Ascom décroche le feu vert américain pour une solution logicielle

Données financières (CHF) CA 2018 323 M EBIT 2018 31,8 M Résultat net 2018 26,1 M Trésorerie 2018 15,1 M Rendement 2018 3,59% PER 2018 20,71 PER 2019 16,66 VE / CA 2018 1,56x VE / CA 2019 1,45x Capitalisation 518 M Graphique ASCOM HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ASCOM HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 21,3 CHF Ecart / Objectif Moyen 48% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Holger Cordes Chief Executive Officer & Head-Sales Andreas Vicente Umbach Chairman Claes Sture Bertil Ödman Chief Operating Officer Anette Weber Chief Financial Officer Christina M. Stercken Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ASCOM HOLDING AG -42.94% 519 CISCO SYSTEMS 23.63% 212 884 QUALCOMM -9.83% 69 978 NOKIA OYJ 24.55% 30 965 ERICSSON 42.62% 28 332 MOTOROLA SOLUTIONS 43.99% 21 272