Aryzta confirme sa hausse de capital, vote des actionnaires le 1er novembre

Zurich (awp) - Aryzta a confirmé sa volonté de procéder à une augmentation de capital de 800 millions d'euros. Le boulanger industriel a recommandé à ses actionnaires d'approuver la mesure lors de l'assemblée générale du 1er novembre, a-t-il souligné jeudi.

Le produit de l'opération sera utilisé pour réduire le niveau d'endettement actuellement "excessif", renforcer le bilan et fournir les liquidités nécessaires pour le programme de redressement.

Le conseil d'administration est unanimement convaincu que la levée de fonds est dans l'intérêt des actionnaires et que cette option de financement a les plus grandes chances de succès.

Sous réserve de l'approbation des actionnaires et du respect de certaines conditions, l'opération pourra être réalisée rapidement, soit dans les trois semaines suivant l'assemblée générale, estime la direction du groupe helvético-irlandais.

Les actionnaires pourront voter sur les différentes mesures, à condition de s'être inscrits d'ici le 18 octobre.

Le montant final de l'augmentation de capital ainsi que le nombre exact d'actions émises et le prix final de l'offre seront déterminés au plus tard un jour avant l'assemblée générale. Ces détails seront publiés au plus tard au cours de la matinée du 1er novembre.

