Ascom recherché en Bourse, même s'il ne remplira pas ses objectifs annuels

Zurich (awp) - Le facilitateur de flux d'informations en milieu hospitalier Ascom ne sera pas en mesure de remplir ses objectifs pour l'exercice en cours, suite à un premier semestre 2019 très difficile, a indiqué le groupe mercredi. Les investisseurs ne se montraient pas frileux, la nominative surperformant le marché élargi.

La société zougoise, qui s'est séparée de son directeur général début août suite à des résultats semestriels décevants, s'attend à un deuxième semestre meilleur que le premier. Elle table pour 2019 sur un chiffre d'affaires de 300 millions de francs suisses et une marge Ebitda élevée à un chiffre. L'an dernier, ces deux indicateurs étaient ressortis à respectivement 318,5 millions et 12,2%.

"Ascom doit devenir plus rapide, davantage orientée client, et ses solutions doivent être impeccables", souligne le communiqué.

Désormais dirigée par la présidente Jeannine Pilloud, la société a pour objectif de "retrouver une croissance industrielle et une rentabilité durable et forte". Plusieurs actions seront initiées pour aligner la base des coûts sur les indicateurs de l'industrie.

Le conseil d'administration et la direction sont "convaincus que le positionnement stratégique d'Ascom est juste".

Erosion de la rentabilité

Le groupe a confirmé la baisse de 4,2% à taux de change constant du chiffre d'affaires semestriel, à 137 millions de francs suisses. Les entrées de commandes ont reculé de 1,9% à 161,7 millions. Fin juin, le carnet de commandes se montait à 172,1 millions, en hausse de 8,7% par rapport à la même date un an plus tôt.

La rentabilité s'est érodée pendant la période sous revue. L'Ebitda a chuté de 85% à 1,4 millions de francs suisses, alors que la marge afférente a dégringolé à 1,0%, après 6,5%. Le bénéfice en revanche a progressé de 20% à 6,5 millions en raison d'effets ponctuels.

Si les résultats ne sont pas une surprise, l'évolution du bénéfice opérationnel est décevante en raison des faiblesses de OEM (Original Equipment Manufacturer) et de l'activité de services, relève Andreas Müller de la Banque cantonale de Zurich. Il ne s'attend pas à une impulsion positive à court terme. "Ascom, du point de vue opérationnel, n'est pas encore sorti de la vallée des larmes". Et l'analyste n'escompte pas non plus un rapide redressement de l'action.

Michael Foeth de Vontobel note qu'Ascom continue de faire face à de sérieux défis dans son processus de transformation. "Les différentes mesures pour réaligner les coûts de base et rationnaliser l'organisation ont été mises en place mais doivent montrer leurs effets." Vontobel a abaissé ses perspectives de ventes 2019/2020 de 10% et ses estimations d'Ebitda de 54 et 33%. L'objectif de cours est passé à 11,0, contre 15,50 francs suisses.

Les investisseurs ne boudaient pas, suite à ces annonces. L'action gagnait 1,8% à 10,38 francs suisses, dans un SPI à l'équilibre (+0,01%).

ck/buc