes comme le nôtre ont à leur disposition un département juridique et informatique spécifique à la surveillance mondiale de ses marques et noms de domaine, ce qui pour les actionnaires représente une garantie et une sécurité d'un très haut niveau juridique. »

thierry Ehrmann : « Artmarket.art est un des éléments importants de la stratégie globale d'Artmarket.com qui devient le navire amiral du groupe pour propulser notre savoir-faire, notre contenu et nos marques comme jamais une entité opérant sur le Marché de l'Art ne pourra le faire, grâce notamment à l'indexation naturelle sur les moteurs de recherches mondiaux de tout contenu relatif au Marché de l'Art. »

Les actionnaires d'Artprice.com seront convoqués à une AGE très prochainement dans les délais légaux afin de voter ce changement de dénomination sociale.

Concernant la marque Artprice mondialement connue depuis plus de 20 ans, elle demeure bien sûr la marque de référence pour Artmarket.com visant le très rentable département des banques de données sur les prix et les indices de l'art.

Après validation et concernant la future cotation boursière sur Euronext, les actionnaires d'Artprice.com deviendront automatiquement actionnaires d'Artmarket.com sans aucun impact sur le nombre de titres détenus et leurs droits attachés.

En effet la traduction de "Marché de l'Art" est "Art Market" en langue anglaise qui est la langue propre au Marché de l'Art dans tous les pays.

Artmarket.com est n°1 sur 3,6 milliards de résultats sur la requête Art Market sur Google.com (Constat d'huissier SCP Pons-Mergui). A titre de comparaison, la requête Artprice sur Google.com aboutit à 2,5 millions de résultats, avec bien sûr en n°1 artprice.com.

Maintenant, pour répondre aux questions récurrentes que nous recevons et, pour être très clair, nous ajoutons que nous possédons aussi, bien entendu, artmarket.net, .org, .eu (.eu domaine de premier niveau générique pour désigner l'Europe) mais également art-market.com, art-market.net et art-market.org pour éviter une action en cybersquatting, qui est une pratique consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque, avec l'intention de le revendre ensuite à son propriétaire à prix d'or.

Artmarket.com ouvre en grand les portes du futur, qui ne peut être que 100% numérique au moment de la concentration du secteur économique du Marché de l'Art avec l'Internet mobile (4,5 milliards de smartphones et la 5G déjà opérationnelle). Cet électrochoc numérique se traduit économiquement et scientifiquement par Artmarket.com avec une avance considérable grâce à sa R&D.

Ce nom générique et universel Artmarket.com agira puissamment comme vecteur de changement de périmètre économique, d'opérations capitalistiques et de toute IPO sur d'autres places boursières, en excluant toute augmentation de capital.

thierry Ehrmann: "De nouvelles informations complémentaires et décisives seront communiquées dans le T2 sur le rétroplanning de l'AGE qui entérinera le changement de nom de artprice.com vers artmarket.com avec la nouvelle stratégie artmarket.com pour devenir un acteur global du Marché de l'Art."

