Picard se renforce dans le bio, le local et le durable

Paris (awp/afp) - Le spécialiste français du surgelé Picard, qui a dégagé en 2017/18 un chiffre d'affaires de près de 1,5 milliard d'euros, a annoncé mercredi qu'il allait accélérer dans le bio, le local et le durable, comme le reste de la distribution.

"Nous avons 65 références bio: nous en aurons 80 en mars de l'année prochaine et notre objectif, à moyen terme, est d'aller au-delà de 100 références", sur 1200 au total, a affirmé le président de l'enseigne, Philippe Dailliez, selon le texte d'une intervention devant la presse communiqué à l'AFP.

Concernant la filière légumes, l'offre a été multipliée par deux en deux ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, "le bio représente 23% du chiffre d'affaires des fruits et légumes bruts (non cuisinés, ndlr)", a-t-il ajouté, tout en déplorant que la France ne dispose pas d'un "approvisionnement suffisant" en la matière.

Le patron de Picard a également annoncé le lancement de plats individuels bio ainsi que la commercialisation de produits bio "en conversion", à partir de janvier prochain.

Par ailleurs, "le projet bio local initié en 2016 avec la FNAB (Fédération nationale de l'agriculture biologique) va porter ses premiers fruits: dès 2020, les clients Picard trouveront des légumes bios régionaux en magasin, en PACA dans un premier temps", a-t-il également affirmé.

L'enseigne a également signé un partenariat avec l'Inra (Institut national de la recherche agronomique) et des agriculteurs, "qui a pour ambition de valider des pratiques agro-écologiques innovantes: semis de bandes fleuris, désherbage mécanique, travail sur le choix des variétés", avec comme objectif d'obtenir des légumes sans aucun résidu.

L'enseigne travaille également avec des producteurs de viande et de poisson. Ainsi, "l'ensemble de notre viande de boeuf est d'origine France, et 90% de la viande brute totale vient aussi de France, a-t-il précisé. Quant au poisson en magasin, plus de 50% de la gamme sauvage est labellisée MSC, soit "45 références issues de la pêche responsable".

L'enseigne, qui avait lancé en test une offre de "snacking" en 2016, surfant ainsi sur une tendance lourde dans la distribution, va ouvrir des snack-bars dans 35 magasins "d'ici à fin mars et dans une centaine d'ici deux à trois ans".

Autre nouveauté qui était en test depuis deux ans: des distributeurs automatiques de quelque 140 produits Picard seront installés "dès l'année prochaine" dans des entreprises, des universités et des collectivités, "avec des prix allant de 3 à 6,50 euros".

Picard, qui dispose de plus de 1000 magasins en France, est désormais présent dans huit pays étrangers, "avec 91 magasins et 600 corners", a conclu M. Dailliez.

afp/buc