Ascom: les objectifs révisés sont toujours valables, toutes les options ouvertes

Zurich (awp) - Le groupe technologique Ascom a révisé à la baisse ses objectifs pour l'année en cours en août dernier, lors de la publication de décevants chiffres semestriels. A la question de savoir si ces nouveaux objectifs sont toujours valables trois mois plus tard, la présidente du conseil d'administration et directrice générale Jeannine Pilloud a répondu par la positive.

Ce ne sera pas une promenade de santé, prévient-elle toutefois dans une interview à Finanz und Wirtschaft à paraître samedi.

Ascom vise un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de francs suisses et une marge opérationnelle brute (Ebitda) à un chiffre élevé en pourcent, marge qui doit atteindre 20% à moyen terme. Pour ce qui est de l'année prochaine, Mme Pilloud est restée vague: elle a affirmé vouloir une croissance durable. Les résultats de la transformation seront visible dans les 6 à 12 mois. 2020 sera à nouveau une année de croissance, a-t-elle affirmé.

La présidente entend conserver la double casquette aussi longtemps que nécessaire, mais aussi peu que possible. Les options stratégiques font actuellement l'objet d'évaluations et les résultats seront déterminants pour l'entreprise et son propre double rôle.

A la question de savoir si des acheteurs potentiels se sont manifestés, Mme Pilloud a répondu qu'il y avait des intéressés, mais pas d'offre concrète. Elle a estimé qu'Ascom peut aussi survivre seul et qu'il n'y a pas urgence pour trouver une solution.

