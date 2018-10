Aryzta obtient le soutien de Glass Lewis pour son augmentation de capital

Zurich (awp) - Aryzta a reçu le soutien de Glass Lewis pour l'augmentation de capital d'un montant maximal de 800 millions d'euros que le boulanger industriel zurichois entend soumettre à ses propriétaires. Le cabinet américain de conseils aux actionnaires juge la proposition du conseil d'administration "raisonnable".

Dans son analyse, relayée dans un premier temps vendredi par l'agence Reuters et dont AWP dispose une copie, Glass Lewis note que les solutions alternatives réalisables manquent.

Pour mémoire, le boulanger industriel a fait part à la mi-août de son intention d'augmenter son capital-actions, afin de stabiliser sa situation financière et de s'octroyer une marge de manoeuvre suffisante dans le cadre des mesures d'économies et des désinvestissements prévus.

Cependant la proposition du conseil d'administration n'a pas suscité l'unanimité au sein des actionnaires. Propriétaire de référence du boulanger industriel, à la faveur d'une participation de près de 14,5% des actions, le gestionnaire espagnol d'actifs Cobas Asset Management s'est opposé à ce plan, proposant une augmentation de capital moins importante, soit de 400 millions d'euros, des cessions supplémentaires et le recours à des emprunts.

Evoquant le projet de Cobas Asset Management, Glass Lewis estime qu'il conduirait à une plus grande incertitude et accroîtrait les risques. Le cabinet de conseil ISS a pour sa part recommandé mardi aux actionnaires de voter contre l'augmentation de capital.

De nombreux fonds, caisses de pensions et gestionnaires d'actifs déterminent leur positions sur la base des recommandations de ces sociétés de conseils aux actionnaires.

Long chemin de croix

Aryzta a rejeté les propositions de Cobas Asset Management. Compte tenu de toutes les variantes, une augmentation de capital du montant prévu représente la seule voie praticable pour désendetter le groupe et favoriser son retour à l'équilibre. Cette augmentation est dans l'intérêt de toutes les parties concernées, a jugé l'entreprise née en 2008 de la fusion du boulanger industriel zurichois Hiestand et de la société irlandaise IAWS.

Les actionnaires se prononceront sur la proposition du conseil d'administration lors d'une assemblée générale extraordinaire agendée le 1er novembre prochain. Cobas a d'ores et déjà prévu de convoquer une nouvelle réunion extraordinaire dans le cas où les propriétaires d'Aryzta refuseraient l'augmentation de capital.

Après avoir affiché une vigoureuse croissance durant plusieurs années, Aryzta a étendu ses activités dans d'autres catégories de produit surgelés en procédant à des acquisitions. Mais le groupe a dans la foulée vu son endettement augmenter, alors qu'en parallèle ses affaires ont traversé une sérieuse phase de turbulences et que les remaniements au sein de la direction se sont multipliés, tout comme les avertissements sur résultats.

Dans le pétrin, Aryzta a poursuivi son chemin de croix sur l'exercice décalé 2017/18, clos fin juillet. Alors que son chiffre d'affaires a fondu de près de 10% à 3,44 milliards d'euros (3,9 milliards de francs suisses au cours actuel), le groupe n'est pas parvenu à s'extraire des chiffres rouges, essuyant une perte nette de 470 millions, contre un débours de plus de 900 millions un an plus tôt.

L'évolution a mis à rude épreuve la patience des actionnaires, les investisseurs sanctionnant la faiblesse des performances du groupe. Depuis le début de l'année, l'action Aryzta s'est effondrée, perdant pas moins des trois quarts de sa valeur. Vendredi vers 12h45, celle-ci poursuivait sa débandade, lâchant 3,1% à 9,49 francs suisses, à contre-courant de la moyenne du marché (SPI, +0,12%).

tt/vj/buc