Arundel a réalisé un bénéfice au 1er semestre

Zurich (awp) - La société d'investissement cotée sur SIX Arundel a retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre 2019. Fin juin, le bénéfice net se montait à 7,47 millions de dollars, après une perte de 13,3 millions un an plus tôt à pareille époque, a indiqué la société lundi soir.

Le chiffre d'affaires a atteint 4,7 millions durant la période sous revue. Les recettes des immeubles de bureaux à Leipzig ont atteint 3,5 millions de dollars. Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires avait atteint 5,0 millions, dont 3,8 millions de recettes des immeubles de Leipzig.

Les charges administratives et coûts de marketing ont atteint 3,2 millions de dollars, en recul de 0,4 million sur un an, notamment grâce à un cours de change favorable.

Le groupe est optimiste pour la suite, malgré une situation géopolitique compliquée avec le conflit sino-américain et le Brexit notamment. Arundel prévoit de refinancer sa dette et de réduire encore ses frais administratifs.

kw/rp