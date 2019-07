Eté radieux sur les actions grecques Envoyer par e-mail :

Les récentes élections ont vu le triomphe de la droite avec Mitsotakis, promettant de redonner la prospérité au pays. Cette nouvelle donne politique a entraîné l’explosion des valeurs grecques. En parallèle, le marché obligataire a bénéficié de l’engouement sur les taux grâce aux politiques accommodantes des banques centrales. Le rendement de l’emprunt à dix ans est passé sous les 2%, soit en dessous de l’intérêt généré par la dette américaine.



Les principales valeurs ayant contribué à la forte avancée de l’indice ASE, se retrouvent logiquement dans le secteur bancaire, laminé depuis 2008. Attica Bank se valorise de 270% ainsi que Pireaus Bank (225%). Profile Systems, société de technologie se place sur le podium des performances avec ses 215% de gains, suivie de près par Kekrops (immobilier) qui flambe de 180%.



Annoncer que le soleil brille de mille feux en Grèce ne surprendra personne. Mais proclamer que la légendaire canicule estivale se répand sur les marchés financiers helléniques peut en étonner plus d'un. En effet, l'indice des actions grecques (ASE) se trouve propulsé à plus de 43% de performance sur l'année, record planétaire pour 2019.Les récentes élections ont vu le triomphe de la droite avec Mitsotakis, promettant de redonner la prospérité au pays. Cette nouvelle donne politique a entraîné l'explosion des valeurs grecques. En parallèle, le marché obligataire a bénéficié de l'engouement sur les taux grâce aux politiques accommodantes des banques centrales. Le rendement de l'emprunt à dix ans est passé sous les 2%, soit en dessous de l'intérêt généré par la dette américaine.Les principales valeurs ayant contribué à la forte avancée de l'indice ASE, se retrouvent logiquement dans le secteur bancaire, laminé depuis 2008. Attica Bank se valorise de 270% ainsi que Pireaus Bank (225%). Profile Systems, société de technologie se place sur le podium des performances avec ses 215% de gains, suivie de près par Kekrops (immobilier) qui flambe de 180%.Graphiquement, en données quotidiennes, les cours se maintiennent sur les plus hauts annuels proches de 900 points. L'orientation sans équivoque des moyennes mobiles permet d'envisager un extension du mouvement ascendant en direction des 1000 points symboliques. Il faudrait un repli marqué en dessous des 836 points pour neutraliser la configuration actuelle.

