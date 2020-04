Zurich (awp) - Le fabricant de dispositifs de communication Ascom a remporté un contrat d'une valeur de 1,7 million de francs suisses auprès d'un réseau de santé aux Etats-Unis. Le déploiement, qui a commencé en début d'année, est prévu pendant trois ans.

Ascom indique mardi avoir été choisi pour mettre en place une plateforme et des processus de communication à l'échelle du réseau, qui n'est pas nommé. Le contrat porte notamment sur "la standardisation de l'intergiciel avec Ascom Unite, l'intégration d'Ascom Telligence dans le système d'appel des infirmières, de nombreuses offres de services et de maintenance, des consultations et des formations cliniques".

Jeannine Pilloud, directrice de l'entreprise aux origines bernoises et établie à Baar, dans le canton de Zoug, a expliqué qu'il s'agit "d'une claire démonstration de la capacité d'Ascom à prendre un avantage sur la concurrence grâce à nos solutions pour les clients dans la santé".

