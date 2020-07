Ascena Retail Group, Inc. : La descente aux enfers

L'entreprise exploite à ce jour environ 2 800 magasins aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. Cependant, elle a déclaré qu'elle allait en fermer un certain nombre et prévoit également de se séparer de sa marque Catherines. La société continuera à servir les clients dans ses magasins encore ouverts et par le biais de ses sites web pendant la durée de la faillite.

Comme beaucoup de détaillants de vêtements, Ascena Retail a vu ses affaires s'effondrer avec la pandémie, contrainte de fermer ses magasins. De plus, même si les restrictions sanitaires ont été assouplies dans de nombreux États, la demande de vêtements aux États-Unis reste faible.

Cette situation a donc aggravé les difficultés d'Ascena Retail, qui lutte depuis plusieurs mois contre la baisse de ses ventes et l'accumulation de dettes, du fait d'une forte concurrence en ligne.

Cette faillite n'est pas un cas isolé dans ce secteur. Un certain nombre de détaillants ont en effet déposé le bilan comme RTW Retailwinds ou Tuesday Morning.

Ascena Retail a indiqué que son accord de restructuration était soutenu par plus de 68% de ses prêteurs qui lui ont octroyé 150 M$ de financement.

A son plus haut d'août 2018, l'action Ascena Retail était encore cotée à 105,7$. Depuis, le titre a connu la descente aux enfers, se négociant désormais sous les 1$. Pour vous illustrer cette chute vertigineuse, rien de mieux qu'un graphique.