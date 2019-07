Ascom remporte un contrat dans une centrale en Allemagne pour un million

Zurich (awp) - Ascom a remporté un contrat pour moderniser les installations de communication et la sécurité des employés d'une centrale électrique en Allemagne. Le contrat, qui court sur 10 ans, s'élève à 1 million de francs suisses, a fait savoir l'entreprise mercredi.

Le fabricant de dispositifs de communication en milieu hospitalier Ascom va équiper "l'une des plus importantes centrales électriques d'Allemagne". Il va fournir des produits de sa ligne "Enterprise", et notamment un système de signal d'alarme personnel pour protéger les employés.

Plus de 1000 stations de base et plus de de 200 terminaux IP-DECT seront utilisés.

Francis Schmeer, chef des ventes d'Ascom, note dans le communiqué que cela "prouve notre capacité à fournir des solutions de communications et de processus de travail à de grandes installations industrielles. Avec le lancement prochain de la plateforme 'Ascom Enterprise', nous serons encore mieux positionnés pour répondre aux différents besoins d'une large base de clients en dehors du secteur de la santé".

