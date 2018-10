Artprice : nomination d'un président exécutif en Chine ?

31/10/2018 | 12:57

Artprice annonce ce jour, 'compte-tenu de l'ampleur des opérations stratégiques, capitalistiques et économiques en cours avec Artron', que la nomination d'un président exécutif pour la Chine sera proposée au conseil d'administration du groupe.



'La personne pressentie, hors famille Ehrmann, a toute la confiance du Président Fondateur d'Artprice Thierry Ehrmann, qui demeure Président du Groupe. Cette stratégie vise à accélérer les différents processus en cours. Ce choix mûrement réfléchi s'opère avec une grande maturité et un consensus unanime au sein du Groupe', explique l'entreprise spécialisée dans les banques de données sur la cotation et les indices de l'Art.





