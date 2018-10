Artprice présente en avant-première de la Frieze et la FIAC : Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018

+1.744% de croissance en 18 ans, +8,1% de rendement annuel et une présence intégrale sur les 5 continents.

Artprice fondée et présidée par thierry Ehrmann réalise en étroite collaboration avec son partenaire institutionnel chinois, le groupe Artron/AMMA (Art Market Monitor of Artron) fondé et présidé par WAN Jie, son 21ème rapport.

L'augmentation parfaitement homogène, +18%, des trois principaux indicateurs de l'évolution du Marché de l'Art Contemporain - chiffre d'affaires mondial, nombre de lots vendus et indice des prix - plaide en faveur d'un développement extrêmement rapide et équilibré des ventes d'Art Contemporain dans le monde.

Le rendement annuel moyen qui s'élève désormais à +8,1% pour les oeuvres contemporaines rend inutile tout commentaire dans le contexte des taux négatifs ou quasi nuls qui laminent l'épargne liquide.

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice, indispensable avant la tenue des grandes foires d'automne, la Frieze et la Fiac notamment, est accessible gratuitement à l'adresse suivante:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

A noter:

Art contemporain: artistes nés après 1945

Fine Art: peinture, sculpture, dessin, photographie, vidéo, estampe, installation

Période étudiée: juillet 2017 - juin 2018

Les 66.850 transactions enregistrées sur 12 mois révèlent un marché plus intense que jamais. Le nombre de ventes a été multiplié par 5,5 depuis l'exercice 2000/2001. Sur la même période, le produit des ventes a progressé de +1.744%, passant de 103m$ à 1,9Mrd$. Le prix moyen d'une oeuvre contemporaine vendue aux enchères est passé de 8.400$ au tournant du XXIème siècle à 28.000$ aujourd'hui. De plus, le Marché de l'Art Contemporain bénéficie d'une offre plus diversifiée que jamais: 20.335 artistes nés après 1945 ont enregistré au moins une enchère sur les 12 derniers mois, soit près de cinq fois plus qu'en 2000/2001 (4.100 artistes contemporains).

thierry Ehrmann : "La restructuration aura duré trois ans mais le Marché de l'Art Contemporain repart désormais sur des bases beaucoup plus solides. Si les prix sont à nouveau en hausse, l'offre est également en pleine augmentation et permet une meilleure sélection des oeuvres. Le taux d'invendus parfaitement stable, à 39%, garantit l'équilibre du marché."

Le Royaume-Uni (545m$) et la Chine continentale (298m$) réalisent tous deux une très belle performance, en hausse de +55% et +15% respectivement. En revanche, le chiffre d'affaires de l'Art Contemporain aux USA affiche une baisse de -13% par rapport au dernier exercice, que le record exceptionnel à 110,5m$ - pour Untitled (1984) de Jean-Michel Basquiat - avait enflammé.

Londres, New York, Pékin et Hong Kong concentrent à elles seules 82% du chiffre d'affaires mondial pour l'Art Contemporain, mais 17% des lots vendus.

La France réalise une prestation remarquable avec 71m$ cumulés en 12 mois pour l'Art Contemporain, soit une progression de +81%. L'Allemagne (+40%), l'Italie (+31%) et la Belgique (+27%) consolident respectivement leur cinquième, septième et dixième place sur le Marché de l'Art Contemporain mondial. En outre, de nombreux pays participent à la croissance aux quatre coins du globe: Japon (+22%), Australie (+15%), Corée du Sud (+15%), Afrique du Sud (+25%).

Les chiffres clés:

