Ascena : perte nette essuyée au 4e trimestre

04/10/2019 | 13:18

Ascena retail group, la maison-mère des enseignes de vêtements Ann Taylor et Loft, affiche au titre de son dernier trimestre 2018-19 une perte nette ajustée des activités poursuivies de 13 cents par action, à comparer à un BPA de huit cents un an auparavant.



Le groupe a vu sa marge brute se contracter de 3,8 points à 54,3%, en raison d'une activité promotionnelle accrue pour réduire ses stocks, pour des revenus de 1,45 milliard de dollars, stables en données comparables.



Concernant le trimestre en cours, Ascena table sur un profit opérationnel ajusté entre 15 et 35 millions de dollars (contre 16 millions sur le trimestre écoulé), une marge brute entre 59,3 et 59,8% et des revenus entre 1,1 et 1,125 milliard.



