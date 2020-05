Veraison augmente rapidement sa participation dans Aryzta, plus de 7% maintenant

Zurich (awp) - La société de participations Veraison accroît rapidement sa participation dans le boulanger industriel en difficulté Aryzta. Connue pour son activisme, la société a annoncé samedi détenir 7,3% d'Aryzta.

Mercredi passé, Veraison avait annoncé avoir franchi le seuil de 3% avec une part de 3,19%. Depuis la naissance de cette obligation d'annonce, le 4 mai, la participation était de 6,8%, selon une publication officielle de SIX publiée samedi aussi.

La direction d'Aryzta va au-devant d'une période intensive. Cofondateur de Veraison, Gregor Greber avait déclaré mercredi passé à AWP estimer que la valorisation actuelle d'Aryzta ne correspond pas à sa valeur fondamentale. Il n'avait pas voulu en dire plus sur les intentions de Veraison à propos du boulanger industriel.

Veraison est connue pour vouloir se mêler de la gestion d'entreprises qu'elle estime sous-évaluées. Récemment, le fribourgeois Comet ou le zurichois Implenia en ont fait l'expérience. La lutte autour de la présidence du conseil d'administration de Comet a abouti au départ du directeur général René Lenggenhager. Chez Implenia, Veraison et son allié Max Rössler ont exigé la séparation du groupe en deux unités.

Suppressions massives d'emplois

Aryzta était déjà en difficulté avant la crise du coronavirus et cette dernière n'a fait qu'aggraver les choses. Le groupe tente d'obtenir un accord avec ses créanciers pour un assouplissement des conditions de ses crédits, avait-il annoncé lundi dernier. Le rapport entre l'endettement net et l'Ebitda devrait être inférieur ou égal à 6,0 et le taux d'intérêt net du degré de couverture supérieur à 1,5. Cela accroîtra la marge de manoeuvre financière du groupe, avait indiqué ce dernier.

Le groupe a aussi pris des mesures pour réduire les coûts et garantir son niveau de liquidités. Huit usine seront fermées temporairement, dont trois en Europe et cinq en Amérique du nord. Près de 30% des salariés concernés ont été mis en congé.

La direction a par ailleurs réduit ses salaires pour les trois prochains mois et le paiement des dividendes prévu en mars et avril a été repoussé.

