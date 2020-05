Aryzta: l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour mi-août

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour la mi-août, réagissant aux exigences d'un groupe d'actionnaires emmené par la société de participations Veraison. Les détails suivront d'ici mi-juillet, a précisé l'entreprise lundi soir.

En annonçant cette prochaine assemblée générale, Aryzta veut empêcher plus d'instabilité organique et opérationnelle en relation avec la crise du coronavirus. Cela facilitera aussi la planification de l'examen stratégique et financier considéré comme urgent et important par l'entreprise.

Le moment choisi permettra aussi aux autres actionnaires de prendre le temps de présenter eux aussi des propositions. Il se pourrait aussi que l'assemblée puisse se dérouler avec la présence physique des détenteurs d'actions.

Le groupe d'actionnaires autour de Veraison et Cobas, qui détient 17,8% d'Aryzta, a réclamé jeudi dernier la tenue d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment pour objectif une refonte complète du conseil d'administration. L'objectif est de rétablir la confiance des actionnaires.

Aryzta était en difficulté avant la crise du coronavirus, qui n'a fait qu'accentuer la situation. En 2018, le groupe a dû procéder à une augmentation de capital. Il négocie actuellement avec ses créanciers pour obtenir un assouplissement des conditions afin d'accroître sa marge de manoeuvre financière.

Aryzta a aussi annoncé des mesures de réductions des coûts pour garantir ses liquidités. Huit usines ont été fermées provisoirement, dont trois en Europe et cinq en Amérique du Nord. Près de 30% du personnel a été mis en congé.

La semaine passée, Aryzta a indiqué envisager toutes les options stratégiques et financières. A cet effet, le conseiller Rothschild & Co a été engagé et chargé de présenter un rapport d'ici fin juillet. Avec la pression des actionnaires, les choses pourraient s'accélérer.