Le chiffre d'affaires mondial, en hausse de +19%, atteint 1,9Mrd$ Le nombre de lots vendus augmente de +17%, avec 66.850 adjudications Le taux d'invendus mondial reste stable à 39% L'indice des prix de l'Art Contemporain progresse de +18,5% Le chiffre d'affaires mondial a progressé de +1 700%, passant de 103m$ à 1,9Mrd$ Le nombre de ventes a été multiplié par 5,5, passant de 12.300 à 66.850 lots vendus Des ventes aux enchères d'Art Contemporain ont été enregistrées cette année dans 59 pays New York, Londres, Pékin et Hong Kong concentrent 82% du CA, pour 17% des lots vendus La Grande Chine (Hong Kong et Taïwan inclus) pèse 480m$, soit 26% du marché L'Europe connaît une année exceptionnelle: France +81%, Allemagne +40%, Italie +31% Les Pays-Bas, la Belgique et l'Autriche engrangent plus de 8m$ chacun La Corée du Sud (8m$) et les Philippines (5m$) placent l'Asie du Sud-Est sur l'échiquier mondial L'Australie (10m$) et la Nouvelle-Zélande (#5m$) figurent dans le top 20 des places de marché L'Afrique du Sud (6m$) porte le continent africain, suivie de loin par le Maroc et le Nigeria Le Moyen-Orient est représenté par la Turquie (5m$), l'Iran (3m$), les EAU (2m$) et Israël (1m$)





Le Rapport 100% gratuit et numérique

Consultable gratuitement en ligne, le nouveau Rapport Artprice du Marché de l'Art Contemporain 2018 combine par ses outils d'aide à la décision quatre analyses indispensables pour pénétrer l'évolution, l'organisation ainsi que les dernières tendances du Marché de l'Art Contemporain. Quatre études pour approfondir les sujets les plus sensibles et répondre aux interrogations de tous les amateurs, collectionneurs, professionnels et institutions actifs sur le Marché de l'Art Contemporain.

1. Bilan général. Les performances de l'Art Contemporain

Réveillé par un record sensationnel à 110,5m$ en mai 2017, le Marché de l'Art Contemporain achève un troisième semestre consécutif en hausse. La consolidation de ce marché passe par une demande toujours plus forte pour les artistes contemporains devenus incontournables, mais également par la prolifération de l'offre et un contexte économique particulièrement favorable.

2. La cote des artistes

Résultats annuels époustouflants, hausses de cote fulgurantes. quels sont les artistes les plus cotés du Marché de l'Art Contemporain et comment réagit la demande internationale?

3. Afrique et diasporas

De la construction d'un marché de l'art contemporain africain en France à l'explosion de l'art afro-américain aux États-Unis: décryptage du souffle "africain" qui secoue l'ensemble du Marché de l'Art.

4. Ils font l'actualité

Elle est française mais elle s'est construite en Angleterre. Laure Prouvost affiche un brillant parcours et un curriculum vitae bien rempli: des études au Central Saint Martins (cinéma) puis au Goldsmiths College, l'obtention du prix Max Mara (2011) suivie d'une exposition à la Whitechapel Gallery, avant l'obtention du fameux Turner Prize (2013).

Top 100 des oeuvres contemporaines vendues aux enchères (juillet 2017-juin 2018)

Top 500 des artistes contemporains par produit de ventes aux enchères (juillet 2017-juin 2018)

L'Art Contemporain (12% du marché global contre seulement 2,8% en 2000) nécessite d'être appréhendé différemment de l'Art Impressionniste ou Moderne. Sur la même période, le produit des ventes a progressé de +1.744%, passant de 103m$ à 1,9Mrd$. La cote et les indices d'un artiste contemporain sont en effet constamment soumis à l'influence de nombreux événements qui les rendent d'autant plus sensibles.

Afin d'étudier cette réalité, la société Artprice, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, a mis au point, avec le concours du département d'économétrie, son équipe éditoriale et des historiens de l'art, une nouvelle méthode d'analyse et d'outils d'aide à la décision, qui permettent de mieux comprendre et interpréter l'évolution des prix.

thierry Ehrmann: "Le vieux mythe de l'artiste maudit de son vivant semble à présent révolu. De même, l'adage 'Seul un artiste mort est un bon artiste' part aux oubliettes de l'histoire.

Ce 21ème rapport sur l'Art Contemporain 2018 se plonge au coeur de cette passionnante question. Une explication heureuse s'impose: l'artiste contemporain remplit à nouveau son rôle que définit fort bien le philosophe Giorgio Agamben 'Un artiste contemporain est celui qui prend en pleine face le faisceau obscur de son temps'. Dans un monde normalisé et mondialisé dans le village global, l'artiste contemporain nous amène ce supplément d'âme dont nous sommes en recherche permanente."

