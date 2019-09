Artprice com : by Art Market sélectionnée par Euronext et la Caisse des Dépôts dans la liste des valeurs du nouvel indice Euronext Tech Croissance

Par ailleurs, la CDC a également "décidé d'investir via sa filiale de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises cotées, CDC Croissance, 100 millions d'euros dès le mois de juillet

Artprice by Art Market sélectionnée par Euronext et la Caisse des Dépôts dans la liste des valeurs du nouvel indice Euronext Tech Croissance

et extension de l'objet social, notre intégration dans l'indice Euronext Tech Croissance et la volonté politique de développer les entreprises innovantes françaises, la French Tech, sont de très bon augure pour l'avenir de notre groupe et de ses actionnaires. On est dans un alignement des planètes."

Ce changement radical de périmètre économique qui naîtra de l'AGE du 30 Septembre 2019 va permettre à de nombreux fonds spécialisés dans l'investissement sur les sociétés innovantes de découvrir notre nouveau Groupe.

Au sujet d'Artron :

Partenaires depuis 2009, Artron et Artprice ont signé en octobre 2018 un accord historique pour créer une "nouvelle route de la soie de l'art", cette alliance s'inscrivant dans le plan "One Belt One Road" (OBOR) / "Belt and Road Initiative" (BRI), lancé en 2013 et connu en Europe sous le nom de "Nouvelle Route de la Soie".

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 -

Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry- ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde,